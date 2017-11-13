Репортаж
12:33, 13 ноября 2017
10 мин.

Af1erparty

Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна

А что, логично! Раз есть «большие призы», то должны быть и призы утешительные. И раздавать их следует как раз по ходу афтепати, в которую после досрочного определения победителей превращается любой чемпионат. Ну, не могли же организаторы сказать: «Да, народ, дальше гоняться смысла нет» – и нафиг отменить последние два этапа! А вот для вручения шоколадных медалей и памятных грамот ничего не решающая концовка сезона подходит отлично. «Мотор» поздравляет Себастьяна с первой победой за восемь гонок и делает главные выводы после Гран-при Бразилии.

Af1erparty
© gettyimages
Михаил Конончук

А что, логично! Раз есть «большие призы», то должны быть и призы утешительные. И раздавать их следует как раз по ходу афтепати, в которую после досрочного определения победителей превращается любой чемпионат. Ну, не могли же организаторы сказать: «Да, народ, дальше гоняться смысла нет» – и нафиг отменить последние два этапа! А вот для вручения шоколадных медалей и памятных грамот ничего не решающая концовка сезона подходит отлично. «Мотор» поздравляет Себастьяна с первой победой за восемь гонок и делает главные выводы после Гран-при Бразилии.

Af1erparty

Хэмилтон проиграл, но выиграл

Что делать, если твой первый пилот ошибается в самом начале квалификации и совмещает машину со стеной, а шансы на поул – с нулем? Не вешай нос, улыбнись! Именно так считают Тото Вольфф и Ники Лауда, которых сразу после аварии телекамера подловила в настроении, бесконечно далеком от плохого. Да и правда – чего грустить? Сплошные плюсы! Благодаря самоотводу чемпиона Валттери Боттас взял поул и получил возможность превратить его в такую нужную победу, а зрители были вправе рассчитывать на красивый прорыв Хэмилтона с последней позиции.

Свою часть плана Льюис выполнил: пусть не на подиум, но на четвертое место он честно заехал, причем при старте с пит-лейна. Да, британцу слегка помог сейфти-кар – но этот прорыв в любом случае получился даже более впечатляющим, чем у Феттеля в Малайзии. Хотя бы потому, что на финише Хэм уступил победителю смешные пять с половиной секунд. Если у кого и оставались сомнения в заслуженности титула, то после Бразилии они точно должны развеяться.

Af1erparty
Стремительность Льюиса застала врасплох твиттер Renault F1:[ «О, это может быть весело; Между Хэмилтоном и Ферстаппеном намечается неплохая битва-о-нет-погодите-он-уже-проехал...»](https://twitter.com/RenaultSportF1/status/929760898796965888)

Стремительность Льюиса застала врасплох твиттер Renault F1: «О, это может быть весело; Между Хэмилтоном и Ферстаппеном намечается неплохая битва-о-нет-погодите-он-уже-проехал...»

Ну, а завсегдатаи кружка «Диванный конспиролог» могут подумать вот о чем: вдруг неспроста радовались странному, неестественному вылету Льюиса руководители Mercedes? Ведь по этому случаю на чемпионскую машину поставили новый мотор – и кто сказал, что там не было компонентов, разработанных для будущего сезона? А если и не было, путешествие из задних рядов – это все равно хорошая возможность лишний раз поэкспериментировать с альтернативной тактикой и в боевых условиях разобраться с аллергией на «грязный» воздух, которой страдает W08. Может, по ходу мексиканского вояжа инженеры нащупали что-то важное и решили продолжить изыскания – теперь уже умышленно?

Конечно, это бред. Наверняка. Но если в Абу-Даби Льюис попробует стартовать задом наперед или проехать гонку с десятью пит-стопами, не удивляйтесь слишком сильно: в этом году он уже всего достиг, а вот потренироваться перед следующим никогда не помешает.

Af1erparty
Af1erparty

Боттасу пора отращивать яйца

Как-то рано начала одолевать Вальттери гоночная импотенция: финну нет еще и тридцати, а тестостерона в его пилотаже не больше, чем в вареной моркови. Верную (в отсутствие напарника-то!) победу он отдал прямо на старте, причем вообще без борьбы: ни намека на попытку закрыть Феттелю траекторию, слишком раннее торможение в первом повороте – вот и вся десятисекундная любовь. Позже Боттас скажет, что шансов у него не было, потому что современная Формула-1 – это когда ты не можешь преследовать соперников и просто ждешь, чем все закончится.

