В России продают «Запорожец-мыльницу» в заводском состоянии и с крошечным пробегом

Согласно объявлению, продавец готов продать «Запорожец-мыльницу» 1991 года в заводском состоянии за 700 тысяч рублей. Автомобиль в белом цвете и с бежевой кожаной обивкой салона оснащён мотором 1.2 V4. Он позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 32 секунды, а максимальная скорость составляет 118 километров в час.
Фото: Auto.ru
От своего «ушастого» предшественника, модели ЗАЗ-968А, «Запорожец-мыльница» отличается отсутствием объёмных воздухозаборников на задних крыльях.
В период с 1971 по 1994 год было выпущено более миллиона экземпляров ЗАЗ-968. Многие «Запорожцы» сохранились до наших дней в отличном состоянии. Например, только весной 2020 года было найдено два подобных автомобиля. Один из них 30 лет простоял в гараже в Херсонской области в заводской смазке. Другой ЗАЗ-968М с пробегом всего 211 километров продавали по цене двух iPhone (за 250 тысяч рублей).