«Народный пилот» 2018: победы и поражения

В заключительных заездах сезона Денис не участвовал: оценив финансовые возможности пилот принял решение выступить в гонке на выносливость Akhmat Race. Участникам гонки предстояло продержаться 200 минут плюс один круг. После уикенда Денис поделился впечатления о сезоне, а также рассказал о планах на следующий год.

«Мне все понравилось. Спасибо ''Мотору'' за проект, — говорит Денис. — Сезон получился интересным: выиграл этап и несколько раз взять подиум. Начало было неудачным из-за аварий, поэтому пришлось бороться за очки не в рамках итоговой таблицы, а отдельных этапов. Ну а гонка Akhmat Race стала хорошим завершением сезона». В марафоне гонщики «Академии ралли» заняли 11 место.