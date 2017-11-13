Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна

Af1erpartyКак Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
А что, логично! Раз есть «большие призы», то должны быть и призы утешительные. И раздавать их следует как раз по ходу афтепати, в которую после досрочного определения победителей превращается любой чемпионат. Ну, не могли же организаторы сказать: «Да, народ, дальше гоняться смысла нет» – и нафиг отменить последние два этапа! А вот для вручения шоколадных медалей и памятных грамот ничего не решающая концовка сезона подходит отлично. «Мотор» поздравляет Себастьяна с первой победой за восемь гонок и делает главные выводы после Гран-при Бразилии.
А что, логично! Раз есть «большие призы», то должны быть и призы утешительные. И раздавать их следует как раз по ходу афтепати, в которую после досрочного определения победителей превращается любой чемпионат. Ну, не могли же организаторы сказать: «Да, народ, дальше гоняться смысла нет» – и нафиг отменить последние два этапа! А вот для вручения шоколадных медалей и памятных грамот ничего не решающая концовка сезона подходит отлично. «Мотор» поздравляет Себастьяна с первой победой за восемь гонок и делает главные выводы после Гран-при Бразилии.
Хэмилтон проиграл, но выиграл
Что делать, если твой первый пилот ошибается в самом начале квалификации и совмещает машину со стеной, а шансы на поул – с нулем? Не вешай нос, улыбнись! Именно так считают Тото Вольфф и Ники Лауда, которых сразу после аварии телекамера подловила в настроении, бесконечно далеком от плохого. Да и правда – чего грустить? Сплошные плюсы! Благодаря самоотводу чемпиона Валттери Боттас взял поул и получил возможность превратить его в такую нужную победу, а зрители были вправе рассчитывать на красивый прорыв Хэмилтона с последней позиции.
Свою часть плана Льюис выполнил: пусть не на подиум, но на четвертое место он честно заехал, причем при старте с пит-лейна. Да, британцу слегка помог сейфти-кар – но этот прорыв в любом случае получился даже более впечатляющим, чем у Феттеля в Малайзии. Хотя бы потому, что на финише Хэм уступил победителю смешные пять с половиной секунд. Если у кого и оставались сомнения в заслуженности титула, то после Бразилии они точно должны развеяться.
Стремительность Льюиса застала врасплох твиттер Renault F1: «О, это может быть весело; Между Хэмилтоном и Ферстаппеном намечается неплохая битва-о-нет-погодите-он-уже-проехал...»
Ну, а завсегдатаи кружка «Диванный конспиролог» могут подумать вот о чем: вдруг неспроста радовались странному, неестественному вылету Льюиса руководители Mercedes? Ведь по этому случаю на чемпионскую машину поставили новый мотор – и кто сказал, что там не было компонентов, разработанных для будущего сезона? А если и не было, путешествие из задних рядов – это все равно хорошая возможность лишний раз поэкспериментировать с альтернативной тактикой и в боевых условиях разобраться с аллергией на «грязный» воздух, которой страдает W08. Может, по ходу мексиканского вояжа инженеры нащупали что-то важное и решили продолжить изыскания – теперь уже умышленно?
Конечно, это бред. Наверняка. Но если в Абу-Даби Льюис попробует стартовать задом наперед или проехать гонку с десятью пит-стопами, не удивляйтесь слишком сильно: в этом году он уже всего достиг, а вот потренироваться перед следующим никогда не помешает.
Боттасу пора отращивать яйца
Как-то рано начала одолевать Вальттери гоночная импотенция: финну нет еще и тридцати, а тестостерона в его пилотаже не больше, чем в вареной моркови. Верную (в отсутствие напарника-то!) победу он отдал прямо на старте, причем вообще без борьбы: ни намека на попытку закрыть Феттелю траекторию, слишком раннее торможение в первом повороте – вот и вся десятисекундная любовь. Позже Боттас скажет, что шансов у него не было, потому что современная Формула-1 – это когда ты не можешь преследовать соперников и просто ждешь, чем все закончится.
