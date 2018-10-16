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14:25

«Народный пилот» 2018: победы и поражения

Подводим итоги выступления пятого «Народного пилота» в чемпионате СМП РСКГ сезона 2018 года

© academyrally
Алексей Носаченко
В минувший уикенд на автодроме «Крепость Грозная» прошли заключительные заезды Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) сезона 2018 года. Семь этапов чемпионата позади, и мы можем подвести итоги выступления победителя пятого сезона «Народного пилота» Дениса Мавланова. Гонщик, занявший девятую строчку личного зачета класса «Национальный», считает сезон успешным и надеется вернуться в СМП РСКГ в следующем году.

Пятого «Народного пилота» выбирали по итогам викторины и двух гонок. В предыдущие сезоны участникам необходимо было записать видеобращение. Полуфинал состоял из нескольких картинговых заездов, в которых участвовали группы по 12 человек. Каждая гонка — это заезд с массовым стартом протяженностью 10 кругов. Участники, финишировавшие на первых шести местах в каждой из гонок, попали в финальную часть второго этапа – гонку с масс-стартом на 12 кругов.

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Заключительный этап конкурса провели на автодроме «Крепость Грозная». По результатам сессии из трех кругов, лучшее время показал самый юный финалист конкурса — 19-летний Денис Мавланов. Он опередил ближайшего соперника на 1,5 секунды. По словам Дениса, удачно выступить ему помог гоночный опыт и настрой. В прошлом он становился победителем чемпионата мира по картингу Rotax Max Grand Final и российской национальной серии Rotax Max.

Сразу после победы в «Народном пилоте», там же в Грозном, Денис принял участие в дебютных гонках чемпионата. В первом или как Денис назвал его «ознакомительном» заезде он финишировал 12-м. Во втором надеялся бороться за подиум, но из-за слишком агрессивной тактики столкнулся с машиной Романа Агошкова из AKHMAT Racing Team и финишировал лишь во второй десятке. По итогам двух гонок Денис занял 11 строчку в личном зачете класса «Национальный».

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Второй этап, который прошел на автодроме «Смоленское кольцо», оказался еще более драматичным. Показав третий результат во время тренировки, Денис не смог сохраниться хорошую скорость и квалификацию завершил на 12 позиции. Первая гонка для «Народного пилота» закончилась после двух кругов. Из-за аварии и сломанной подвески Денису пришлось выбыть из борьбы. Второй заезд также закончился неудачей: на втором круге боевой Volkswagen Polo получил серьезные повреждения, и команда приняла решение досрочно завершить гонку.

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Первым триумфом Дениса стал третий этап в Нижнем Новгороде. Финишировав в первой гонке лишь девятым, «Народный пилот» смог сконцентрироваться и приехать вторым в следующем заезде. По словам гонщика, ему удалось избежать столкновений на первых трех кругах, набрать скорость и даже воспользоваться ошибкой другого пилота, чтобы отвоевать еще одно место. По итогам этапа Денис заработал 28 очков, став пятым в общем зачете и поднялся на 10 место в итоговой таблице чемпионата.

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На четвертом этапе СМП РСКГ в Казани, «Народный пилот» показал лучшее время круга в одной из гонок, однако по итогам уикенда стал лишь 20-м. Причины — 30-секундный штраф и авария с соперником за два круга до финиша. Этап Денис заканчивает на предпоследнем месте с одним баллом за лучший круг. В личном зачете с 37 баллами «Народный пилот» спускается на 11 строчку.

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Пятый этап Денис закончил на седьмом месте. В первой гонке он не выступал — гонщик пропустил заезд из-за накопившихся за сезон штрафных баллов. Во второй Мавланов стартовал последним. Однако из-за высокого темпа и удачных настроек машины смог пробиться в первую пятерку. Бороться за подиум помешал сейфти-кар, выехавший на трассу после аварии. Тем не менее Денису удалось отвоевать еще одно место и в итоге финишировать четвертым, показав лучшее время гонки.

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«Гонка прошла достаточно хорошо. Стартовал с последнего места, смог достаточно высоко пробраться – на четвертое место. К сожалению, немного не повезло, что на трассу выпустили сейфти-кар – мне не хватило времени, чтобы обогнать соперников. Темп был бешеный, позволял сегодня спокойно выиграть гонку, даже неважно, что я стартовал с 22 места. Шел очень уверенно. Спасибо команде, что подготовили такую машину. Все получилось здорово», – заявил после гоночного уикэнда Мавланов. В личном зачете с результатом 51 балл он поднялся на 10-ю строчку.

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Предпоследний, шестой этап серии кольцевых гонок закончился для «Народного пилота» подиумом в обеих гонках: Денис занял второе место в первый день и взял бронзу во второй. Хороший темп, а также ошибки соперников, позволили гонщику удержаться впереди пелотона и легко попасть в призовые тройки.

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В заключительных заездах сезона Денис не участвовал: оценив финансовые возможности пилот принял решение выступить в гонке на выносливость Akhmat Race. Участникам гонки предстояло продержаться 200 минут плюс один круг. После уикенда Денис поделился впечатления о сезоне, а также рассказал о планах на следующий год.

«Мне все понравилось. Спасибо ''Мотору'' за проект, — говорит Денис. — Сезон получился интересным: выиграл этап и несколько раз взять подиум. Начало было неудачным из-за аварий, поэтому пришлось бороться за очки не в рамках итоговой таблицы, а отдельных этапов. Ну а гонка Akhmat Race стала хорошим завершением сезона». В марафоне гонщики «Академии ралли» заняли 11 место.

В следующем году Денис намерен продолжить выступать в СМП РСКГ, но думает о переходе в другой класс. Окончательное решение будет принято по результатам договоренностей со спонсорами и партнерами.

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