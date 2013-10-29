Берем не глядя!Одиннадцать автомобилей, которые мы ждем в России
В следующем году в России начнут продавать два новых кроссовера Ford — Edge и EcoSport. Конечно, эти модели вряд ли станут столь же популярными, как Renault Duster или «Шеви Нива», но тенденция нам нравится — эти машины давно стоило привезти на наш рынок. «Мотор» выбрал еще 11 автомобилей, которые мы хотим видеть в шоурумах российских дилерских центров.
В следующем году в России начнут продавать два новых кроссовера Ford — Edge и EcoSport. Конечно, эти модели вряд ли станут столь же популярными, как Renault Duster или «Шеви Нива», но тенденция нам нравится — эти машины давно стоило привезти на наш рынок. «Мотор» выбрал еще 11 автомобилей, которые мы хотим видеть в шоурумах российских дилерских центров.
[center]★ Nissan 370Z ★[/center]
[center]Откуда везти: Япония[/center]
Ситуация с заднеприводными спорткупе в России печальная: фактически, их нет! В стране "больших и черных седанов" непростые в управлении спорткары особой популярностью не пользуются. Особо геройствуют ради имиджа в этом сегменте в России, пожалуй, только три компании: корейский Hyundai (Genesis), а также японцы из Toyota (GT86) и Subaru (BRZ). Так почему бы другим производителям не предложить россиянам небольшой спорткар по цене среднеразмерного кроссовера?
Например, "Ниссану". Ведь у него есть модель 370Z! Двухдверка комплектуется 3,7-литровым мотором V6, установленным спереди: этот агрегат выдает 328 лошадиных сил и 363 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются две коробки передач: шестиступенчатая механическая (c функцией автоматической "перегазовки" при переключении вниз) и семидиапазонная автоматическая. С места до "сотни" купе выстреливает всего за 5,3 секунды (5,6 секунды с "автоматом")!
я выбрал вместо рекламы.
В США стоимость 370Z сопоставима, например, с семейным вседорожником Mazda CX-9 – купе стоит 29 тысяч 990 долларов. В Европе ценник кусается чуть сильнее – 32 тысячи 900 евро. В России купе Nissan могло бы стоить от 1,6 до 1,9 миллиона рублей, и это было бы действительно классное предложение: заднеприводные "Мерседесы" и BMW, как и Porsche, стоят дороже.
[center]★ SRT Viper ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
Справедливости ради стоит сказать, что SRT Viper не возят не только в Россию, но и в Европу. Такое решение, в общем-то, понятно: консервативные европейцы, воспитанные местными автопроизводителями на даунсайзинге моторов и роботизации трансмиссий, вряд ли окажутся восприимчивыми к настоящему американскому суперкару с огромным – по любым критериям и для любой эпохи – мотором. Но не хотеть "Вайпер" просто невозможно!
Под капотом "Гадюки" притаился десятицилиндровый бензиновый мотор объемом 8,4 литра! Мощность этой безумной штуки составляет 648 лошадиных сил, а крутящий момент настолько высок, что во время старта можно не только сжечь резину, но и протереть асфальт до мантии Земли – он составляет 814 Нм! И это атмосферный мотор.
Дальше больше! Никакого навеянного модой восьми-, девяти- или десятиступенчатого "автомата" для Viper не предусмотрено вообще: только честная шестиступенчатая механическая трансмиссия, которая соединяет мотор с задними колесами. Для того, чтобы совладать с такой машиной нужны стальные… ну, и нервы в том числе. Да и богатый опыт вождения не помешает! Даже несмотря на наличие "дождевого режима" страхующей электроники.
я выбрал вместо рекламы.
Конечно же, стоимость SRT Viper даже на домашнем рынке кусается не хуже одноименного пресмыкающегося: купе в базовой комплектации стоит 102 тысячи 485 долларов. Конечно, можно поберечь три тысячи долларов и купить, например более дружелюбный к водителю и его дилетантским навыкам полноприводный Nissan GT-R. Но разве на характере стоит экономить? Ведь у "Вайпера" его ровно столько же, сколько лошадиных сил: можно вычерпывать ведрами. Но может именно норов отпугивает даже американцев?
