В России продают «Запорожец-мыльницу» в заводском состоянии и с крошечным пробегом

В период с 1971 по 1994 год было выпущено более миллиона экземпляров ЗАЗ-968. Многие «Запорожцы» сохранились до наших дней в отличном состоянии. Например, только весной 2020 года было найдено два подобных автомобиля. Один из них 30 лет простоял в гараже в Херсонской области в заводской смазке. Другой ЗАЗ-968М с пробегом всего 211 километров продавали по цене двух iPhone (за 250 тысяч рублей).