Сверхредкий родстер Ferrari 599, переделанный Zagato, уйдет с молотка

Ferrari 599 GTZ Nibbio (с итальянского это слово переводится как «коршун») представили на следующий год после премьеры 599 GTB. Клиенту Zagato захотелось превратить свой автомобиль в нечто особенное, но в фирменной стилистике ателье. Так, у двухдверки появился выпуклый нос, широкая решетка радиатора и крыша с двумя «пузырями». И если передняя часть Nibbio ещё напоминала гоночные «Феррари» середины 1950-х, то корма получила свой особый дизайн. По запросу покупателей Zagato выпустила девять таких машин, среди которых только два родстера.
Выставленный на продажу Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder построили в 2010 году. Пробег донорского 599 GTB на тот момент составлял 10 477 километров. После конверсии автомобиль не использовали, а хранили в частной коллекции. Как и у оригинала, под капотом родстера установлен атмосферный V12 6.0, выдающий 620 сил и 620 Нм момента и совмещенный с полуавтоматической трансмиссией F1 SuperFast, меняющей передачи за 100 миллисекунд. «Сотню» такой автомобиль набирает за 3,6 секунды и разгоняется до 330 километров в час.
Сколько планируется выручить за автомобиль, не уточняется.
Помимо 599 GTZ Nibbio на аукционе в Эр-Рияде будет еще несколько интересных лотов. Например, кабриолет Mercedes-Maybach G650 Landaulet, гиперкар Bugatti Chiron Sport, один из пяти Veyron Nocturne для Ближнего Востока, единственный экземпляр Pagani Zonda Riviera и эксклюзивный Italdesign Zerouno.