ZF представила коробку передач, которая снизит расход топлива на 73%

В основе системы лежит автоматизированная коробка передач TraXon 2, дополненная синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью до 225 кВт (номинально 190 кВт).

Мотор установлен между сцеплением и «роботом», передавая крутящий момент через планетарную передачу. В состав комплекса также входит литий-ионная батарея ёмкостью 100 или 220 кВт·ч.

Экономия топлива, по расчётам производителя системы, будет существенной. У гибридов HEV топливная экономичность должна улучшиться на 9% при дальних рейсах и на 14% в городском цикле.

У подзаряжаемых гибридов PHEV экономия может составить до 40% на трассе и до 73% в развозной работе. Но реальные показатели будут зависеть от ёмкости аккумулятора, массы грузовика и условий эксплуатации.

Стоимость гибридного привода увеличит цену стандартного дизельного тягача примерно на 25%. Однако за счёт экономии горючего и потенциальных государственных льгот срок окупаемости оценивается в два года.

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