Идеальный 60-летний «Запорожец» продают за 250 000 рублей

ЗАЗ-965 выпускали с 1960 по 1963 годы. Автомобиль оснащался бензиновым двигателем объемом 0,8 литра и мощностью 23 лошадиные силы. В паре с малолитражным агрегатом на модель устанавливали четырехступенчатую «механику». За все время производства с конвейеров советского автопрома сошло 322 000 подобных «Запорожцев». Среди модификаций существовали праворульные модели, а также почтовые фургоны и двухместные машины.

Выставленный на продажу экземпляр находится в идеальном состоянии. По словам продавца, 60-летний «Запорожец» в 2002 году прошел частичную реставрацию, в процессе которой владелец устранил незначительные дефекты экстерьера, а также отполировал кузов. Салон раритетного автомобиля оставили не тронутым, однако спустя многие годы он все еще выглядит как новый. Последние 18 лет машина простояла в теплом гараже без движения.

Все силовые агрегаты «Запорожца» также находятся в исправном состоянии. Судя по объявлению, пробег автомобиля составляет всего 3 000 километров. На машине до сих пор установлены черные советские номера старого образца. Однако, по словам хозяина, при регистрации в ГИБДД их без проблем заменят на современные. Расстаться с настоящей «капсулой времени» продавец готов за 250 000 рублей. В комплекте с машиной владелец отдаст оригинальные документы середины прошлого века.