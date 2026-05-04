«За рулем» перечислил слабые места Skoda Octavia Scout с пробегом

У бензинового турбодвигателя 1.8 TSI мощностью 180 л.счасто встречается течь антифриза — особенно уязвим корпус термостата. Цепь ГРМ на этом моторе редко выхаживает больше 200 тысяч километров, примерно на этом же пробеге могут потребовать замены фазорегуляторы, отметил эксперт "За рулем" Александр Виноградов.

По его словам, также стоит провести диагностику регулируемого маслонасоса: типичная проблема — забитая сетка маслоприемника или западающий редукционный клапан.

Шестиступенчатый робот DSG DQ250 в целом надежен, но после 200 тыс. километров может дать о себе знать двухмассовый маховик. Кроме того, эксперт советует менять рабочую жидкость в коробке каждые 50-60 тыс. километров, хотя официальный регламент этого не предписывает.

Отдельная головная боль — межосевая муфта Haldex: производитель называет масло в ней «вечным», но на деле его нужно обновлять каждые 60 тыс. километров вместе с промывкой сетки-фильтра. Игнорирование этой процедуры ведет к дорогостоящему ремонту.