[center]★ HSV Maloo/Maloo R8 ★[/center]
[center]Откуда везти: Австралия[/center]
Что знает об Австралии среднестатистический российский гражданин? Там водятся кенгуру, делают пиво Fosters и там есть Тихий океан. Особо эрудированная публика слышала про красную гору Улуру, она же Айерс-рок, и про Сиднейский оперный театр. Но для автомобильных фанатов "зеленый континент" известен по совершенно другим причинам: здесь проходит один из этапов чемпионата Формулы-1 и работает заводское ателье местного подразделения General Motors, именуемого Holden – Holden Special Vehicles, или просто HSV.
У HSV много интересных машин, а одной из ярчайших звезд является пикап Maloo (именно так аборигены называют гром). Выглядит модель так, словно дрова по своему ранчо на ней возит Крокодил Данди. Техническая составляющая под стать внешней агрессии "Малу": пикап укомплектован 6,2-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 431 лошадиная сила. Через шестиступенчатую "механику" это все добро перебрасывается на задние колеса.
Более того, у пикапа есть еще две более мощные модификации: R8 (441 лошадиная сила) и она же, но с опциональным пакетом Enhanced, при наличии которого отдача двигателя поднимается до действительно неприличных для, казалось бы, утилитарного транспортного средства 462 сил! Это на 12 сил больше, чем у полноценного спортивного купе Audi RS5!
С нуля до ста километров в час такой пикап разгоняется за 4,9 секунды.
Было бы глупо думать, что столь уникальная модель продавалась бы даже на домашнем для себя рынке по низким ценам: в Австралии за HSV Maloo просят около 57 тысяч американских долларов, а за модификацию R8 – около 66 тысяч долларов. Недешево, но разве можно оценить шанс владения поистине уникальным автомобилем? Жаль, но HSV в России если когда-нибудь и появится, то лет через сто – не раньше. По крайней мере сейчас для этого нет никаких предпосылок.
[center]★ Tesla Model S ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
"Электрокар" в России – термин, можно сказать, оскорбительный. Заряжать его практически негде, далеко на нем не уедешь, да и выглядят большинство моделей на электротяге так, словно над их дизайном работали люди, ненавидящие автомобили. К электроседану Tesla Model S в условиях российской действительно предъявить можно, пожалуй, только одну, первую претензию. Потому что выглядит он просто божественно!
Элону Маску удалось то, чего не могут сделать многие гиганты автомобильной индустрии: доказать всем, что ездить на электрокаре это не только модно, но еще престижно и удобно. Плюс ко всему, с технической точки зрения Model S также ничем не уступает немецким оппонентам от Audi, Mercedes-Benz и BMW, но с традиционными моторами. Электрокар "Теслы" в самой доступной комплектации «60» оснащен 302-сильным электродвигателем, который позволяет четырехдверке разгоняться до 96 километров в час через 5,9 секунды после старта и прекращать набор скорости лишь на отметке в 193 километра в час.
Причем запас хода такого седана составляет 334 километра, которые можно проехать, не загрязняя окружающую среду!
Топовая версия – «P85» – на 114 лошадиных сил мощнее (416 л.с.), на 1,7 секунды быстрее в разгоне до 96 километров в час (4,2 секунды) и может проехать без зарядки на 92 километра больше стандартной модификации (425 км).
Учитывая все вышеперечисленное, стоимость Model S не кажется чрезмерной: машина в базовом уровне оснащения оценена в 62 тысячи 400 долларов, в топовом – в 82 тысячи 400 долларов. Для сравнения, за большой хэтчбек Audi A7 в стандартной комплектации в США просят 64 тысячи 500 долларов. С учетом разветвленной сети специализированных электрических заправок покупка "Теслы" кажется более чем выгодным предложением. И даже в России фактом его наличия в гараже можно многим утереть нос: быстро, комфортно и абсолютно безвредно для атмосферы сейчас может ездить, пожалуй, только Model S.
