Tesla Cybertruck: всё о главной премьере 2019 года

В конце года, который был просто перенасыщен различными премьерами, мы вспоминаем не возрожденную «Супру», не Taycan, который стал первой электрической моделью в линейке консервативного Porsche, и не крайне важную для России пробу пера в сегменте дизайнерских машин от Renault в виде кросс-купе Arkana. Нет, мир продолжает обсуждать именно Cybertruck, которому удалось затмить собой все, что мировой автопром производил за последнее время. Мы решили не оставаться в стороне и вспомнить, чем всех так поразил самый необычный концепт от калифорнийской марки.

О том, что Tesla собирается выпускать на рынок пикап, стало известно давно. Илон Маск в присущей ему манере публиковал в своем твиттере не особо информативные, но довольно интригующие тизеры. Внешность пикапа до последнего момента оставалась загадкой (возможно, даже для самой «Теслы»). В 2017 году Маск показал эскиз будущего пикапа, который по сути был уменьшенной копией тягача Semitruck. Он выглядел вот так: