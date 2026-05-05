Зарплата-призрак: Илон Маск заработал $158 млрд, но не получил ни цента

Согласно новой отчётности Tesla перед Koмиссией по ценным бумагам и биржам США, компенсация Илона Маска за 2025 год оценена в $ 158 млрд. Это в 5745 раз больше, чем заработок главы Ford Джима Фарли ($ 27,5 млн), в 392 раза больше выплат руководителю Rivian и в 3,3 раза превышает всю рыночную капитализацию Ford.

Однако на самом деле Маск не получил ни цента из этой суммы. Всё дело в том, что $ 158 млрд — это лишь оценочная стоимость опционов, которые он мог бы заработать, если бы Tesla выполнила установленные цели.

Но в 2025 году не было достигнуто ни одного ключевого этапа из его 10-летнего компенсационного пакета на $ 1 трлн, одобренного акционерами.

Чтобы когда-либо получить эти деньги, Маску нужно за следующее десятилетие достичь 12 амбициозных показателей: довести совокупные поставки автомобилей до 20 млн, запустить 1 млн кибертакси, поставить 1 млн гуманоидных роботов Optimus.

Таким образом, Илон Маск остаётся номинальным рекордсменом по зарплате в автопроме, но его реальный доход от Tesla в 2025 году по-прежнему равен нулю.