В отличие от гонщиков, у финских комментаторов все в порядке с выражением эмоций: послушайте, как они радовались поулу соотечественника.
Чушь! Даже со скидкой на то, что у Льюиса был новый мотор, чей ресурс можно было не экономить, разница в скорости между двумя гонщиками Mercedes вновь оказалась просто чудовищной. Окей, давайте предположим, что пройти Феттеля на трассе действительно настолько трудно, что не стоило и пытаться. Может, и правда такая у нас дурацкая гоночная реальность, в которой нельзя обозначить даже подобие атаки за лидерство. Ферстаппен малайзийского образца над этим посмеется, ну да ладно. Но ведь тактику «подрезки» никто не отменял: подъезжаешь к Феттелю на расстояние микрона, раньше него ныряешь на пит-стоп, выжимаешь из себя суперкруг – и все, мчишь к победе. Не сдюжил Боттас, хотя темп машины точно позволял это сделать. Сто-про-цент-но!
Ferrari нечему радоваться
Как понять, что это именно Вальттери ехал медленно, а не Себастьян быстро? Послушать представителей Ferrari и Mercedes, утверждающих прямо противоположное! Феттель вот говорит, что атаковал со всех сил и боялся совершить даже маленькую ошибку, которая точно угробила бы ему гонку. А Тото Вольфф рассказывает, что лидер Скудерии всю дистанцию «тошнил» и поехал по-взрослому только на последних кругах. Опять же: что, в таком случае, мешало Боттасу задействовать потенциал машины в период пит-стопов?
Кими Райкконен в Бразилии запомнился разве что тем, что отбил атаку Хэмилтона ближе к концу гонки. Больше разговоров вызвала реклама алкогольного напитка, в которой снялся финн: некоторые считают, что он не знал, что его снимают…
Скорее всего, истина находится там, где ей и следует быть – посередине. Но вряд ли кто-то станет спорить с тем, что если бы Льюис стартовал со своего законного первого места, то и финишировал бы на нем. Никакого фаворитизма, просто так обстоят дела. И первая победа Ferrari после летнего перерыва – не следствие возвращения «алых» на пик формы, а лишь результат стечения обстоятельств. Потому-то в Абу-Даби обязательно нужна еще одна победа. В идеале – честная и красивая, но на самом деле это не обязательно. У людей в Формуле-1 отвратительная память, поэтому к началу следующего года они будут знать только то, что этот сезон Ferrari завершила на позитиве. Главное, чтобы так не считали в самой Скудерии.
Фелипе, спасибо еще раз
Действительно, запоминаются последние гонки – и Масса должен быть благодарен Нико Росбергу, который своей отставкой подарил бразильцу не просто еще один сезон в Формуле-1, но и возможность со второй попытки правильно с ней попрощаться. Да, на этот раз Фелипе не выдавил декалитры слез из миллионов зрителей, как в прошлом году. Зато он заставил всех собой гордиться. Трогательным радиопосланием перед стартом, красивым обращением к болельщикам после финиша – с подиума, в компании сыновей и соотечественника Баррикелло.
Но главное, именно здесь он оказался faster than Алонсо – причем в прямой борьбе на протяжении всей гонки. Что может быть символичнее? И даже если Фернандо не слишком рвался обгонять своего бывшего оруженосца (на что он намекнул в интервью), момент вышел очень красивым. К черту разговоры о скорости и форме – нам просто будет не хватать этого хорошего парня. Как Рубенса, Марка, Дженсона и других.
И знаете что? Не надо Фелипе выступать в Абу-Даби, это лишнее. Свое последнее слово он уже сказал, пятое место Williams фактически гарантировано, а значит – пора помочь команде определиться с будущим. И уже сейчас уступить кокпит одному из тех, кто имеет шансы занять вакансию бразильца в следующем году. Это критически важный момент в истории Williams, потому что на Стролла, в Бразилии показавшего едва ли не худшее выступление сезона, надежды никакой нет. В шорт-листе британцев сейчас находятся Кубица, Квят и ди Реста – по слухам, именно в таком порядке. И даже если здоровье все-таки не позволит Роберту полноценно вернуться в Формулу-1, право на одну последнюю гонку он заслуживает. И мы заслуживаем. Согласны?
