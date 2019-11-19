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13:48

Сверхредкий родстер Ferrari 599, переделанный Zagato, уйдет с молотка

Коллекционный Ferrari 599 GTZ Nibbio продадут на торгах в Эр-Рияде

На торги аукционного дома Silverstone в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде выставят уникальный Ferrari 599 GTZ Nibbio от ателье Zagato. Всего таких автомобилей построено девять, и лишь два из них имеют кузов типа родстер. Донором для Nibbio стал переднемоторный 599 GTB.

Ferrari 599 GTZ Nibbio (с итальянского это слово переводится как «коршун») представили на следующий год после премьеры 599 GTB. Клиенту Zagato захотелось превратить свой автомобиль в нечто особенное, но в фирменной стилистике ателье. Так, у двухдверки появился выпуклый нос, широкая решетка радиатора и крыша с двумя «пузырями». И если передняя часть Nibbio ещё напоминала гоночные «Феррари» середины 1950-х, то корма получила свой особый дизайн. По запросу покупателей Zagato выпустила девять таких машин, среди которых только два родстера.

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Выставленный на продажу Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder построили в 2010 году. Пробег донорского 599 GTB на тот момент составлял 10 477 километров. После конверсии автомобиль не использовали, а хранили в частной коллекции. Как и у оригинала, под капотом родстера установлен атмосферный V12 6.0, выдающий 620 сил и 620 Нм момента и совмещенный с полуавтоматической трансмиссией F1 SuperFast, меняющей передачи за 100 миллисекунд. «Сотню» такой автомобиль набирает за 3,6 секунды и разгоняется до 330 километров в час.

Сколько планируется выручить за автомобиль, не уточняется.

Помимо 599 GTZ Nibbio на аукционе в Эр-Рияде будет еще несколько интересных лотов. Например, кабриолет Mercedes-Maybach G650 Landaulet, гиперкар Bugatti Chiron Sport, один из пяти Veyron Nocturne для Ближнего Востока, единственный экземпляр Pagani Zonda Riviera и эксклюзивный Italdesign Zerouno.

Источник: Silverstone Auctions