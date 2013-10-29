Одиннадцать автомобилей, которые мы ждем в России

В США стоимость 370Z сопоставима, например, с семейным вседорожником Mazda CX-9 – купе стоит 29 тысяч 990 долларов. В Европе ценник кусается чуть сильнее – 32 тысячи 900 евро. В России купе Nissan могло бы стоить от 1,6 до 1,9 миллиона рублей, и это было бы действительно классное предложение: заднеприводные "Мерседесы" и BMW, как и Porsche, стоят дороже.

[center]★ SRT Viper ★[/center]

[center]Откуда везти: США[/center]

Справедливости ради стоит сказать, что SRT Viper не возят не только в Россию, но и в Европу. Такое решение, в общем-то, понятно: консервативные европейцы, воспитанные местными автопроизводителями на даунсайзинге моторов и роботизации трансмиссий, вряд ли окажутся восприимчивыми к настоящему американскому суперкару с огромным – по любым критериям и для любой эпохи – мотором. Но не хотеть "Вайпер" просто невозможно!