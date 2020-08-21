8:30

Раллийные легенды, которые можно купить в России

Полноприводный итальянский хэтчбек, самый дорогой Citroen в России и ещё шесть машин, причастных к ралли

© из открытых источников
Борис Закиров
Несмотря на то, что гонки WRC, Дакар и Ралли Монте-Карло пролегали далеко от великой и могучей, некоторые из раллийных снарядов приземлились в России. И жизнь обошлась с ними по-разному: пока одна легенда гонок нежится в тёплом гараже, другую мотает по ухабистым дорогам близ Ярославля. Но их объединяет одно: каждая ждёт нового хозяина.

Lancia Delta

Прошлое Lancia полно вызовов. Она бросала перчатку и полноприводным Audi Quattro в заездах Группы Б, и скоростным седанам (у Lancia даже была четырёхдверка с мотором Ferrari). Но говоря об этой марке, мы в первую очередь вспоминаем не 037 и даже не Stratos, а скромный на вид хэтчбек Delta.

Изначально его придумывали совсем не для гонок: итальянцам нужна была альтернатива Volkswagen Golf и Ford Escort. Lancia схитрила и пригласила для разработки дизайна Джорджетто Джуджаро, который только-только закончил работу над «Гольфом». К 1979 году Delta была готова, а уже в 1980 стала «Европейским автомобилем года». Передний привод, комфортный салон, моторы мощностью от 64 до 140 лошадиных сил… Так бы и оставалась «Дельта» обычным представителем гольф-класса, но у судьбы на неё были другие планы. В 1985 году 480-сильная Delta S4 заявилась в мировой чемпионат ралли, где тут же одержала победу. А потом ещё одну. И ещё. В 1987 году Группу Б упразднили, но Lancia это не остановило: появились полноприводные HF Integrale, которые принесли Италии шесть титулов подряд в зачёте производителей. Ни Golf, ни даже Escort о таком и не мечтали.

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Конечно, были и дорожные Delta HF Integrale. Сейчас они ходят по рукам коллекционеров. Полтора десятка полноприводных «Дельт» находятся в России, и одну недавно выставили на продажу. Правда, с ней всё совсем не очевидно. Диски OZ Racing, широкие колёсные арки и вентиляционные отверстия на капоте говорят о том, что перед нами HF Integrale, но текст объявления этому противоречит. Передний привод, 75 лошадиных сил… А матовая зелёная плёнка скрывает оригинальную синюю краску. С этим точно надо разобраться! Запаситесь суммой в 4,5 миллиона рублей, звоните хозяину из Москвы — и вперёд.

Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition

Как этот седан только ни называли: Evolution 6½, Evolution 6.5, Evolution TME… У него столько отличий от оригинального «Эво», что сегодня это назвали бы полноценным рестайлингом. Но все доработки были посвящены одному человеку — финскому гонщику Томми Мякинену, который шесть лет приносил Mitsubishi раллийные победы.

В семействе Lancer Evolution уже десять поколений, из которых многие — на одно лицо. Только знаток сможет сходу отличить «пятый» от «шестого» или «восьмой» от «девятого». Так зачем же было делать «шестой с половиной» и путать нас ещё больше? Дело в том, что в конце девяностых Мякинен успел обкатать в WRC почти половину всех поколений «Эво». Когда пыль в поворотах рассеивалась, зрители раллийных трибун едва успевали рассмотреть красно-белую ливрею, которая переехала и на 2700 серийных Evolution TME. Салон спецверсии выделили новыми сиденьями с красной или чёрной отделкой, рулём Momo и рычагом «механики» той же фирмы. Но большинство изменений прячутся под кузовом: доработанная рулевая рейка, укороченные пружины подвески и новая титановая крыльчатка турбины.

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В России сейчас продаётся с десяток Evolution VI, но именем финского раллиста на борту хвастают единицы. Тем ценнее экземпляр из Иркутска: левый руль, отличное состояние и 82 тысячи километров пробега. Цена составляет 2,73 миллиона рублей, и кто знает: вдруг через десяток лет на седан начнут охоту коллекционеры?

Toyota Celica GT-Four WRC

История полноприводных Celica GT-Four возникла в середине жизни «обычных» Селик и охватила четвёртое, пятое и шестое поколения. И, в отличие от других машин этой подборки, её помнят не за победы, а за громкое поражение.

