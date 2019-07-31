Лучшее автомобильное видео июля

КАМАЗ vs Lambo
Эпичная гоночная битва ралли-рейдового КАМАЗа, за рулем которого находится победитель «Дакара» Эдуард Николаев, и новозеландского дрифтера Майка Уиддетта на суперкаре Lamborghini Huracan LP580-2. И все ради того, чтобы занять единственное свободное парковочное место.
Fiat, скрывающий боль
В прошлом месяце дрифтер Оливер Амон купил у знаменитого человека-мема «Гарольда, скрывающего боль» (он же венгр Андраш Арато) Fiat Multipla. В этот раз он решил на этом автомобиле «дать угла», даже несмотря на то, что машина переднеприводная.
Выстрел в лоб
Военный Hummer H1 против танка, стреляющего ему прямо в лоб. Выдержит или нет? Кстати, раньше был проведен еще более экстремальный эксперимент: Land Rover Discovery превратили в металлолом при помощи танка и гранатомета.
На удалёнке
Оказывается, для того, чтобы шикарно дрифтить на автомобиле, совсем не обязательно находиться за рулем. Достаточно просто установить смартфоны в качестве видеокамер и подключить специальные комплекс удаленного управления. А пилот может находиться в нескольких километрах от самой машины. И вот как это выглядит вживую.
Вне дорог
Mercedes-Benz продемонстрировал внедорожные возможности двух культовых моделей — нового G-Class и вездехода Unimog, дорожный просвет которого составляет 410 миллиметров. Кто окажется круче?
С прицепом
И снова «Гелик»: на этот раз 585-сильный внедорожник выставили на дрэговую гонку против Suzuki Jimny. Казалось бы исход поединка предрешен, но что если «немцу» добавить прицеп, на котором будет стоять еще один «Джимни»? И не стоит забывать, что «Гелендваген» весит две с половиной тонны, а Suzuki легче него почти в 2,5 раза.
Величайшие дороги
Просто красивый ролик, в котором Ford Focus ST по петляющему португальскому шоссе N304, которое ведет на север страны к природному парку Альва. Видео — часть серии под названием «Величайшие дороги Европы», рассказывающей про самые драйверские шоссе мира.
Лодка Civic
Ничего необычного, просто Honda Civic оснастили 75-сильным лодочным мотором. Да еще и научили этого монстра ездить.
Дрифт-пикник
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль Tsunami Picnic, который длился три дня и собрал около 17 тысяч зрителей. Там проходили дрифт-заезды, шоу стантрайдеров, выставка stance-проектов и еще много всякой всячины. Нарезка самых интересных моментов фестиваля в этом видео.
Мегабуксир
Прототип электрического пикапа Ford F-150 буксирует 10 железнодорожных вагонов, которые в общей сложности весят больше 453 тонн. Протяженность «груза» равна 42 пикапам с двойной кабиной или 304 метрам.
Похоже, будущий F-150 на батарейках будет очень крутым.