Af1erparty
В отличие от гонщиков, у финских комментаторов все в порядке с выражением эмоций: [послушайте, как они радовались поулу соотечественника](https://twitter.com/Ossi_Oikarinen/status/929396835654959105 ).

В отличие от гонщиков, у финских комментаторов все в порядке с выражением эмоций: послушайте, как они радовались поулу соотечественника.

Чушь! Даже со скидкой на то, что у Льюиса был новый мотор, чей ресурс можно было не экономить, разница в скорости между двумя гонщиками Mercedes вновь оказалась просто чудовищной. Окей, давайте предположим, что пройти Феттеля на трассе действительно настолько трудно, что не стоило и пытаться. Может, и правда такая у нас дурацкая гоночная реальность, в которой нельзя обозначить даже подобие атаки за лидерство. Ферстаппен малайзийского образца над этим посмеется, ну да ладно. Но ведь тактику «подрезки» никто не отменял: подъезжаешь к Феттелю на расстояние микрона, раньше него ныряешь на пит-стоп, выжимаешь из себя суперкруг – и все, мчишь к победе. Не сдюжил Боттас, хотя темп машины точно позволял это сделать. Сто-про-цент-но!

Af1erparty

Ferrari нечему радоваться

Как понять, что это именно Вальттери ехал медленно, а не Себастьян быстро? Послушать представителей Ferrari и Mercedes, утверждающих прямо противоположное! Феттель вот говорит, что атаковал со всех сил и боялся совершить даже маленькую ошибку, которая точно угробила бы ему гонку. А Тото Вольфф рассказывает, что лидер Скудерии всю дистанцию «тошнил» и поехал по-взрослому только на последних кругах. Опять же: что, в таком случае, мешало Боттасу задействовать потенциал машины в период пит-стопов?

Af1erparty
Кими Райкконен в Бразилии запомнился разве что тем, что отбил атаку Хэмилтона ближе к концу гонки. Больше разговоров вызвала [реклама алкогольного напитка](https://twitter.com/wtf1official/status/928669283793735680 ), в которой снялся финн: некоторые считают, что он не знал, что его снимают…

Кими Райкконен в Бразилии запомнился разве что тем, что отбил атаку Хэмилтона ближе к концу гонки. Больше разговоров вызвала реклама алкогольного напитка, в которой снялся финн: некоторые считают, что он не знал, что его снимают…

Скорее всего, истина находится там, где ей и следует быть – посередине. Но вряд ли кто-то станет спорить с тем, что если бы Льюис стартовал со своего законного первого места, то и финишировал бы на нем. Никакого фаворитизма, просто так обстоят дела. И первая победа Ferrari после летнего перерыва – не следствие возвращения «алых» на пик формы, а лишь результат стечения обстоятельств. Потому-то в Абу-Даби обязательно нужна еще одна победа. В идеале – честная и красивая, но на самом деле это не обязательно. У людей в Формуле-1 отвратительная память, поэтому к началу следующего года они будут знать только то, что этот сезон Ferrari завершила на позитиве. Главное, чтобы так не считали в самой Скудерии.

Af1erparty
Af1erparty

Фелипе, спасибо еще раз

Действительно, запоминаются последние гонки – и Масса должен быть благодарен Нико Росбергу, который своей отставкой подарил бразильцу не просто еще один сезон в Формуле-1, но и возможность со второй попытки правильно с ней попрощаться. Да, на этот раз Фелипе не выдавил декалитры слез из миллионов зрителей, как в прошлом году. Зато он заставил всех собой гордиться. Трогательным радиопосланием перед стартом, красивым обращением к болельщикам после финиша – с подиума, в компании сыновей и соотечественника Баррикелло.

Но главное, именно здесь он оказался faster than Алонсо – причем в прямой борьбе на протяжении всей гонки. Что может быть символичнее? И даже если Фернандо не слишком рвался обгонять своего бывшего оруженосца (на что он намекнул в интервью), момент вышел очень красивым. К черту разговоры о скорости и форме – нам просто будет не хватать этого хорошего парня. Как Рубенса, Марка, Дженсона и других.

Af1erparty
[«Obrigado, Фелипе! Увидимся в Мельбурне»](https://twitter.com/Wjesiek_/status/929773767261384704 ). Но эта шутка все же останется только шуткой.

«Obrigado, Фелипе! Увидимся в Мельбурне». Но эта шутка все же останется только шуткой.

