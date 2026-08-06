Опубликовано 06 августа 2026, 20:271 мин.
Жители элитного небоскрёба Aston Martin пожаловались на трещины в стенах
В 2024 компания Aston Martin ввела в эксплуатацию собственный небоскрёб в американском Майами. Сейчас, спустя чуть более двух лет, жители отмечают, что в этом элитном жилом комплексе имеются серьёзные дефекты. Ассоциация собственников жилого комплекса Aston Martin Residences утверждает, что башня, построенная всего два года назад, страдает от длинного списка строительных дефектов.
© Aston Martin
Представители собственников 66-этажного небоскрёба инициировали судебное разбирательство против застройщика Riverwalk East Developments, а также против нескольких строительных компаний и проектных бюро.
В иске упоминается всё: протечки воды, коррозия подпорной стены, разрушение балконов и трещины в стенах. Более того, в документе говорится о «значительном растрескивании» по всему зданию.
Владельцев волнует не только то, что здание может быть небезопасным, но и то, что им придётся потратиться на недешёвый ремонт собственных апартаментов, а также снижение ликвидности жилья.
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Источник:Motor1
Автор:Алексей Кованов
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