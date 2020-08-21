Полноприводный итальянский хэтчбек, самый дорогой Citroen в России и ещё шесть машин, причастных к ралли

Lancia Delta
Прошлое Lancia полно вызовов. Она бросала перчатку и полноприводным Audi Quattro в заездах Группы Б, и скоростным седанам (у Lancia даже была четырёхдверка с мотором Ferrari). Но говоря об этой марке, мы в первую очередь вспоминаем не 037 и даже не Stratos, а скромный на вид хэтчбек Delta.
Изначально его придумывали совсем не для гонок: итальянцам нужна была альтернатива Volkswagen Golf и Ford Escort. Lancia схитрила и пригласила для разработки дизайна Джорджетто Джуджаро, который только-только закончил работу над «Гольфом». К 1979 году Delta была готова, а уже в 1980 стала «Европейским автомобилем года». Передний привод, комфортный салон, моторы мощностью от 64 до 140 лошадиных сил… Так бы и оставалась «Дельта» обычным представителем гольф-класса, но у судьбы на неё были другие планы. В 1985 году 480-сильная Delta S4 заявилась в мировой чемпионат ралли, где тут же одержала победу. А потом ещё одну. И ещё. В 1987 году Группу Б упразднили, но Lancia это не остановило: появились полноприводные HF Integrale, которые принесли Италии шесть титулов подряд в зачёте производителей. Ни Golf, ни даже Escort о таком и не мечтали.
Конечно, были и дорожные Delta HF Integrale. Сейчас они ходят по рукам коллекционеров. Полтора десятка полноприводных «Дельт» находятся в России, и одну недавно выставили на продажу. Правда, с ней всё совсем не очевидно. Диски OZ Racing, широкие колёсные арки и вентиляционные отверстия на капоте говорят о том, что перед нами HF Integrale, но текст объявления этому противоречит. Передний привод, 75 лошадиных сил… А матовая зелёная плёнка скрывает оригинальную синюю краску. С этим точно надо разобраться! Запаситесь суммой в 4,5 миллиона рублей, звоните хозяину из Москвы — и вперёд.
Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition
Как этот седан только ни называли: Evolution 6½, Evolution 6.5, Evolution TME… У него столько отличий от оригинального «Эво», что сегодня это назвали бы полноценным рестайлингом. Но все доработки были посвящены одному человеку — финскому гонщику Томми Мякинену, который шесть лет приносил Mitsubishi раллийные победы.
В семействе Lancer Evolution уже десять поколений, из которых многие — на одно лицо. Только знаток сможет сходу отличить «пятый» от «шестого» или «восьмой» от «девятого». Так зачем же было делать «шестой с половиной» и путать нас ещё больше? Дело в том, что в конце девяностых Мякинен успел обкатать в WRC почти половину всех поколений «Эво». Когда пыль в поворотах рассеивалась, зрители раллийных трибун едва успевали рассмотреть красно-белую ливрею, которая переехала и на 2700 серийных Evolution TME. Салон спецверсии выделили новыми сиденьями с красной или чёрной отделкой, рулём Momo и рычагом «механики» той же фирмы. Но большинство изменений прячутся под кузовом: доработанная рулевая рейка, укороченные пружины подвески и новая титановая крыльчатка турбины.
В России сейчас продаётся с десяток Evolution VI, но именем финского раллиста на борту хвастают единицы. Тем ценнее экземпляр из Иркутска: левый руль, отличное состояние и 82 тысячи километров пробега. Цена составляет 2,73 миллиона рублей, и кто знает: вдруг через десяток лет на седан начнут охоту коллекционеры?
Toyota Celica GT-Four WRC
История полноприводных Celica GT-Four возникла в середине жизни «обычных» Селик и охватила четвёртое, пятое и шестое поколения. И, в отличие от других машин этой подборки, её помнят не за победы, а за громкое поражение.
Гоняться в мировом ралли Celica GT-Four начала «с пелёнок». Первая модель с индексом ST165 вышла на гравий в 1988 году, не сделав ничего путного: за весь сезон лишь четырежды она доехала до финиша. Удача начала поворачиваться к ней лишь год спустя, когда благодаря доводке турбонаддува Юха Канккунен и Юха Пииронен впервые затащили GT-Four на пьедестал. С тех пор для команды Toyota началась белая полоса: 1990 год — 4 победы, 1991-й — 5 побед, а после премьеры поколения ST185 японцы уверенно держались на верхних позициях. Пока не вышла ST205.
