Выбираем лучшие новинки Детройтского моторшоу

10 раундовВыбираем лучшие новинки Детройтского моторшоу
В Детройте открылась главная автомобильная выставка США. "Мотор" выбрал самые знаковые автомобили автосалона и столкнул их лбами: кто из них крут, а кто не очень?
В Детройте открылась главная автомобильная выставка США. Машин в этом году представили целую кучу: концептов и серийных, маленьких и больших, пикапов и купе. Мы решили выбрать из всех детройтских премьер самые яркие и важные новинки и устроить им конкурс красоты в формате дуэли. Какие машины удались разработчикам, а какие оказались разочарованием?
[center]Раунд 1. Вседорожники[/center]
[center]Volkswagen CrossBlue - Acura MDX[/center]
В Детройте компании Acura и Volkswagen представили прототипы своих самых крупных моделей – MDX и CrossBlue. Каждый автомобиль – с тремя рядами кресел, каждый – длиной чуть меньше пяти метров, и каждый будет предлагаться прежде всего на американском рынке. В плане технической начинки выигрывает "немец": его гибридная силовая установка суммарной мощностью 358 лошадиных сил (190-сильный дизель и два электромотора мощностью 54 и 114 сил) – не чета банальной 310-сильной бензиновой "шестерке" объемом 3,5 литра. Но главное, строгий и монументальный Volkswagen CrossBlue выглядит органично (хоть и получился слегка похожим на Jeep Grand Cherokee), в то время как Acura MDX выглядит невнятно. Чего только стоят задние фонари а-ля Audi Q7. Первая победа!
[center]Раунд 2. Купе[/center]
[center]Chevrolet Corvette - Cadillac ELR[/center]
Не то, чтобы Cadillac ELR получился некрасивым или плохим. В деталях он восхитителен, а его гибридная начинка от Chevrolet Volt заслуживает особого внимания. Но, во-первых, у него не самые лучшие пропорции (куда дели капот?!), а во-вторых, в его облике нет ничего нового по сравнению с тем же CTS Coupe образца 2008 года.
Chevrolet Corvette Stingray – совсем другое дело! Длиннющий капот, агрессивный дизайн, мощный двигатель и ошеломляющая динамика. Новый Corvette мы ждали много лет и, похоже, не зря! А Cadillac войдет в нашу жизнь незаметно.
[center]Раунд 3. Седаны[/center]
[center]Lexus IS - Mercedes-Benz CLA[/center]
Представляя седан CLA, в компании Mercedes-Benz говорили о нем не иначе, как об "иконе стиля". Мы вынуждены не согласиться. Да, он смотрится неплохо, особенно с опциональным AMG-пакетом. Но ни о каком прорыве в дизайне речи не идет (в отличие от того же A-Class), а маленький непропорциональный зад и вовсе вышел неудачным – стать таким же стильным, как Mercedes-Benz CLS, у компактного седана не вышло.
Зато новый Lexus IS – практически прорыв! Пусть он выглядит мудреным, а к каждой его детали при желании можно придираться бесконечно. Но сколько же в нем новаторских стилистических решений! И интерьер у него шикарный.
Обновленный "заряженный" CLS, оснащенный 5,5-литровой "восьмеркой" с двумя турбинами, стал мощнее и обзавелся полным приводом. Теперь отдача мотора составляет 557 лошадиных сил (ранее 525 сил), и с полным приводом Mercedes-Benz легко выигрывает у 560-сильного Audi RS7 в разгоне до ста километров в час (3,7 секунды против 3,9 секунды).
Но в плане дизайна ингольштадский хэтчбек лидирует – у RS7 более цельный и агрессивный образ, идеально подходящий "заряженному" статусу модели. Можете не соглашаться, но мы голосуем за визуальный "хайтек".
