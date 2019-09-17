Старые и очень дорогие машины автосалона во Франкфурте

Некоторые автомобили на выставке IAA можно купить. Но они мало кому по карману

В этом году старинным автомобилям во Франкфурте отдали один из центральных павильонов. И его смело можно назвать сокровищницей. Модели, которые нечего и надеяться увидеть на улице, здесь нередко присутствовали в нескольких экземплярах. И все они продаются! На большинстве машин висят ценники, от которых темнеет в глазах. Другие довольствуются надписью «цена по запросу». И пусть, в отличие от стендов автосалона, бесценная классика незатейливо и плотно составлена бок-о-бок, посетителей здесь не меньше. Отметим, что особо дорогие и редкие экземпляры — не всегда самые старые. Новый автомобильный дефицит — Porsche 911 R, Mercedes-Maybach G 65 Landaulet, Mercedes SLR Stirling Moss. Удивительно, но Mercedes 300 SL «Крыло чайки» купить даже проще. Были бы деньги.