Третье поколение начало сдавать позиции оппонентам. Subaru и Mitsubishi были быстрее. Но в 1995 году Celica вновь поехала быстро, да настолько, что это сразу насторожило судей. После окончания этапа в Испании они заглянули под капот и обнаружили секретный механизм, который помогал нагнетать дополнительный воздух в турбину. А когда турбины снимали целиком для осмотра — срабатывала пружина, которая этот механизм прятала. Итог — скандал, дисквалификация на этапе, исключение Toyota из зачёта и запрет на выступления в WRC в течение года. Лишь спустя четыре года японцы отмылись от позора, но это уже другая история.
Как и другие раллийные болиды, Celica GT-Four имела омологационную версию WRC. Таких машин было всего 5 тысяч: двухлитровый 3S-GTE под капотом, 255 лошадиных сил и 5,9 секунды до первой «сотни». Одну из них продают в Ярославле за бесценок: 399 тысяч рублей! Возможно, такая цена обусловлена непростой историей модели, но вряд ли пробегом в 250 тысяч километров (конечно, если этой цифре можно верить).
Subaru Impreza WRX STi Type Ra Ver.5 Limited Edition
Хозяева Subaru — адепты отдельной религии. Они сигналят друг другу на светофорах, сходу отличат Type-RA от 22B и имеют арсенал им одним понятных шуток про масло и четвёртый цилиндр. А билет в стан «субаристов» может стоить от нескольких тысяч до 26 миллионов рублей…
Если объяснять каждую знаковую аббревиатуру в истории Subaru, есть риск превратить эту статью в толковый словарь. Главную роль имеют два обозначения: WRX и STi. Первое расшифровывается как «World Rally eXtreme» и объединяет любые «подогретые» Impreza. Второе — Subaru Tecnica international, спортивное подразделение марки. А если поставить эти шесть букв в ряд, получится одна из главных икон мирового ралли. 5 побед в чемпионате производителей — больше только у Citroen и Lancia (7 и 10 соответственно). И это только WRC: сколько «Импрез» участвовало в локальных чемпионатах, сосчитать невозможно.
Ещё Subaru научилась продавать десятки спецверсий и ограниченных тиражом машин задолго до того, как этим начали грешить немцы. Type R и RA, Spec C, V-limited, S201… Например, в Барнауле продаётся одна из таких машин с именем, похожим на заклинание: «WRX STi Type Ra Ver.5 Limited Edition». Всего таких построили 1000 штук. Полный привод, «механика», 280 лошадиных сил и классическое сочетание синего кузова с золотыми дисками — при виде этого у любого «субаровода» затрясутся коленки. И цена демократичная: 870 тысяч рублей.
Austin Mini
В отрыве от раллийного контекста любой из предыдущих автомобилей сложно назвать особо выдающимся. «Обычная» Delta — просто неплохой хэтчбек, Impreza далека от лидерства в сегменте. А вот с Mini судьба обошлась совсем иначе.
Всё началось с простого рисунка на салфетке в ресторане. Правда, автором этого рисунка был сэр Алек Иссигонис — британский конструктор греческого происхождения. Перед ним стояла задача создать автомобиль длиной три метра, в котором должны были поместиться четвёрка взрослых людей с багажом. Алек решил проблему, расположив рядный четырёхцилиндровый моторчик поперечно, уместив в носу ещё и трансмиссию. Привод — передний, а подвеску сделали независимой. В итоге все агрегаты заняли 20% внутреннего пространства машины, освободив остальное для пассажиров и груза.
Малый вес, расставленные по углам кузова колёса и маленький мотор сделали Mini похожим на карт. Это заметил формульный конструктор Джон Купер и снадбил автомобильчик двигателем помощнее, дисковыми тормозами и именем Mini Cooper S. В январе 1964 года машина впервые вышла на старт ралли Монте-Карло, где тут же победила! Вторым приехал Ford Falcon c огромным V8. В 1965 результат повторился — трёхметровый малыш опередил даже Porsche 904. А в 1967 году он обошёл Porsche 911 и Lancia Flavia.
Сегодня Mini совсем не «мини» — в модельном ряду есть и пятидверный хэтчбек, и даже кроссовер, да и цены на них не так уж малы. Последнее справедливо и для классических моделей — в Москве есть ухоженный Austin Mini, за который просят 3,35 миллиона рублей. Даже 231-сильный Mini JCW стоит на миллион меньше! Что ж, такова цена владения раритетом.