[center]Раунд 5. Внедорожники[/center]
[center]Jeep Grand Cherokee SRT8 - Jeep Grand Cherokee[/center]
Зачем? Зачем Jeep Grand Cherokee потребовался этот рестайлинг? Да, интерьер стал лучше, а задние фонари – выразительнее. Но передние фары, будто переставленные с нового Chrysler 300C, ему абсолютно не идут. Как не идут ему и тонны хрома в отделке.
Зато на "заряженной" версии SRT те же стилистические решения выглядят куда лучше! Ведь у нее фары и решетка радиатора обрамлены черным пластиком – и эта мелочь в корне меняет дело – SRT8 выглядит злобно, агрессивно и мужественно. Нравится!
По дизайну брутальный концепт-кар Ford Atlas, предтеча будущего семейства F-Series, безоговорочно выигрывает у гибридного пикапа X-Truck компании Via Motors, председателем совета директоров которой является бывший глава концерна General Motors Боб Лутц. С другой стороны, X-Truck – это ходячее "Сколково": он гибридный, у него бензиновый V8 объемом 5,3 литра, два 402-сильных электромотора и литий-ионные батареи емкостью 24 киловатт-часа. Но со всем этим хозяйством пикап от Via Motors будет стоить... 80 тысяч долларов.
Но и "Атлас" не промах. У него тоже есть парочка эффективных решений для экономии топлива: автоматические заслонки в радиаторной решетке и на колесных дисках, а также специальные спойлеры, улучшающие аэродинамику автомобиля. И выглядит он ровно так, как и должен выглядеть правильный американский пикап.
[center]Раунд 7. Новый стиль[/center]
[center]Hyundai HCD-14 Genesis - Infiniti Q50[/center]
Каждый из этих автомобилей выполнен в новой корпоративной стилистике, но у корейцев, даже сделав скидку на то, что HCD-14 Genesis пока является концепт-каром, получилось лучше. Внешность Infiniti Q50 "не цепляет", а вот Hyundai впечатляет: огромная (и в то же время не скопированная у других!) решетка радиатора, классные пропорции и интересные светодиодные фары головного света и задние фонари. Такими темпами, глядишь, суббренд Genesis скоро заставит с собой считаться не только японцев.
В этой схватке прототип "Ниссана" (который демонстрирует, как может выглядеть следующий Murano) вчистую проигрывает "Линкольну", причем нокаутом. К тому же, в отличие от "японца", дизайн серийного варианта кроссовера MKC вряд ли серьезно изменится – а выглядит он уже намного круче, чем суперконцептуальный и бесконечно далекий от конвейера Resonance.
[center]Раунд 9. Предтечи новых моделей[/center]
[center]Honda Urban SUV - Toyota Corolla Furia[/center]
Новый прототип "Тойоты" показывает примерный облик не только будущей "Короллы", но и других компактных моделей этого бренда. Правда, с дизайном японцы слегка перемудрили – в профиль концепт получился тяжеловесным и "лобастым", а читателям автомобиль показался похожим на новый Honda Civic.
Honda Urban SUV, в свою очередь, является предвестником компактного кроссовера, который составит конкуренцию Nissan Juke, Opel Mokka и Renault Captur. Эту модель, построенную на платформе Honda Jazz следующего поколения, компания рассчитывает продавать тиражом не менее 400 тысяч экземпляров в год. С таким дизайном – почему бы и нет?
[center]Раунд 10. Гран-туризмо[/center]
[center]BMW M6 Gran Coupe - Maserati Quattroporte[/center]
Из двух больших (длиной более пяти метров), роскошных и мощных седанов (оба с моторами V8) сложно выбрать одного. У них схожие технические и динамические характеристики (у Maserati мотор 523 силы и разгон до сотни за 4,7 секунды, у BMW – 560 сил и 4,2 секунды), а уж в отсутствии стиля итальянских автопроизводителей обычно не упрекнешь. Но на этот раз наш выбор – BMW. Четырехдверная "шестерка" получалась намного сексуальнее, чем новый Quattroporte, разработанный в эру сотрудничества итальянцев и американцев.