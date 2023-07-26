Гиперкар Zenvo Aurora получит двенадцатицилиндровый «молот Тора»

В будущем, благодаря модульной конструкции, на основе V12 создадут несколько производных моторов с шестью и восемью цилиндрами. Их будут ставить на суперкары Zenvo, а также продавать в виде «коробочных» другим производителям. Премьера Zenvo Aurora намечена на 18 августа. Тогда же станут известны детальные технические характеристики и особенности. Ранее датчане говорили, что у машины будет новое углепластиковое шасси и трансмиссия, а также две версии: комфортная и для трека.