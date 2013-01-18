Выбираем лучшие новинки Детройтского моторшоу

В Детройте компании Acura и Volkswagen представили прототипы своих самых крупных моделей – MDX и CrossBlue. Каждый автомобиль – с тремя рядами кресел, каждый – длиной чуть меньше пяти метров, и каждый будет предлагаться прежде всего на американском рынке. В плане технической начинки выигрывает "немец": его гибридная силовая установка суммарной мощностью 358 лошадиных сил (190-сильный дизель и два электромотора мощностью 54 и 114 сил) – не чета банальной 310-сильной бензиновой "шестерке" объемом 3,5 литра. Но главное, строгий и монументальный Volkswagen CrossBlue выглядит органично (хоть и получился слегка похожим на Jeep Grand Cherokee), в то время как Acura MDX выглядит невнятно. Чего только стоят задние фонари а-ля Audi Q7. Первая победа!

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