Toro Rosso нужны курсы управления гневом
Если бы в субботу на Интерлагос рухнула ядерная бомба, этого бы никто не заметил: все были увлечены чтением официального релиза, который выпустила пресс-служба Toro Rosso. В релизе говорилось, что обвинения Renault в неправильном обращении итальянцев с двигателями (мол, оттуда все поломки последних недель, включая двойное фиаско в пятницу) безосновательны. А вот мотивы французов, ведущих борьбу с «телятами» за шестую строчку командного зачета, могут быть далеки от благородных.
«С днем рождения, Брендон! У нас для тебя новый мотор». В этот уикенд у новозеландца действительно был день рождения, который напрочь испортили технические неполадки.
В современной Формуле-1 это довольно дерзко даже для живого человека на пике эмоций, а уж на уровне компаний… Ну, это как если бы на путинском лимузине красовалась наклейка «Обама – чмо». Репортеры засняли, как разъяренный руководитель Renault Сирил Абитбуль чуть не проковырял дырку в Хельмуте Марко, а дальше случилось и вовсе невероятное: австриец извинился и пошел на мировую. Очевидно, вспомнив, что Red Bull пока остается клиентом французской компании.
А вот Toro Rosso в следующем году переходит на моторы Honda, причем за команду будут выступать два новичка, про которых до сих пор ничего не понятно – во многом, правда, именно из-за того, что двигатели Renault ломаются так, будто они Honda. В общем, сбой может случиться в любом компоненте этой схемы, а то и во всех сразу. И именно поэтому от каждого из участников этой авантюры (а иначе ее и не назвать) потребуется нечеловеческое терпение, уважение к ближнему и хорошие дипломатические навыки. Начинать тренировки можно уже сейчас.
Что же до Renault, то в Абу-Даби французам еще есть, что доказать. И самим себе, и Red Bull, и McLaren. Концовка сезона выходит смазанной, и если на предыдущих этапах моторам не хватало надежности, то в Бразилии начались еще и проблемы со скоростью из-за слишком консервативной и бережливой картографии. В заключительной гонке двигателям вроде бы дадут дышать полной грудью – и это отличная возможность для Ферстаппена, Риккардо и остальных вернуться в высокую борьбу. Всем же хочется заканчивать сезон на мажорной ноте, верно?
Гран-при Бразилии, который вы не видели
я выбрал вместо рекламы.
Не совсем про Бразилию, но не запостить нельзя: Фернандо вернулся домой после Мексики и сделал там вот эту ломающую мимимиметры фотографию
Оценки «Мотора»
Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.
5/5
Льюис Хэмилтон
Этот нечеловеческий темп не получится списать только на новый мотор.
3/5
Вальттери Боттас
А ведь в какой-то момент мы были уверены, что финн станет полноправным участником чемпионской гонки.
5/5
Себастьян Феттель
Если во время чтения этого обзора вы подумали, что мы недовольны Себом, это не так. В отличие от предыдущих этапов, тут он отработал безукоризненно. А вот форма Ferrari вызывает вопросы.
4/5
Кими Райкконен
На этот раз Кими выглядел бодрее, чем обычно, но место второго пилота побеждающей команды – в любом случае рядом с первым, а не через ступеньку.
5/5
Даниэль Риккардо
На фоне обгонного фестиваля Хэмилтона аналогичный прорыв австралийца чуть потерялся, но надо признать: с учетом придушенного мотора Renault Дэн выступил как минимум не хуже.
5/5
Макс Ферстаппен
Перед Бразилией никто ниоткуда не уволил Даниила Квята, поэтому Макс не победил. Но возможности машины он раскрыл: именно так надо опережать на финише стартующего из тылов напарника, а не как Боттас. Еще и денег за лучший круг заработал.
