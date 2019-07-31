Лучшее автомобильное видео июля

Очередной летний месяц позади, и мы традиционно отмечаем это событие подборкой лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили все клевые ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно (и нужно) посмотреть на гигантский КАМАЗ, ничем не уступающий Lamborghini, на Ford с легкостью тянущий за собой 10 железнодорожных вагонов и на дрифтующий Fiat Гарольда, скрывающего боль.