Жители США стали выбирать Honda вместо Ford и Toyota

Марка Ford не имеет возможности отгружать клиентам большие тиражи пикапов F-150, так как выпуск этих машин сейчас ограничен, отмечает Automotive News.

По информации издания, автопроизводитель испытывает дефицит конмплектующих, так как ключевой поставщик листового алюминия сейчас восстанавливается после пожара.

В компании Toyota не рассчитывали на ажиотажный спрос со стороны покупателей, поэтому кроссоверов RAV4 нового поколения выпускается меньше, чем требуется рынку.

Японская Honda CR-V стала лидером продаж благодаря наличию экономичной гибридной модификации, а также грамотной лизинговой политике компании, указывают эксперты.

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