Хлебный фургон и халат с перламутровыми пуговицами – репортаж с главного ретро-ралли лета

Сложнее всего в этих условиях, кажется, пришлось бельгийскому экипажу Жана-Франсуа и Карин, которые приехали в Москву двумя днями ранее. Первый контрольный участок разменяли серией кругов вокруг Басманной, потом было отчаянное бодание с настырным зеленым «Запорожцем», победный обгон такси Tesla Model S и, наконец, выезд на Третье транспортное кольцо, которое не могло попасть в маршрут ралли даже в самом похмельном бреду.

В общем, все шло к тому, что к вечеру канареечную «копеечку» найдут где-нибудь в районе Серпухова, но бельгийцы все-таки финишировали. На почетном семьдесят пятом месте!

Экипаж «Мотора»

Поехать на мероприятие Gorkyclassic на двадцать-первой «Волге» — это как лицом в салат мимоза в Новый год или костюм кукурузы на Праздник урожая – беспроигрышный вариант.