И знаете что? Не надо Фелипе выступать в Абу-Даби, это лишнее. Свое последнее слово он уже сказал, пятое место Williams фактически гарантировано, а значит – пора помочь команде определиться с будущим. И уже сейчас уступить кокпит одному из тех, кто имеет шансы занять вакансию бразильца в следующем году. Это критически важный момент в истории Williams, потому что на Стролла, в Бразилии показавшего едва ли не худшее выступление сезона, надежды никакой нет. В шорт-листе британцев сейчас находятся Кубица, Квят и ди Реста – по слухам, именно в таком порядке. И даже если здоровье все-таки не позволит Роберту полноценно вернуться в Формулу-1, право на одну последнюю гонку он заслуживает. И мы заслуживаем. Согласны?

Af1erparty
Af1erparty

Toro Rosso нужны курсы управления гневом

Если бы в субботу на Интерлагос рухнула ядерная бомба, этого бы никто не заметил: все были увлечены чтением официального релиза, который выпустила пресс-служба Toro Rosso. В релизе говорилось, что обвинения Renault в неправильном обращении итальянцев с двигателями (мол, оттуда все поломки последних недель, включая двойное фиаско в пятницу) безосновательны. А вот мотивы французов, ведущих борьбу с «телятами» за шестую строчку командного зачета, могут быть далеки от благородных.

Af1erparty
[«С днем рождения, Брендон! У нас для тебя новый мотор»](https://twitter.com/EliGP/status/928959935240638464 ). В этот уикенд у новозеландца действительно был день рождения, который напрочь испортили технические неполадки.

«С днем рождения, Брендон! У нас для тебя новый мотор». В этот уикенд у новозеландца действительно был день рождения, который напрочь испортили технические неполадки.

В современной Формуле-1 это довольно дерзко даже для живого человека на пике эмоций, а уж на уровне компаний… Ну, это как если бы на путинском лимузине красовалась наклейка «Обама – чмо». Репортеры засняли, как разъяренный руководитель Renault Сирил Абитбуль чуть не проковырял дырку в Хельмуте Марко, а дальше случилось и вовсе невероятное: австриец извинился и пошел на мировую. Очевидно, вспомнив, что Red Bull пока остается клиентом французской компании.

А вот Toro Rosso в следующем году переходит на моторы Honda, причем за команду будут выступать два новичка, про которых до сих пор ничего не понятно – во многом, правда, именно из-за того, что двигатели Renault ломаются так, будто они Honda. В общем, сбой может случиться в любом компоненте этой схемы, а то и во всех сразу. И именно поэтому от каждого из участников этой авантюры (а иначе ее и не назвать) потребуется нечеловеческое терпение, уважение к ближнему и хорошие дипломатические навыки. Начинать тренировки можно уже сейчас.

Что же до Renault, то в Абу-Даби французам еще есть, что доказать. И самим себе, и Red Bull, и McLaren. Концовка сезона выходит смазанной, и если на предыдущих этапах моторам не хватало надежности, то в Бразилии начались еще и проблемы со скоростью из-за слишком консервативной и бережливой картографии. В заключительной гонке двигателям вроде бы дадут дышать полной грудью – и это отличная возможность для Ферстаппена, Риккардо и остальных вернуться в высокую борьбу. Всем же хочется заканчивать сезон на мажорной ноте, верно?

Гран-при Бразилии, который вы не видели

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Не совсем про Бразилию, но не запостить нельзя: Фернандо вернулся домой после Мексики и сделал там вот эту ломающую мимимиметры фотографию

Оценки «Мотора»

Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.

5/5

Льюис Хэмилтон

Этот нечеловеческий темп не получится списать только на новый мотор.

3/5

Вальттери Боттас

А ведь в какой-то момент мы были уверены, что финн станет полноправным участником чемпионской гонки.

5/5

Себастьян Феттель

Если во время чтения этого обзора вы подумали, что мы недовольны Себом, это не так. В отличие от предыдущих этапов, тут он отработал безукоризненно. А вот форма Ferrari вызывает вопросы.

4/5

Кими Райкконен

На этот раз Кими выглядел бодрее, чем обычно, но место второго пилота побеждающей команды – в любом случае рядом с первым, а не через ступеньку.

5/5

Даниэль Риккардо

На фоне обгонного фестиваля Хэмилтона аналогичный прорыв австралийца чуть потерялся, но надо признать: с учетом придушенного мотора Renault Дэн выступил как минимум не хуже.

5/5

Макс Ферстаппен

Перед Бразилией никто ниоткуда не уволил Даниила Квята, поэтому Макс не победил. Но возможности машины он раскрыл: именно так надо опережать на финише стартующего из тылов напарника, а не как Боттас. Еще и денег за лучший круг заработал.

2/5

Лэнс Стролл

Канадец в случайном порядке чередует успехи и провалы. Вот сейчас был полный провал.

