Лучшее автомобильное видео июня

Боль Multipla
Человек-мем «Гарольд, скрывающий боль» (он же Андраш Арато из Венгрии) решил продать свой Fiat Multipla, пожалуй, один из самых некрасивых автомобилей в истории человечества. За покупкой приехал дрифтер Оливер Амон, который сначала решил испытать машину в деле, устроив ей небольшой тест. Что из этого получилось, смотрите в ролике.
«Живой» Need for Speed
Потрясный ролик от Владислава Чекунова из Ростова-на-Дону. Он перенес в реальный мир игру Need for Speed: Underground 2: тут есть Honda Integra Type R, Toyota Celica, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer Evolution VIII, Subaru Impreza WRX STI и Mazda RX-8.
Трюкачи
Марка Genesis показала очередное видео из серии роликов, где седан G70 повторяет трюки из известных фильмов. В этот раз машина развернулась на 180 градусов и заехала задним ходом на эстакаду — точно так же, как в фильме «Малыш на драйве» (Baby Driver). До этого автомобиль развернулся под полуприцепом, как в «Форсаже», и дрифтил по городским улицам, как в том же «Малыше на драйве».
Рекордная косилка
203-сильная газонокосилка Honda Mean Mower V2, оснащенная мотором от супербайка, установила рекорд книги Гиннесса — она разогналась с нуля до 100 миль в час (161 километр в час) за 6,29 секунды.
Переднеприводный дрифт
Компания Toyota пригласила дрифтера Кена Гуши поскользить на 305-сильном седане Avalon TRD. На машину ради этого даже установили гидравлический ручник вместо стандартного электромеханического и пригласили пассажиров-гостей — паралимпийца Джаррида Уоллеса и его отца. Казалось бы, что может быть не так? Может быть то, что этот автомобиль переднеприводный?
Королла в ралли
Продолжаем тему дрифта на переднеприводных машинах. В этот раз главным героем стала старенькая Toyota Corolla с «автоматом». В раллийной школе Team O’Neil задались вопросом, можно ли заставить её ехать в скольжении и выдержит ли автомобиль гонку по бездорожью.
Хиппимобиль на Ринге
Знаменитый фургон Volkswagen T1 оснастили шестицилиндровым двигателем Porsche и вывели на «Северную петлю» Нюрбургринга. На автомобиле посчастливилось прокатиться (и даже кого-то обогнать) блогеру Мише Шарудину.
Шварценеггер под прикрытием
Смешной ролик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В этом видео он под личиной Говарда Кляйнера (его, конечно, совсем не узнать) отправляется работать продавцом экологичных автомобилей, пытаясь уговорить покупателей сделать совершенно противоположное — купить максимально «вредную», дымящую и рычащую машину. Ролик снят вместе с некоммерческой организацией Veloz для, наоборот, продвижения идеи электрического транспорта.
Диван под дождем
Британский механик Эд Чайна известен тем, что строит моторизированные предметы — кровать, стол, ванну — и на них устанавливает рекорды Гиннесса. В 1998 году он сделал диван на колесах, который можно легально использовать на дорогах общего пользования (например, у него есть фары и зеркала). В этот раз Чайна решил проверить, каково это ездить на диване под дождем.
Ауди-Спайдермен
Минифильм от компании Audi, рекламирующий экомодели марки. По сюжету Питер Паркер оказывается на «Научной выставке», однако его проект на уровень ниже того, что подготовили другие ученики. На помощь приходит организация «Щит» с новой разработкой — 590-сильным электромобилем Audi e-tron GT.