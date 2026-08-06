Новости
Опубликовано 06 августа 2026, 20:27
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Жители элитного небоскрёба Aston Martin пожаловались на трещины в стенах

В 2024 компания Aston Martin ввела в эксплуатацию собственный небоскрёб в американском Майами. Сейчас, спустя чуть более двух лет, жители отмечают, что в этом элитном жилом комплексе имеются серьёзные дефекты. Ассоциация собственников жилого комплекса Aston Martin Residences утверждает, что башня, построенная всего два года назад, страдает от длинного списка строительных дефектов.
Aston Martin Residences
Aston Martin Residences
© Aston Martin
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Представители собственников 66-этажного небоскрёба инициировали судебное разбирательство против застройщика Riverwalk East Developments, а также против нескольких строительных компаний и проектных бюро.

В иске упоминается всё: протечки воды, коррозия подпорной стены, разрушение балконов и трещины в стенах. Более того, в документе говорится о «значительном растрескивании» по всему зданию.

Владельцев волнует не только то, что здание может быть небезопасным, но и то, что им придётся потратиться на недешёвый ремонт собственных апартаментов, а также снижение ликвидности жилья.

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Источник:Motor1
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#Aston Martin
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