Ford Escort RS Cosworth
Escort RS Cosworth — единственный автомобиль за всю историю WRC, который одновременно можно назвать провальным и успешным. С 1993 по 1998 год он ни разу не смог победить ни в личном зачёте, ни в зачёте производителей. Его постоянно все обходили: то полноприводная Celica, то Lancer Томми Мякинена, то Subaru Impreza с тремя пятёрками на боковине… А знаете, сколько раз за эти годы Escort поднимался на подиум?
Сорок два. Из них одиннадцать раз пилоты «Эскортов» брали сразу два кубка. И винить в отсутствии титулов можно разве что судьбу. У него было всё для победы: 227-сильный мотор, полный привод, независимая подвеска… И это огромное антикрыло, которое разглядывали пилоты отстающих экипажей. Думаем, им это даже нравилось.
Но карма — вещь сложная. Она не подарила Escort RS Cosworth желанную победу, хотя взамен он получил любовь покупателей и прессы. Для омологации надо было собрать 2500 машин, но из-за повального спроса Ford пришлось собрать больше семи тысяч! И стоимость в 25 тысяч фунтов людей не останавливала. А сегодня его можно купить и в России — по Москве катается ярко-синий экземпляр с белыми колёсными дисками. И машина в таком состоянии, что её надо срочно спасать и приводить в заводской вид. Надеемся, что цена в 2,5 миллиона рублей вас не напугает.
Citroen DS
Представить знаменитую «Богиню» в ралли так же трудно, как участие Моники Беллуччи в женском реслинге. Тем не менее, французская пятидверка не гнушалась гонок по гравию и даже в них преуспела.
Но, конечно, создавали её для другого. DS должна была стать более просторным и быстрым наследником Citroen Traction Avant. Работа над ней началась в 1937 году, но вскоре после начала Второй Мировой все документы и чертежи были спрятаны. Кто-нибудь другой решил бы подождать до лучших времён и заняться насущными делами, но инженеры Citroen решили иначе. Они продолжали разработку, несмотря на голод, отсутствие зарплаты и нацистскую оккупацию. Даже после окончания войны гриф секретности не сняли: вплоть до премьеры в 1955 году французы старались пресечь любую утечку информации.
И поводов для этого было предостаточно: представленный автомобиль оказался революционным. Гидропневматическая подвеска, обилие пластмассы в салоне, кнопка вместо педали тормоза, обтекаемый кузов — французская публика оказалась к этому просто не готова. Он даже ездил не так, как другие машины. Благодаря сложной гидросистеме кузов DS медленно поднимался при разгоне и так же плавно опускался после остановки. До мерседесовской «прыгающей» подвески оставалось больше полувека… Уже спустя год после премьеры «Богиня» начала штурмовать спецучастки. 1956 год ознаменовался победой в ралли Монте-Карло, в 1960 — ещё две победы (ралли Desert в Эмиратах и гонка Tour Bally). Затем список триумфов пополнился Грецией, Скандинавией и международным ралли Alpine.
А один из знаменитых седанов занесло в Москву. И это самый дорогой Citroen, который можно купить в России: 5,9 миллиона рублей! За такую сумму вы получите коричневый DS 23 в «близком к идеальному» состоянии, с пробегом в 84 тысячи километров и золотистыми шильдиками.
Mitsubishi Pajero Evolution
Помимо Lancer Evolution, в России можно купить и другую машину семейства: Pajero Evolution. И это — самый незаслуженно забытый омологационный автомобиль.
А ведь помнить его было за что. Пусть в WRC внедорожникам дорога закрыта, в суровом ралли «Дакар» рады всем. Именно там в 1998 году маленький и мощный «ПаджЭво» занял первое, второе, третье и четвёртое места! Но перед этим японцам пришлось выполнить норму в 2500 проданных гражданских машин. Мощность 3,5-литрового V8 ограничили на 276 л.с., так как в те годы в Японии было запрещено выпускать машины мощнее 280 сил. Большой мотор, усиленная подвеска и расширенная на 10 сантиметров колея довели массу машины до почти двух тонн. Но ни масса, ни аэродинамика серванта не помешали ему разгоняться до «сотни» за восемь секунд.
Самый богатый выбор Pajero Evolution, как нетрудно догадаться, во Владивостоке. Один из хозяев предлагает купить машину за 700 тысяч рублей. Она хвастает классическим белым цветом, полностью заводским салоном, «механикой» и колёсными дисками RAYS TE 37 — объект любви любого адепта JDM.