5/5

Фелипе Масса

Лучшее прощание со спортом, которое только можно придумать.

5/5

Пьер Гасли

Пьер считает эту гонку лучшей из трех. Спорить трудно, но и судить о реальной форме француза пока невозможно.

Б/О

Брендон Хартли

Да и вообще, как оценивать молодняк Toro Rosso, если техника отказывает, гонщики теряют тренировки, получают штрафы, а Хартли и вовсе не может добраться до финиша?

4/5

Серхио Перес

Чеко ничего не смог сделать с Массой и Алонсо – а может, специально не стал лезть. В любом случае, он уступил гонщикам двух команд, которые Force India официально опередила.

Б/О

Эстебан Окон

Это не просто первый сход Эстебана за все 27 гонок в Формуле-1. Это его первый сход аж с 2014 года! И тем обиднее, что сам француз к этому не имеет никакого отношения.

4/5

Нико Хюлькенберг

Пилоты Renault проехали дружной парой, потому и оценки у них будут одинаковые:

4/5

Карлос Сайнс

Неплохо, но ничего выдающегося для гонщиков заводской команды.

5/5

Фернандо Алонсо

Очередная супергонка в исполнении Фернандо. Если в следующем году McLaren построит такое же эффективное шасси, будет весело.

Б/О

Стоффель Вандорн

Стоффель попал в тиски из Риккардо и Магнуссена на первом круге, и его вины в этом нет. Но если бы квалифицировался в первой десятке, как напарник – глядишь, и в аварию не угодил бы.

Б/О

Роман Грожан

Если верить Роману, в Окона он врезался не просто так, а из-за медленного прокола. В этом случае 10 секунд штрафа и два балла в лицензию выглядят слишком жестоко, да и вообще – есть ощущение, что француз получил этот штраф на фоне своей общей репутации. После этого в гонке он, присутствовал, но лишь номинально.

Б/О

Кевин Магнуссен

Из трех участников стартовой аварии Кевин единственный признал свою вину. Наверное, только у него она действительно и была.

3/5

Паскаль Верляйн

К бразильскому этапу Паскалю пересобрали машину: немец жаловался на необъяснимое ухудшение ее поведения в последних гонках. Не помогло – он снова просто проиграл напарнику в скорости.

5/5

Маркус Эрикссон

Да, это вторая подряд пятерка для Маркуса. Если у них с Паскалем сейчас более-менее одинаковые машины, он прямо молодец.

Итоги гонки

ПозицияПилотКоманда
1.Себастьян ФеттельFerrari
2.Вальттери БоттасMercedes
3.Кими РайкконенFerrari
4.Льюис ХэмилтонMercedes
5.Макс ФерстаппенRed Bull
6.Даниэль РиккардоRed Bull
7.Фелипе МассаWilliams
8.Фернандо АлонсоMcLaren
9.Серхио ПересForce India
10.Нико ХюлькенбергRenault
11.Карлос СайнсRenault
12.Пьер ГаслиToro Rosso
13.Маркус ЭрикссонSauber
14.Паскаль ВерляйнSauber
15.Роман ГрожанHaas
16.Лэнс СтроллWilliams

Личный зачет

ПозицияПилотКомандаОчки
1.Льюис ХэмилтонMercedes345
2.Себастьян ФеттельFerrari302
3.Валттери БоттасMercedes280
4.Даниэль РиккардоRed Bull200
5.Кими РайкконенFerrari193
6.Макс ФерстаппенRed Bull158
7.Серхио ПересForce India94
8.Эстебан ОконForce India83
9.Карлос СайнсRenault54
10.Фелипе МассаWilliams42
11.Лэнс СтроллWilliams40
12.Нико ХюлькенбергRenault35
13.Роман ГрожанHaas28
14.Кевин МагнуссенHaas19
15.Фернандо АлонсоMcLaren15
16.Стоффель ВандорнMcLaren13
17.Джолион ПалмерRenault8
18.Паскаль ВерляйнSauber5
19.Даниил КвятToro Rosso5
20.Маркус ЭрикссонSauber0
21.Пьер ГаслиToro Rosso0
22.Антонио ДжовинацциSauber0
23.Брендон ХартлиToro Rosso0

Кубок конструкторов

ПозицияКомандаОчки
1.Mercedes625
2.Ferrari495
3.Red Bull Racing358
4.Force India175
5.Williams82
6.Toro Rosso53
7.Renault49
8.Haas47
9.McLaren28
10.Sauber5
Af1erparty

Новости партнёров