[center]★ Dodge Charger ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
Стоит признать, но Dodge Charger – не редкий гость на российских дорогах. Обеспеченные фанаты настоящих американских маслкаров через серых дилеров или собственными силами привозят в РФ отдельные экземпляры, вслед которым сворачивают шеи даже самые преданные поклонники продукции "АвтоВАЗа". Еще бы, от одного вида появившегося в зеркале заднего вида "Чарджера" можно от страха испачкать обшивку сидений.
Спортивные седаны на российском рынке
В США Dodge Charger в базовой комплектации стоит 26 тысяч 295 долларов. По текущему курсу это эквивалентно, только спокойствие, 848 тысячам рублей – вдвое дешевле какого-нибудь Hyundai Grandeur! Конечно, за эти деньги клиент получит машину «лишь» с 3,6-литровым V6 мощностью 296 лошадиных сил, а не с более подходящим для такого автомобиля V8. Но, тем не менее!
Топовая версия с манящим шильдиком SRT стоит почти в два раза дороже по сравнению с базовым вариантом – 46 тысяч 895 долларов. Но и это дешевле седана Hyundai! Причем за эти деньги продают машину с V8, отдача которого составляет 477 лошадиных сил и 637 Нм максимального крутящего момента. Пожалуй, единственный минус Charger SRT – древнейший пятидиапазонный "автомат", но ради стиля, философии и доступности подобного автомобиля можно смириться и с этим.
[center]★ Ford Mustang ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
Одно название Ford Mustang вызывает у автомобилистов благоговение и трепет. Авторитетности модели добавляет и то, что чуть ли в каждом фильме, где есть погони, "Мустанг" фигурирует хотя бы на заднем плане. Одним словом – икона, которую по каким-то абсолютно непонятным причинам не предлагает российское представительство американского автопроизводителя. Тем более, что извечные соперники из GM уже второй год продают у нас Chevrolet Camaro.
Какие машины можно купить в России за 22 тысячи долларов (712 тысяч рублей)
На родине маслкара он продается в любых угодных душе комплектациях. Самая дешевая из них стоит сущие копейки даже для среднестатистического офисного служащего – 22 тысячи 200 долларов. И это за машину с 310-сильным двигателем V6 и шестиступенчатой механической коробкой передач. Кабриолет с аналогичным мотором стоит всего-навсего на пять тысяч долларов дороже! За автомобиль, перед которым девушки будут падать от восторга в обморок, а завистники на взятых в кредит "японцах" и "корейцах" захлебнутся собственной слюной и желчью.
Венец линейки "Мустангов" – Shelby GT500. И вот он действительно стоит недешево: в США ценник стартует с отметки в 54 тысяч 800 долларов – почти на восемь тысяч долларов дороже топового "Чарджера". Но и сил у самого дорого "Мустанга" на 194 больше, а именно – 671. И здесь вновь честная "механика", а не "автомат", тормозные механизмы Brembo и дифференциал Torsen. Это уже не масл-, а полноценный спорткар по цене...Kia Sorento! (Здесь за кадром должен звучать истерический смех).
[center]★ Ford F-150 SVT Raptor ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
Пикапы в России пока еще сложно назвать популярным видом транспорта. Во-первых, несмотря на все свои внедорожные возможности они в первую очередь грузовики, но перевозить на них грузы дорого из-за высокой цены машины по сравнению, например, с "Газелью". И во-вторых, ездить на них в городе неудобно.
Спасибо, Shelby
У SVT Raptor есть специальная версия от Shelby с мотором мощностью 575 лошадиных сил. Причем спрос на эту модификацию превысил ожидания ее создателей. В итоге, им пришлось в пять раз увеличить объем выпуска: со 100 до 500 экземпляров.
Тем не менее, и в этом сегменте есть модель, которую неплохо было бы увидеть у российских дилеров – это Ford F-150 SVT Raptor. Конечно, выглядит он как грузовик, но по факту что-то возить на нем придет в голову только отчаянным экстремалам. Виной тому служит 6,2-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 411 лошадиных сил, сочетающийся с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, и невероятно энергоемкая и длинноходная подвеска с гоночными амортизаторами. Впрочем, даже для "заряженного" пикапа можно заказать специальное крепление в багажник для транспортировки длинномеров.