2/5
Лэнс Стролл
Канадец в случайном порядке чередует успехи и провалы. Вот сейчас был полный провал.
5/5
Фелипе Масса
Лучшее прощание со спортом, которое только можно придумать.
5/5
Пьер Гасли
Пьер считает эту гонку лучшей из трех. Спорить трудно, но и судить о реальной форме француза пока невозможно.
Б/О
Брендон Хартли
Да и вообще, как оценивать молодняк Toro Rosso, если техника отказывает, гонщики теряют тренировки, получают штрафы, а Хартли и вовсе не может добраться до финиша?
4/5
Серхио Перес
Чеко ничего не смог сделать с Массой и Алонсо – а может, специально не стал лезть. В любом случае, он уступил гонщикам двух команд, которые Force India официально опередила.
Б/О
Эстебан Окон
Это не просто первый сход Эстебана за все 27 гонок в Формуле-1. Это его первый сход аж с 2014 года! И тем обиднее, что сам француз к этому не имеет никакого отношения.
4/5
Нико Хюлькенберг
Пилоты Renault проехали дружной парой, потому и оценки у них будут одинаковые:
4/5
Карлос Сайнс
Неплохо, но ничего выдающегося для гонщиков заводской команды.
5/5
Фернандо Алонсо
Очередная супергонка в исполнении Фернандо. Если в следующем году McLaren построит такое же эффективное шасси, будет весело.
Б/О
Стоффель Вандорн
Стоффель попал в тиски из Риккардо и Магнуссена на первом круге, и его вины в этом нет. Но если бы квалифицировался в первой десятке, как напарник – глядишь, и в аварию не угодил бы.
Б/О
Роман Грожан
Если верить Роману, в Окона он врезался не просто так, а из-за медленного прокола. В этом случае 10 секунд штрафа и два балла в лицензию выглядят слишком жестоко, да и вообще – есть ощущение, что француз получил этот штраф на фоне своей общей репутации. После этого в гонке он, присутствовал, но лишь номинально.
Б/О
Кевин Магнуссен
Из трех участников стартовой аварии Кевин единственный признал свою вину. Наверное, только у него она действительно и была.
3/5
Паскаль Верляйн
К бразильскому этапу Паскалю пересобрали машину: немец жаловался на необъяснимое ухудшение ее поведения в последних гонках. Не помогло – он снова просто проиграл напарнику в скорости.
5/5
Маркус Эрикссон
Да, это вторая подряд пятерка для Маркуса. Если у них с Паскалем сейчас более-менее одинаковые машины, он прямо молодец.
Итоги гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2.
|Вальттери Боттас
|Mercedes
|3.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|4.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|5.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|6.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|7.
|Фелипе Масса
|Williams
|8.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|9.
|Серхио Перес
|Force India
|10.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|11.
|Карлос Сайнс
|Renault
|12.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|13.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|14.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|15.
|Роман Грожан
|Haas
|16.
|Лэнс Стролл
|Williams
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|345
|2.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|302
|3.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|280
|4.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|200
|5.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|193
|6.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|158
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|94
|8.
|Эстебан Окон
|Force India
|83
|9.
|Карлос Сайнс
|Renault
|54
|10.
|Фелипе Масса
|Williams
|42
|11.
|Лэнс Стролл
|Williams
|40
|12.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|35
|13.
|Роман Грожан
|Haas
|28
|14.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|19
|15.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|15
|16.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13
|17.
|Джолион Палмер
|Renault
|8
|18.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|5
|19.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|5
|20.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
|21.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|0
|22.
|Антонио Джовинацци
|Sauber
|0
|23.
|Брендон Хартли
|Toro Rosso
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|625
|2.
|Ferrari
|495
|3.
|Red Bull Racing
|358
|4.
|Force India
|175
|5.
|Williams
|82
|6.
|Toro Rosso
|53
|7.
|Renault
|49
|8.
|Haas
|47
|9.
|McLaren
|28
|10.
|Sauber
|5