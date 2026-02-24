«Здоровенного» хищника сняли на видео на дороге в российском регионе

«Здоровенный хищник прошёлся по нескольким СНТ возле сопки Двух братьев, буквально в нескольких метрах от людей, — там и попал на камеры», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как тигр сначала идёт возле жилых домов, затем выходит на заснеженную проезжую часть. По данным канала, хищник расправился с собакой, а после сбежал с добычей.

До этого в Ленинградской области на видео попало, как стадо кабанов бегало по дороге. Инцидент произошел в посёлке Лисий Нос на Кольцевой улице. Очевидец запечатлел животных на видео. На кадрах видно, как несколько кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. При этом когда транспорт приближается, животные убегают с дороги.

Кроме того, в Новосибирске волонтёры спасли редчайшую бородатую неясыть. Птицу с черепно-мозговой травмой обнаружили на оживленной дороге.

Ранее хищник пробежал по парковке Петербурга и попал на видео.