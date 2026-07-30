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Опубликовано 30 июля 2026, 18:15
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ZF представила коробку передач, которая снизит расход топлива на 73%

ZF создала гибридную коробку передач для тяжёлых грузовиков. Компания ZF из немецкого Фридрихсхафена анонсировала новое решение, призванное ускорить электрификацию тяжёлого коммерческого транспорта. Широкой аудитории новинку под названием ZF TraXon 2 Hybrid впервые покажут на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере, которая пройдёт 15−20 сентября.
ZF представила коробку передач, которая снизит расход топлива на 73%
© ZF
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В основе системы лежит автоматизированная коробка передач TraXon 2, дополненная синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью до 225 кВт (номинально 190 кВт).

Мотор установлен между сцеплением и «роботом», передавая крутящий момент через планетарную передачу. В состав комплекса также входит литий-ионная батарея ёмкостью 100 или 220 кВт·ч.

Экономия топлива, по расчётам производителя системы, будет существенной. У гибридов HEV топливная экономичность должна улучшиться на 9% при дальних рейсах и на 14% в городском цикле.

У подзаряжаемых гибридов PHEV экономия может составить до 40% на трассе и до 73% в развозной работе. Но реальные показатели будут зависеть от ёмкости аккумулятора, массы грузовика и условий эксплуатации.

Стоимость гибридного привода увеличит цену стандартного дизельного тягача примерно на 25%. Однако за счёт экономии горючего и потенциальных государственных льгот срок окупаемости оценивается в два года.

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Автор:Алексей Кованов
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#Грузовики
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