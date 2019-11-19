Сверхредкий родстер Ferrari 599, переделанный Zagato, уйдет с молотка

Выставленный на продажу Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder построили в 2010 году. Пробег донорского 599 GTB на тот момент составлял 10 477 километров. После конверсии автомобиль не использовали, а хранили в частной коллекции. Как и у оригинала, под капотом родстера установлен атмосферный V12 6.0, выдающий 620 сил и 620 Нм момента и совмещенный с полуавтоматической трансмиссией F1 SuperFast, меняющей передачи за 100 миллисекунд. «Сотню» такой автомобиль набирает за 3,6 секунды и разгоняется до 330 километров в час.

Сколько планируется выручить за автомобиль, не уточняется.