Gymkhana GRiD 2019: дрифт без дыма и «война резины»

Начать следует с самого слова «джимхана», которое изначально не имело никакого отношения к автомобилям. По его звучанию можно правильно предположить, что оно имеет японские корни. И действительно — это старая конная игра, которая развивала у кавалеристов ловкость и сообразительность. Задача наездников состояла в том, чтобы выполнить ряд упражнений на скаку, например, расседлать коня. Каждая ошибка или невыполненное задание оборачивалось для участников штрафными баллами.

Автоспортмены переняли саму концепцию: они выполняют трюки, демонстрируя разные техники пилотирования. Гонка напоминает раллийный слалом и сочетает в себе элементы дрэг-рейсинга, ралли, парных соревнований и дрифта.