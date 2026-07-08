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Опубликовано 08 июля 2026, 10:58
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Жители США стали выбирать Honda вместо Ford и Toyota

Honda CR-V стала самым популярным автомобилем на рынке США. В первом полугодии ра рынке США было продано 226 тыс. кроссоверов Honda CR-V. Такой результат позволил модели подняться на первую строчку общенационального рейтинга, обойдя прежних лидеров — Ford F-150 (209 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (154 тыс. ед.).
Honda CR-V
Honda CR-V
© Honda
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Марка Ford не имеет возможности отгружать клиентам большие тиражи пикапов F-150, так как выпуск этих машин сейчас ограничен, отмечает Automotive News.

По информации издания, автопроизводитель испытывает дефицит конмплектующих, так как ключевой поставщик листового алюминия сейчас восстанавливается после пожара.

В компании Toyota не рассчитывали на ажиотажный спрос со стороны покупателей, поэтому кроссоверов RAV4 нового поколения выпускается меньше, чем требуется рынку.

Японская Honda CR-V стала лидером продаж благодаря наличию экономичной гибридной модификации, а также грамотной лизинговой политике компании, указывают эксперты.

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Автор:Алексей Кованов
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