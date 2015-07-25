100 раритетов на Красной площади – прямая трансляция главного ретро-ралли лета

Пока над подмосковными грядками разносится песня Софии Ротару и Николая Баскова «Я найду свою любовь» и наливаются зеленью в парниках огурцы, на Красной площади стартует «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2015». «Мотор» ведет прямую видеотрансляцию этого мероприятия.

В этом году на старт заявлено почти сто советских раритетов, включая знакомую нашим читателям «Дзинтару» и легендарную «Победу-Спорт», за постройкой которой мы следили с начала весны.

Если вы не успеваете на старт ралли в 12:00 или на финиш первого экипажа в 16:00, посмотрите трансляцию из салона «Волги» ГАЗ-21УС благородного цвета свежего асфальта — на ней поедет экипаж «Мотора».

Фотографиями с прошлогоднего мероприятия можно полюбоваться здесь.