Конечно, SVT Raptor не дешев. В США его стоимость составляет 44 тысячи 35 долларов. За эти деньги можно найти много других вариантов побыстрее, пониже и более пригодных для движения по городу. Но если вы живете за городом и не обременены финансовым недостатком, то "Раптор" – то, что нужно. Звоните в Ford. Может быть, моделями EcoSport и Edge расширение линейки все-таки не ограничится?
[center]★ Dodge Dart ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
На российском рынке марка Dodge представлена очень скудно – двумя моделями. Может поэтому в 2012 году американцы продали в России 206 машин, что в 995 раз хуже результатов Chevrolet? Но ведь у "Доджа" есть козырь в рукаве, который (нам в это хочется верить) они приберегли для лучших времен. Это модель Dart. Как раз то, что любят в России больше всего – среднеразмерный седан! И – да – его можно заказать даже черным.
За девять месяцев на домашнем для себя рынке Dodge Dart разошелся тиражом в 65 тысяч 836 экземпляров, что на 611 процентов лучше по сравнению с прошлогодним показателем! Успех неудивителен: седан выглядит очень неплохо! В отличие от унылых и одинаковых в своей массе одноклассников "Дарт", простите за каламбур, смотрится Дартом Вейдером на фоне потрепанных жизнью имперских штурмовиков предпенсионного возраста.
И выбор модификаций в гамме "Дарта" хорош. Машину можно заказать с тремя бензиновыми моторами: 1.4-турбо (161 лошадиная сила) и два атмосферника, 2.0 (161 лошадиная сила) и 2.4 (187 лошадиных сил). Все они сочетаются либо с шестиступенчатой "механикой", либо с шестидиапазонным "автоматом" (в случае с 1,4-литровым мотором – "роботом" с парой "сухих сцеплений").
Седан в стандартной комплектации стоит в США 15 тысяч 995 долларов. За эти деньги клиент получит систему стабилизации, функцию помощи при старте в гору, светодиодные стоп-сигналы и поворотники, MP3-аудиосистему и электростеклоподъемники всех дверей. В общем, все, что нужно для хорошей жизни. В "топе" за 20 тысяч 995 долларов появятся 18-дюймовые колеса, кожаная отделка и спортивная подвеска! Плюс ко всему, есть возможность заказать исполинский для автомобиля такого класса 8,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Если перевести эти цены в рубли, то даже с учетом всех сборов в России "Дарт" может стоить чуть дороже бюджетных "корейцев". Dodge, что же ты тянешь, вези его к нам!
[center]★ Ford Fiesta ST ★[/center]
[center]Откуда везти: Европа[/center]
В отсутствии в России нынешней "Фиесты" отечественные автомобилисты виноваты сами: за весь 2012 год россияне купили лишь 970 хэтчбеков, тогда как в Европе за этот же период модель разошлась тиражом в 306 тысяч 405 единиц. Второе место в "Топ-10" самых продаваемых автомобилей в Европе, между прочим. Но "зачем продавать то, что никому не нужно?", рассудил Ford и увел "Фиесту" с рынка, попутно лишив россиян возможности обзавестись ее "горячей" ST-версией.
Хвалебные отзывы
Пока в России кусают локти от того, что отечественные дилеры не предлагают Fiesta ST, зарубежные автомобильные журналисты не скрывая восхищаются самым маленьким хот-хэтчем Ford. ST выигрывает сравнительные тесты против Peugeot 208 GTI и Renault Clio Sport, а в первой серии 20 сезона британского шоу Top Gear ведущие назвали ST-модификацию "Фиесты" гениальной.
Выглядит маленький "забияка" просто великолепно даже на фоне своих одноклассников, а ведь Skoda Fabia RS, Seat Ibiza Cupra и Peugeot 208 GTi тоже не лыком шиты. Пожалуй, по «вау-эффекту» от визуального восприятия с "Фиестой" ST сравнится разве что Renault Clio RS, который, между прочим, также пока не поставляется в Россию. Сложно сказать, что сама по себе "Фиеста" дизайнерский прорыв и шедевр автомобильной промышленности, но с аэродинамическим обвесом, на больших колесах и с фирменной цветовой палитрой модель преображается, становясь предметом вожделения "городских" гонщиков.
