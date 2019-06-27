Лучшее автомобильное видео июня

Трюкачи

Марка Genesis показала очередное видео из серии роликов, где седан G70 повторяет трюки из известных фильмов. В этот раз машина развернулась на 180 градусов и заехала задним ходом на эстакаду — точно так же, как в фильме «Малыш на драйве» (Baby Driver). До этого автомобиль развернулся под полуприцепом, как в «Форсаже», и дрифтил по городским улицам, как в том же «Малыше на драйве».