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8:30

Gymkhana GRiD 2019: дрифт без дыма и «война резины»

Гонка, в которой приходится выбирать: ехать красиво или быстро

Лиза Будрина
В минувшие выходные в Польше состоялся юбилейный, десятый раунд Gymkhana GRiD — гонки, придуманной знаменитым гонщиком Кеном Блоком и его командой Hoonigan. В ней есть все: именитые пилоты со всего мира, в том числе и из России, трек с невероятными декорациями, скорость и зрелищный дрифт… но нет дыма из-под колес. «Мотор» поговорил с Кеном Блоком и пилотами, выехавшими на старт, и выяснил, что пошло не так с покрышками, чего стоят ошибки на треке и почему все решает только скорость.

Начать следует с самого слова «джимхана», которое изначально не имело никакого отношения к автомобилям. По его звучанию можно правильно предположить, что оно имеет японские корни. И действительно — это старая конная игра, которая развивала у кавалеристов ловкость и сообразительность. Задача наездников состояла в том, чтобы выполнить ряд упражнений на скаку, например, расседлать коня. Каждая ошибка или невыполненное задание оборачивалось для участников штрафными баллами.

Автоспортмены переняли саму концепцию: они выполняют трюки, демонстрируя разные техники пилотирования. Гонка напоминает раллийный слалом и сочетает в себе элементы дрэг-рейсинга, ралли, парных соревнований и дрифта.

Лучшие моменты Gymkhana GRiD 2019

Правила Gymkhana GRiD предельно просты: два гонщика одновременно выезжают на трек с зеркальной конфигурацией, проходят трассу по заданной траектории, в красивом дрифте объезжая препятствия, затем меняются сторонами. Задача обоих сводится к тому, чтобы показать минимальное время и не совершить ошибок. Категории всего две — полноприводные (AWD) автомобили и заднеприводные (RWD).

Располовиненные «Фиесты», пиньяты и сигвеи

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Нужно помнить, кто стоит у истоков Gymkhana GRiD — знаменитый гонщик Кен Блок, видеоролики которого набирают в Youtube миллионы просмотров из-за своей зрелищности. В одном он «дымит» покрышками по территории старинного британского поместья, объезжая в зрелищном дрифте легендарный истребитель Spitfire времен Второй мировой войны. В другом — несется в заносе по улицам мексиканского городка Гуанахуато на багги. Можно предположить, что идея с пиньятами — традиционным мексиканским развлечением (лошадки из папье-маше, «нафаршированными» конфетами), для десятого чемпионата Gymkhana GRiD Блок позаимствовал именно из этого ролика.

Сам Кен Блок крутил пончики в перерывах между заездами на своем 600-сильном Ford Escort, демонстрируя, как он это называет, «smoke and style» («дым и стиль»).

Конфигурация трека каждый год новая. Для юбилейной гонки создали «сложнейшую и длиннейшую» трассу в истории чемпионата, которую разместили на парковке у крупнейшего выставочного комплекта PTAK на задворках Варшавы. Трасса включала связку быстрых поворотов, ограниченных железными бочками, пару «ополовиненных» Ford Fiesta, «воткнутых» в землю, ларьки с упомянутыми пиньятами с привязанными резиновыми шарами, которые непременно нужно было задеть задней частью машины, велосипедную парковку и даже манекена на сигвее (по одному с каждой стороны), а также конструкции, имитирующие корабельные боксы. Каждый из элементов нужно проехать в определенном порядке, причем на практику у пилотов есть всего лишь один день.

Шинные войны

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Кен Блок на Ford Escort

Открытый регламент по шинам привел к тому, что пилотам пришлось буквально воевать за покрышки. По правилам, единственное, что нельзя использовать — это сухой слик, а все, что имеет хотя бы минимальную нарезку и все, на всем не написано «competition use only», допускается. В разговоре с «Мотором» российский пилот Аркадий Цареградцев рассказал, что пилотам приходится буквально воевать за резину.

Тот, у кого самые липкие шины, здесь побеждает. Мы искали нужную резину, но так и не нашли.

Дрифт — это не цифры, дрифт — это шоу

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Соревновательная часть Gymkhana GRiD по сравнению с выступлением Блока выглядит менее впечатляющей, потому что задача гонщиков — ехать максимально быстро. Цареградцев объяснил, что те участники, которые показали в Польше лучшее время, «едут вообще без дрифта, а просто квадратиками».

Справедливости ради стоит отметить, что не все пилоты использовали такую технику — некоторые все же пытались показать красивый дрифт. Именно они чаще всего и попадали в объективы камер фотографов.

«Для меня, как дрифтера, это убило весь кайф — на дрифтовой машине пришлось использовать кольцевую технику. Конечно, ты наблюдаешь за другими пилотами, за их техникой, происходит обмен опытом… Но хотелось бы, чтобы формат был изменен в том направлении, в котором джимхану проводят арабы. Их соревнования выглядят в 100 раз круче, потому что по регламенту нельзя не дрифтить, и чем лучше ты это делаешь, тем больше у тебя шансов на победу», — рассказал он «Мотору».

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Аркадий Цареградцев

«Мой автомобиль (1000-сильный Nissan Skyline GT-R R34 — прим. ред.) пришлось перестраивать полностью. Мы его «взорвали» и заново пересобрали, но нам не хватает четырех секунд для того, чтобы победить», — заявил Цареградцев накануне гонки. Однако до заветного времени пилоту дотянуться так и не удалось: в день гонки он не прошел в топ-16, уступив 11 тысячных секунды своему сопернику.

В результате победу одержали 17-летний Оливер Сольберг (класс AWD) на Citroen DS3 RallyCross, под капотом у которого 600-сильный двигатель, и литовский пилот Мантас Слиогерис (класс RWD) на 200-сильной Mazda MX-5. Последняя, кстати, легализована для езды по дорогам общего пользования.

МестоRWDAWD
1Мантас СлиогерисПетер Сольберг
2Павел КорпулинскиОливер Сольберг
3Кристос ЧантзарасРику Тако

Кен Блок: Lada Vesta Sport выглядит… интересно

Кен Блок

По слухам, следующий этап Gymkhana GRiD может пройти в России, однако официальной информации об этом пока нет. Не сообщается и о том, на какой город может пасть выбор Кена Блока и команды Hoonigan.

Кстати, сам Блок уже бывал в России: он посещал Санкт-Петербург в рамках спонсорского мероприятия и устраивал зимний заезд вокруг связок с бревнами. Однако в разговоре с «Мотором» спортсмен признался, что не успел толком посмотреть город, и уж тем более не было времени познакомиться с российским автопромом. Мы показали Блоку одну из последних «спортивных» новинок «АвтоВАЗа», Lada Vesta Sport, но особого ажиотажа седан у гонщика не вызвал — он скромно назвал автомобиль «интересным».

Энтузиасты в Сети не оставляют надежд на то, что когда-нибудь в Gymkhana GRiD появятся отечественные автомобили, а возможно, что и Кен Блок лично выведет такую машину на стартовую прямую. Если это и случится, то она, скорее всего, будет выглядеть примерно как на иллюстрациях ниже.