Итог 2022 года оказался катастрофическим: ООО «Фольксваген Груп Рус» получило чистый убыток в 8,8 млрд рублей против прибыли в 4,8 млрд годом ранее. Выручка рухнула в 3,6 раза — до 99,9 млрд рублей.

Особенно тяжелый удар приняла на себя Skoda: Россия была для нее вторым по величине экспортным рынком, а потери чешского бренда оцениваются примерно в € 700 млн.

И даже после ухода проблемы не исчезли. В июле 2024 года арбитраж взыскал с VW 17 млрд рублей в пользу Горьковского автозавода за непоставленные дизельные двигатели, которые парализовали производство «ГАЗели Next». Изначально ГАЗ требовал более 28 млрд рублей.

Цифры падения

Отчетность за первый квартал 2026 года подтверждает худшие опасения немецких менеджеров. Чистая прибыль концерна сократилась на 28% (до € 1,56 млрд), операционная прибыль упала на 14% (до € 2,46 млрд), а выручка снизилась на 2,5%, составив € 75,7 млрд.

Глобальные продажи за январь-март упали на 4% (до 2 млн машин). При этом в Китае они обвалились на 20%, в Северной Америке — на 9%. Небольшой рост в Европе не смог перекрыть эти потери.

Тревожный звонок — падение прибыли Porsche почти на четверть. Единственный лучик света — Skoda, чьи продажи неожиданно выросли на 14% на фоне общего спада.

Электрический провал и пошлины

Главным стратегическим просчетом стал форсированный переход на электротягу. Маржинальность электромобилей оказалась намного ниже, чем у моделей с ДВС: высокие производственные издержки не удается компенсировать ни тиражами, ни ценами.