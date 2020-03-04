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4 марта, 9:05

Лучшее автомобильное видео февраля 2020

Трехколесный дрифт, небоскреб из грузовиков Volvo и Тесла для Марти Макфлая: самые интересные ролики месяца

Ефим Репин
Каждый месяц мы собираем для вас самые крутые и интересные автомобильные ролики. В этот раз раллийный автомобиль, гоночный болид и кроссовый мотоцикл совершают безумный трюк, DeLorean из «Назад в будущее» превращается в Теслу, трехколесный Reliant учится дрифтить, новый Land Rover Defender пытаются превратить в пыль, а из грузовиков Volvo строят небоскреб.

Гонка втроем

Если вы так же, как и мы, соскучились по крутым автомобильным роликам от Red Bull, то сегодня — праздник. В новом видео американский раллист и многократный победитель экстремальных игр X Games Трэвис Пастрана, чемпион «500 миль Индианаполиса» Александр Росси и мотогонщик Грег Даффи устроили гонки по треку и исполнили зрелищный трюк. Болид IndyCar, который ехал по автодрому, одновременно перепрыгнули раллийный Subaru WRX STI и кроссовый мотоцикл.

Трехколесный дрифт

Дрифтер Оливер Амон (тот самый, который купил у «Гарольда, скрывающего боль» его Fiat Multipla) выпустил очередной интересный ролик. В этот раз он заставил скользить трехколесный Reliant Rialto!

Назад в будущее

Благодаря YouTube-каналу Elon McFly теперь мы знаем, как выглядел бы фильм «Назад в будущее», если бы вместо Делореана там сняли Tesla Cybertruck (у которого тоже кузов из стали, кстати). Вышло очень неплохо, поэтому если вдруг кто-нибудь снимет подобный ремейк, мы будем не против.

Небоскреб

Один из самых эпичных роликов последних недель — башня из грузовиков Volvo. Автомобили действительно (это не компьютерная графика) поставили друг на друга: в основе конструкции находится Volvo FMX, который держит на себе еще три машины — в сумме почти 40 тонн! Лучшие трюки грузовиков шведской марки за последние несколько лет можно отдельно посмотреть вот в этом материале.

Мини-Тесла

YouTube-канал The Hacksmith построил очень маленькую реплику пикапа Tesla Cybertruck — она вполовину меньше настоящего автомобиля. Ее выставили на соревнования по перетягиванию каната против Ford F-150 и вот что из этого получилось.

Navara vs Navara

Зрелищный ролик краш-теста двух Nissan Navara — первого и третьего поколения. Модель образца 1997 года до сих пор производится в Южной Африке, поэтому местная автомобильная федерация таким наглядным способом решила продемонстрировать, насколько различается уровень безопасности пассажиров двух машин.

Дэф-007

В этом ролике показаны репетиции каскадеров, занятых в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die). На этих кадрах новый Land Rover Defender пытаются убить различными жестокими способами: спускают на скорости по склону, совершают 30-метровый прыжок, ставят на два колеса и переворачивают. Зрелищно!

Почти танк

В Канаде построили Tesla Model 3 на гусеничном ходу. Вместо задних колес установили гусеницы, однако владельцы машины опасались, что конструкция автомобиля может не выдержать повышенных нагрузок во время спуска с горы.

Бонус

В феврале вышел трейлер новой части «Форсажа», который появится на экранах уже в конце мая. И в нем будет все то же безумие, что и раньше. Кстати, недавно один из дилеров Honda решил устроить необычный конкурс. Он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и готов заплатить за это 900 долларов.