Жители элитного небоскрёба Aston Martin пожаловались на трещины в стенах

Представители собственников 66-этажного небоскрёба инициировали судебное разбирательство против застройщика Riverwalk East Developments, а также против нескольких строительных компаний и проектных бюро.

В иске упоминается всё: протечки воды, коррозия подпорной стены, разрушение балконов и трещины в стенах. Более того, в документе говорится о «значительном растрескивании» по всему зданию.

Владельцев волнует не только то, что здание может быть небезопасным, но и то, что им придётся потратиться на недешёвый ремонт собственных апартаментов, а также снижение ликвидности жилья.

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