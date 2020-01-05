Tesla Cybertruck: всё о главной премьере 2019 года

В конце года, который был просто перенасыщен различными премьерами, мы вспоминаем не возрожденную «Супру», не Taycan, который стал первой электрической моделью в линейке консервативного Porsche, и не крайне важную для России пробу пера в сегменте дизайнерских машин от Renault в виде кросс-купе Arkana. Нет, мир продолжает обсуждать именно Cybertruck, которому удалось затмить собой все, что мировой автопром производил за последнее время. Мы решили не оставаться в стороне и вспомнить, чем всех так поразил самый необычный концепт от калифорнийской марки.
О том, что Tesla собирается выпускать на рынок пикап, стало известно давно. Илон Маск в присущей ему манере публиковал в своем твиттере не особо информативные, но довольно интригующие тизеры. Внешность пикапа до последнего момента оставалась загадкой (возможно, даже для самой «Теслы»). В 2017 году Маск показал эскиз будущего пикапа, который по сути был уменьшенной копией тягача Semitruck. Он выглядел вот так:
Многие дизайнеры пробовали представить свое видение будущего пикапа. Большинство вариантов были еще более сумасшедшими, нежели итоговый прототип, но были и более привычные для Америки варианты:
Однако на прямой вопрос касательно этих вариантов в твиттере Маск ответил, что ни один из гуляющих по интернету эскизов не имеет ничего общего с пикапом — он будет похож на «бронетранспортер из будущего».
What do you think of the Tesla pickup drawings that are going around? Some are really bad— 🐶Earl of HW2.5🐶 (@28delayslater) 14 октября 2019 г.
По итогу пикап действительно оказался не похож ни на один из существующих рендеров. На премьере мы увидели нечто с необычной формой кузова из метала, который используют для изготовления ракет SpaceX, и огромным салоном на шесть человек — по словам обозревателя The Verge, который смог оценить новинку в день презентации, инженеры как будто придумали «магический трюк с пространством».
Как пояснил сам Маск, пикап пришлось сделать такой формы из-за особенностей штамповки. По его словам, сверхтвердая сталь попросту ломает штамповочный пресс, и даже сгибание этого материала требует серьезной проработки на стороне изгиба. Именно поэтому прототип получил непривычную угловатую форму.
Также автомобиль оснастили бронированными стеклами. Правда, во время презентации одно из них разбилось после удара стальным шаром. Но Маск позднее объяснил, что это произошло из-за того, что на премьере сначала двери автомобиля били кувалдой, чтобы доказать прочность кузова. По его словам, именно это повредило основание стекла, и в итоге оно разбилось.
Внешность пикапа вызвала сомнения не только у публики — сразу после презентации акции Tesla рухнули более чем на 6 процентов. Инвесторы посчитали Cybertruck достаточно рисковым проектом, который вряд ли сможет конкурировать с пикапами Ford или General Motors. Однако оказалось, что они ошиблись — в первые же двое суток после премьеры компания получила порядка 150 тысяч предзаказов на пикап.
Новинка ожидаемо стала самой обсуждаемой темой в Сети — пользователи моментально стали публиковать шутки про то, под действием каких веществ Маск придумал Cybertruck:
Или о том, что пикап похож на детские рисунки, мусорные баки, груду металлолома и тому подобное:
Фото: Twitter/Julius Gabriel
Некоторые пользователи предложили свой вариант дополнительных аксессуаров, которые точно пригодятся будущим владельцам Cybertruck:
#Cybertruck— |!!| (@H_as02_) 22 ноября 2019 г.
If you’re getting a cybertruck your going to need some of these bad boys pic.twitter.com/TrlvZtZif0
А пользователь твиттера под ником @jordan10taylor опубликовал фотографии «Киберкарта». Таким образом он ответил на твит издания MotorTrend, где журналисты делились впечатлениями от посещения завода Tesla и сборочной линии Cybertruck. По словам создателя «Киберкарта», который выполнен из металлической сетки, картона и фольги, их не посещали журналисты, но авторы все равно хотят показать свое творение на «сборочной линии».
Кстати, сходство угловатого пикапа с кубиками Lego заметили не только представители компании. Сама Tesla пока не говорила о планах выпускать конструктор с Cybertruck, но в целом это уже и не нужно — энтузиасты построили его из существующих деталек. Фотографии их работы опубликованы на сайте Ideas Lego, где пикап уже собрал тысячи положительных отзывов — если все и дальше пойдет в том же духе, у конструктора есть все шансы появиться на полках в фирменных магазинах LEGO.
Но несмотря на шутки, число желающих купить новинку увеличивается с каждым днем. Хотя ждать пикап придется еще как минимум два года — Маск пока не сообщает точных сроков, но первые серийные пикапы точно не появятся раньше. Некоторые поклонники решили не ждать старта продаж и сделали свои варианты «Кибертрака» из бумаги, распечатали его на 3D-принтере и даже слепили из картофельного пюре. И, разумеется, Cybertruck стал героем множества коубов.
Более того, в России слава Илона Маска тоже многим не дает покоя. Например, блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, заказал у инженера-конструктора из Воронежа разработку аналога электропикапа Tesla Cybertruck. Но его опередили блогеры из подмосковных Химок. Команда канала «Пушка Гараж» построила свою версию «Кибертрака». Правда, сделан он из обычной Лады 2109, зато его уже можно купить за символичную сумму 666 666 рублей. Видеообзор этого чуда техники можно посмотреть здесь.
В то же время сам руководитель компании уже вовсю катается по дорогам Лос-Анджелеса на «Кибертраке». Недавно Маск решил прокатиться на новинке в калифорнийский ресторан Nobu.
Elon takes the CyberTruck out for a spin in Malibu. I think these angles are the most flattering I’ve seen of it. Thoughts?— Jon Rettinger (@Jon4Lakers) 8 декабря 2019 г.
Via @TMZ pic.twitter.com/Gu3GVjuHEv
Причем самое интересно даже не то, что это передвигается по дорогам, а то, что автомобиль уже начал принимать более похожие на серийные формы — как минимум у прототипа появилось что-то похожее на традиционную оптику.
Также Маск, судя по всему, не оставляет идею запустить еще один свой автомобиль в космос. Там уже побывал родстер, а теперь настала очередь пикапа. Маска настойчиво просили об этом в твиттере и в итоге он обратил внимание на просьбы своих фанатов и ответил, что пикап лучше погрузить на Starship — корабль для межпланетных путешествий, разработанный его компанией SpaceX.
В любом случае, первый пикап, который будет похож на машину для дороги, мы увидим не раньше 2021 года. А это значит, что впереди нас ждет целых два года становления «Кибертрака» обычным автомобилем. Не все же Маску хвастаться сомнительными рекордами Model S на Нюрбургринге и в который раз пытаться обогнать Porsche Taycan.