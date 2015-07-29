Место встречи Хлебный фургон и халат с перламутровыми пуговицами – репортаж с главного ретро-ралли лета
изменить нельзя
Отклеивающиеся усы, халат с перламутровыми пуговицами, оснащенный веслами и насосом автомобиль-амфибия, хлебный фургон из фильма «Место встречи изменить нельзя» и другие самые интересные автомобили, проехавшие в эти выходные по Красной площади — все это в репортаже с «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2015».
Отклеивающиеся усы, халат с перламутровыми пуговицами, оснащенный веслами и насосом автомобиль-амфибия, хлебный фургон из фильма «Место встречи изменить нельзя» и другие самые интересные автомобили, проехавшие в эти выходные по Красной площади — все это в репортаже с «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2015».
Мы тебя не больно зарежем
Это именно тот ГАЗ-АА 1938 года, на котором выручать Фокса ехала банда «Черная кошка» в фильме «Место встречи изменить нельзя». Машина долгое время пылилась в гараже Мосгортранса, а напоминанием о ее кинокарьере служила большая дыра в кунге для кинокамеры. Если убрать перегородки для хлебных лотков, то внутри до сих пор можно почувствовать себя Шараповым. Или хотя бы Промокашкой.
Военный ныряльщик
Пример того, что военные ретро-автомобили тоже могут быть очень обаятельными — этот автомобиль-амфибия ГАЗ-46 пятидесятых годов, с набором весел, трехлопастным винтом и трюмным насосом. Машина была найдена в Минске в «заколхоженном» состоянии — белорусский энтузиаст готовил ее к кругосветному путешествию по земле и воде. Сейчас она практически доведена до оригинального состояния — большинство агрегатов здесь от ГАЗ-69.
Небо внутри
Открытая «Победа» ГАЗ-М-20Б, появление которой было вызвано не тягой советского человека к красивой жизни, а дефицитом холоднокатаной стали. Оставшиеся нетронутыми оконные рамы позволяли частично компенсировать потерю жесткости кузова, хотя конструкция верха все равно усложняла производство и делала его дороже. За рулем этой «Победы» ехал Михаил Куснирович — владелец ГУМа.
Голубая устрица
Еще одно дитя экономии холоднокатаной стали — открытый Москвич-400-420А. Был куплен нынешними владельцами в Тульской области в удручающем виде и восстановлен до нынешнего состояния. Владельцы говорят, что старались повторить оригинальный голубой цвет, а на подъем верха требуется «лишь пара минут». Главной проблемой при эксплуатации пока остается поиск заправок с восьмидесятым бензином — их почти не осталось.
Волга? Волга!
Волк в овечьей шкуре — ГАЗ-24-25, с мотором и автоматической коробкой передач от «Чайки», созданный по заказу КГБ. Эта модификация использовалась для сопровождения важных лиц государства знаменитой «Девяткой» — управлением по охране главных лиц государства. На фоне обычных «Волг» отличалась невиданной динамикой и максимальной скоростью.
ЗА ВДВ
Редкая модификация ГАЗ-66Б, производство которой закончилось с появлением транспортных самолетов Ил-76. До этого ВДВ закатывали десантные грузовики в тесные Ан-12, для чего кабина делалась открытой, с откидной рамкой лобового стекла. К парашютной платформе с машиной снизу крепились бочки с водой — это стабилизировало полет, а к моменту посадки вода вытекала, и бочки работали как мягкая подушка. Гениально и просто, как и сама «шишига».
Призрачный гонщик
Легенда ожила и выглядит даже притягательнее оригинала — во всяком случае, у горьковской команды в пятидесятых не могло быть таких прекрасных лака и краски. 6 августа Gorkyclassic организует в ГУМе выставку разнообразных версий «Побед», где родстер можно будет увидеть вживую.
Маленький принц
Маленький «Москвич» из последней генерации педальных машин, которые собирали на самом АЗЛК, тоже настоящий раритет — данную модель с изменениями выпускали с 1973 года. Максимальная скорость, которую мог развить ребенок — до восьми километров в час. В общем, на дистанцию он все-таки не ушел.
я выбрал вместо рекламы.
Бригада от Михал Иваныча. Ус отклеивался, причем неоднократно.
Бельгийский связной
После классических Porsche и Mercedes-Benz Жану-Франсуа пришлось пересесть на «копейку». Машина, кстати, редкого цвета – его использовали на конвейере только в 1979 году, а принадлежит она Александру Адоратскому — автору книги «Я ВАЗ любил».
На финише «ГУМ-Авторалли» не нужно быть первым — главное правильно читать маршрут, прописанный в условных обозначениях, двигаться в определенном темпе и прибыть на контрольную точку в заданное время. Причем просто привязаться к впереди идущим экипажам не получается, на первом же перекрестке все, как правило, разъезжаются в три разные стороны — издержки навигации.
Сложнее всего в этих условиях, кажется, пришлось бельгийскому экипажу Жана-Франсуа и Карин, которые приехали в Москву двумя днями ранее. Первый контрольный участок разменяли серией кругов вокруг Басманной, потом было отчаянное бодание с настырным зеленым «Запорожцем», победный обгон такси Tesla Model S и, наконец, выезд на Третье транспортное кольцо, которое не могло попасть в маршрут ралли даже в самом похмельном бреду.
В общем, все шло к тому, что к вечеру канареечную «копеечку» найдут где-нибудь в районе Серпухова, но бельгийцы все-таки финишировали. На почетном семьдесят пятом месте!
Экипаж «Мотора»
Поехать на мероприятие Gorkyclassic на двадцать-первой «Волге» — это как лицом в салат мимоза в Новый год или костюм кукурузы на Праздник урожая – беспроигрышный вариант.
Когда-то эта «Волга» грелась в гараже Совета министров СССР, потом была выкуплена в частные руки, попала к Александру Адоратскому и за последние годы снялась в пятнадцати фильмах.
Роман Русинов после Ле-Мана сменил свой прототип на черную «двадцать первую» «Волгу» и получил специальный приз за лучшую реставрацию.
Правда, к субботе в нашем гараже оставался только Mercedes-Maybach, да и тот вез тарелки из вторсырья для чили кон карне Ивана Шишкина и огромные буквы «Motor» на Пикник «Афиши».
Выручили в Gorkyclassic — нашли снимавшуюся в фильмах «Водитель для Веры» и «Легенда №17» черную «Волгу» ГАЗ-21УС. Индексом УС обозначались версии с улучшенной отделкой — именно такой была и последняя «двадцать первая», сошедшая с конвейера в 1970 году.
Поворот руля на месте напоминает перемешивание ведра с застывшим цементом лопатой, первая передача без синхронизаторов включается только через вторую, стрелки приборов скачут и гремят, будто вы не плететесь по Ветошному переулку, а делаете мертвую петлю. Но благородный крейсерский ход, аккуратная фурнитура передней панели и киношный флер делают «Волгу» одним из самых романтичных ретро-автомобилей.
Какое место мы заняли? Автор пожелал не заканчивать репортаж словами позора.