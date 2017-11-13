Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна

Оценки «Мотора»

Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.

5/5

Льюис Хэмилтон

Этот нечеловеческий темп не получится списать только на новый мотор.

3/5

Вальттери Боттас

А ведь в какой-то момент мы были уверены, что финн станет полноправным участником чемпионской гонки.

5/5

Себастьян Феттель

Если во время чтения этого обзора вы подумали, что мы недовольны Себом, это не так. В отличие от предыдущих этапов, тут он отработал безукоризненно. А вот форма Ferrari вызывает вопросы.

4/5

Кими Райкконен

На этот раз Кими выглядел бодрее, чем обычно, но место второго пилота побеждающей команды – в любом случае рядом с первым, а не через ступеньку.

5/5

Даниэль Риккардо

На фоне обгонного фестиваля Хэмилтона аналогичный прорыв австралийца чуть потерялся, но надо признать: с учетом придушенного мотора Renault Дэн выступил как минимум не хуже.

5/5

Макс Ферстаппен

Перед Бразилией никто ниоткуда не уволил Даниила Квята, поэтому Макс не победил. Но возможности машины он раскрыл: именно так надо опережать на финише стартующего из тылов напарника, а не как Боттас. Еще и денег за лучший круг заработал.

2/5

Лэнс Стролл

Канадец в случайном порядке чередует успехи и провалы. Вот сейчас был полный провал.

5/5

Фелипе Масса

Лучшее прощание со спортом, которое только можно придумать.

5/5

Пьер Гасли

Пьер считает эту гонку лучшей из трех. Спорить трудно, но и судить о реальной форме француза пока невозможно.

Б/О

Брендон Хартли

Да и вообще, как оценивать молодняк Toro Rosso, если техника отказывает, гонщики теряют тренировки, получают штрафы, а Хартли и вовсе не может добраться до финиша?

4/5

Серхио Перес

Чеко ничего не смог сделать с Массой и Алонсо – а может, специально не стал лезть. В любом случае, он уступил гонщикам двух команд, которые Force India официально опередила.

Б/О

Эстебан Окон

Это не просто первый сход Эстебана за все 27 гонок в Формуле-1. Это его первый сход аж с 2014 года! И тем обиднее, что сам француз к этому не имеет никакого отношения.

4/5

Нико Хюлькенберг

Пилоты Renault проехали дружной парой, потому и оценки у них будут одинаковые:

4/5

Карлос Сайнс

Неплохо, но ничего выдающегося для гонщиков заводской команды.

5/5

Фернандо Алонсо

Очередная супергонка в исполнении Фернандо. Если в следующем году McLaren построит такое же эффективное шасси, будет весело.

Б/О

Стоффель Вандорн

Стоффель попал в тиски из Риккардо и Магнуссена на первом круге, и его вины в этом нет. Но если бы квалифицировался в первой десятке, как напарник – глядишь, и в аварию не угодил бы.

Б/О

Роман Грожан

Если верить Роману, в Окона он врезался не просто так, а из-за медленного прокола. В этом случае 10 секунд штрафа и два балла в лицензию выглядят слишком жестоко, да и вообще – есть ощущение, что француз получил этот штраф на фоне своей общей репутации. После этого в гонке он, присутствовал, но лишь номинально.

Б/О

Кевин Магнуссен

Из трех участников стартовой аварии Кевин единственный признал свою вину. Наверное, только у него она действительно и была.

3/5

Паскаль Верляйн

К бразильскому этапу Паскалю пересобрали машину: немец жаловался на необъяснимое ухудшение ее поведения в последних гонках. Не помогло – он снова просто проиграл напарнику в скорости.

5/5

Маркус Эрикссон

Да, это вторая подряд пятерка для Маркуса. Если у них с Паскалем сейчас более-менее одинаковые машины, он прямо молодец.

Итоги гонки