Энерговооруженность Fiesta ST не чрезмерна, но достаточна. Хот-хэтч оснащен 1,6-литровой турбированной "четверкой", мощность которой составляет 180 лошадиных сил, а крутящий момент равен 240 Нм. С места до "сотни" модель пуляет за 6,9 секунды: то, что надо для уверенных светофорных стартов без риска для не очень опытных водителей. Но главное – это великолепное шасси и вполне вменяемый ценник. Начальная стоимость автомобиля в Европе составляет 19 тысяч 900 евро: продавайте в России "Фиесту СТ" по цене Skoda Fabia RS и отбоя от клиентов просто не будет.
[center]★ Scion tC ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
Сколько на российском рынке представлено честных купе (не трехдверных хэтчбеков, продающихся под вывеской Coupe), за которые просят меньше миллиона рублей? Первое и, пожалуй, единственное, что приходит в голову – Kia Cerato KOUP. Но альтернатива корейцу существует: она продается в США под маркой Scion, принадлежащий Toyota, и именуется tC.
Scion tC действительно простенькое, но честное купе по вполне приемлемой цене: в США ценник на двухдверку стартует с 19 тысяч 965 долларов. За эту сумму клиент вправе рассчитывать на машину с единственным доступным 2,5-литровым бензиновым двигателем, отдача которого составляет 179 лошадиных сил, и шестиступенчатой механической коробкой передач (с функцией автоматической "перегазовки", к слову). Доплата за автоматизированную трансмиссию с аналогичным количеством ступеней составляет ровно тысячу долларов.
Понятно, что ради возможности побороться за очень незначительное количество покупателей с Kia в Toyota вряд ли решатся везти в Россию марку Scion. Тем не менее, почему бы не продавать tC непосредственно как "Тойоту", попутно переименовав ее, например, в Celica? Это имя для российских любителей японских машин не пустой звук: старых "Селик" на отечественных дорогах навалом!
[center]★ Lincoln ★[/center]
[center]Откуда везти: США[/center]
Вряд ли кто-нибудь посетует на то, что на российском рынке представлено слишком мало автомобильных марок. Причем даже те компании, у которых, вроде как, шансов на успех не очень много, готовы вернуться или выйти в Россию и попробовать охмурить отечественных клиентов. Как, например, Alfa Romeo или Acura, чьи модели появятся в России уже очень скоро. Почему бы не попробовать и Lincoln?
Lincoln MKZ
На сегодняшний день премиальная марка, принадлежащая "Форду", продает всего пять моделей: седаны MKS и MKZ, кроссоверы MKX и MKT, а также большой, суровый и хорошо известный отечественным автовладельцам внедорожник Navigator. Последний, мягко говоря, из нынешней дизайнерской концепции марки выбивается, словно фрезеровщик в музее изящного искусства. Да-да, именно, изящного. Потому что другие модели "Линкольна" удивительно самобытны и отыскать нечто подобное в премиальном сегменте не представляется возможным.
Lincoln MKS
Возможно, именно самобытность и своеобразность моделей Lincoln и мешает широкому их распространению даже у себя на родине. В сентябре 2013-го в США купили всего 6 тысяч 453 "Линкольна", тогда как модели Infiniti, Acura и Lexus выбрали 9040, 11 648 и 19 522 американца соответственно. Тем не менее, если вы причисляете себя к любителям прекрасного и слывете среди друзей-родстенников-знакомых большими эстетом, то Lincoln сможет выгодно подчеркнуть ваш имидж. И если в России таких, как вы наберется с десяток тысяч в год, то, кто знает, может Ford рискнет и бросится в пучину премиального сегмента российского авторынка? Очень бы хотелось на это посмотреть. Потому что одинаковые «стиральные машины» уже приелись.