Почему руководство Volkswagen ожидает обрушение концерна в бездну
Volkswagen, десятилетиями считавшийся эталоном немецкой надежности, может прекратить свое существование. Такой вывод, по данным утекшего в СМИ внутреннего опроса, сделали топ-менеджеры самого концерна. Шесть из девяти членов правления назвали текущую стратегическую ситуацию «угрожающей существованию компании». Еще трое охарактеризовали ее как «напряженную». Вариант «безопасная» не выбрал никто, сообщило немецкое издание Manager Magazin со ссылкой на свои источники в группе.
Концерн, чей годовой оборот превышает € 322 млрд, а штат насчитывает 614 тыс. человек, проигрывает битву за ключевые рынки. Потери в Китае и США, а также болезненный уход из России, где VW долгие годы занимал доминирующее положение, — лишь верхушка айсберга.
Кто входит в империю VW
В орбиту Volkswagen Group входят не только одноименный бренд, но и Audi, SEAT, Cupra, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Traton Group, Scania, MAN, International, Ducati, Scout Motors и другие.
Внутренний опрос проводился на фоне стремительного ухудшения финансовых показателей и выявил жесткие разногласия внутри топ-менеджмента. При этом все участники единодушно сошлись в одном: группе требуется немедленный и радикальный пересмотр стратегии. Наибольшую тревогу вызвала ситуация в Китае и Северной Америке — двух опорных рынках для немецкого производителя.
Российский узел
Особняком стоит история ухода из России — решения, которое нанесло серьезный финансовый урон. До 2022 года РФ входила в число приоритетных рынков для группы: сборка VW и Skoda велась в Калуге и Нижнем Новгороде, а вместе с премиальными Audi, Porsche и грузовым подразделением бизнес в стране процветал.
В 2021 году Volkswagen занял первую строчку в рейтинге иностранных компаний России по версии Forbes. Совокупная выручка всех российских «дочек» («Фольксваген Груп Рус», «Скания Русь», «Порше Руссланд», «МАН») превысила 0,5 трлн рублей, что составляло около 2,4% от глобальных продаж концерна.
Калужский завод мощностью 225 тыс. машин в год выпускал Polo, Tiguan и Rapid, а на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде собирали Octavia, Karoq, Kodiaq и Taos. В марте 2022 года производство остановилось. Как позже поясняли в отчете, транспортные коридоры перестали функционировать, а логистика компонентов стала либо невозможной, либо экономически запретительной.
Итог 2022 года оказался катастрофическим: ООО «Фольксваген Груп Рус» получило чистый убыток в 8,8 млрд рублей против прибыли в 4,8 млрд годом ранее. Выручка рухнула в 3,6 раза — до 99,9 млрд рублей.
Особенно тяжелый удар приняла на себя Skoda: Россия была для нее вторым по величине экспортным рынком, а потери чешского бренда оцениваются примерно в € 700 млн.
И даже после ухода проблемы не исчезли. В июле 2024 года арбитраж взыскал с VW 17 млрд рублей в пользу Горьковского автозавода за непоставленные дизельные двигатели, которые парализовали производство «ГАЗели Next». Изначально ГАЗ требовал более 28 млрд рублей.
Цифры падения
Отчетность за первый квартал 2026 года подтверждает худшие опасения немецких менеджеров. Чистая прибыль концерна сократилась на 28% (до € 1,56 млрд), операционная прибыль упала на 14% (до € 2,46 млрд), а выручка снизилась на 2,5%, составив € 75,7 млрд.
Глобальные продажи за январь-март упали на 4% (до 2 млн машин). При этом в Китае они обвалились на 20%, в Северной Америке — на 9%. Небольшой рост в Европе не смог перекрыть эти потери.
Тревожный звонок — падение прибыли Porsche почти на четверть. Единственный лучик света — Skoda, чьи продажи неожиданно выросли на 14% на фоне общего спада.
Электрический провал и пошлины
Главным стратегическим просчетом стал форсированный переход на электротягу. Маржинальность электромобилей оказалась намного ниже, чем у моделей с ДВС: высокие производственные издержки не удается компенсировать ни тиражами, ни ценами.
Довершают картину штрафы ЕС: с 2025 по 2027 год VW будет ежегодно платить € 400−500 млн за превышение лимитов CO₂ на фоне падающего спроса на «зеленые» машины. В первом квартале 2026 года продажи электромобилей рухнули на 80% в США и на 64% в Китае. Спасательная архитектура нового поколения, которую ждали в 2026 году, отложена на четыре года.
Американские пошлины Дональда Трампа стали еще одним ножом в спину: в первой половине 2025 года они обошлись концерну в $ 1,5 млрд. В ответ VW уже свернул производство кроссовера ID.4 в США.
Заводы встают
Симптоматична ситуация с заводом в Оснабрюке, где трудятся 2300 человек. После 2027 года у предприятия нет ни одного утвержденного плана выпуска. Сейчас там сокращают производство кабриолета T-Roc, а в качестве одного из сценариев спасения обсуждают перевод цехов на выпуск компонентов для систем ПВО. Параллельно инженеры VW разработали экспериментальный штурмовой пикап Amarok.
Всего же до 2030 года концерн намерен сократить около 50 тыс. рабочих мест в Германии. Вопрос лишь в том, сможет ли компания пережить эту трансформацию, не потеряв себя окончательно.
Читайте также:
– Седан Aurus Senat стал доступен для покупки российским семьям
– Мурашки по коже: в Приморье змея притаилась на двери машины
– За что американцы полюбили советские Жигули в Майами