Гоняться в мировом ралли Celica GT-Four начала «с пелёнок». Первая модель с индексом ST165 вышла на гравий в 1988 году, не сделав ничего путного: за весь сезон лишь четырежды она доехала до финиша. Удача начала поворачиваться к ней лишь год спустя, когда благодаря доводке турбонаддува Юха Канккунен и Юха Пииронен впервые затащили GT-Four на пьедестал. С тех пор для команды Toyota началась белая полоса: 1990 год — 4 победы, 1991-й — 5 побед, а после премьеры поколения ST185 японцы уверенно держались на верхних позициях. Пока не вышла ST205.

Третье поколение начало сдавать позиции оппонентам. Subaru и Mitsubishi были быстрее. Но в 1995 году Celica вновь поехала быстро, да настолько, что это сразу насторожило судей. После окончания этапа в Испании они заглянули под капот и обнаружили секретный механизм, который помогал нагнетать дополнительный воздух в турбину. А когда турбины снимали целиком для осмотра — срабатывала пружина, которая этот механизм прятала. Итог — скандал, дисквалификация на этапе, исключение Toyota из зачёта и запрет на выступления в WRC в течение года. Лишь спустя четыре года японцы отмылись от позора, но это уже другая история.

Как и другие раллийные болиды, Celica GT-Four имела омологационную версию WRC. Таких машин было всего 5 тысяч: двухлитровый 3S-GTE под капотом, 255 лошадиных сил и 5,9 секунды до первой «сотни». Одну из них продают в Ярославле за бесценок: 399 тысяч рублей! Возможно, такая цена обусловлена непростой историей модели, но вряд ли пробегом в 250 тысяч километров (конечно, если этой цифре можно верить).

Subaru Impreza WRX STi Type Ra Ver.5 Limited Edition

Хозяева Subaru — адепты отдельной религии. Они сигналят друг другу на светофорах, сходу отличат Type-RA от 22B и имеют арсенал им одним понятных шуток про масло и четвёртый цилиндр. А билет в стан «субаристов» может стоить от нескольких тысяч до 26 миллионов рублей

Если объяснять каждую знаковую аббревиатуру в истории Subaru, есть риск превратить эту статью в толковый словарь. Главную роль имеют два обозначения: WRX и STi. Первое расшифровывается как «World Rally eXtreme» и объединяет любые «подогретые» Impreza. Второе — Subaru Tecnica international, спортивное подразделение марки. А если поставить эти шесть букв в ряд, получится одна из главных икон мирового ралли. 5 побед в чемпионате производителей — больше только у Citroen и Lancia (7 и 10 соответственно). И это только WRC: сколько «Импрез» участвовало в локальных чемпионатах, сосчитать невозможно.

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Ещё Subaru научилась продавать десятки спецверсий и ограниченных тиражом машин задолго до того, как этим начали грешить немцы. Type R и RA, Spec C, V-limited, S201… Например, в Барнауле продаётся одна из таких машин с именем, похожим на заклинание: «WRX STi Type Ra Ver.5 Limited Edition». Всего таких построили 1000 штук. Полный привод, «механика», 280 лошадиных сил и классическое сочетание синего кузова с золотыми дисками — при виде этого у любого «субаровода» затрясутся коленки. И цена демократичная: 870 тысяч рублей.

Austin Mini

В отрыве от раллийного контекста любой из предыдущих автомобилей сложно назвать особо выдающимся. «Обычная» Delta — просто неплохой хэтчбек, Impreza далека от лидерства в сегменте. А вот с Mini судьба обошлась совсем иначе.

Всё началось с простого рисунка на салфетке в ресторане. Правда, автором этого рисунка был сэр Алек Иссигонис — британский конструктор греческого происхождения. Перед ним стояла задача создать автомобиль длиной три метра, в котором должны были поместиться четвёрка взрослых людей с багажом. Алек решил проблему, расположив рядный четырёхцилиндровый моторчик поперечно, уместив в носу ещё и трансмиссию. Привод — передний, а подвеску сделали независимой. В итоге все агрегаты заняли 20% внутреннего пространства машины, освободив остальное для пассажиров и груза.

Малый вес, расставленные по углам кузова колёса и маленький мотор сделали Mini похожим на карт. Это заметил формульный конструктор Джон Купер и снадбил автомобильчик двигателем помощнее, дисковыми тормозами и именем Mini Cooper S. В январе 1964 года машина впервые вышла на старт ралли Монте-Карло, где тут же победила! Вторым приехал Ford Falcon c огромным V8. В 1965 результат повторился — трёхметровый малыш опередил даже Porsche 904. А в 1967 году он обошёл Porsche 911 и Lancia Flavia.

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Сегодня Mini совсем не «мини» — в модельном ряду есть и пятидверный хэтчбек, и даже кроссовер, да и цены на них не так уж малы. Последнее справедливо и для классических моделей — в Москве есть ухоженный Austin Mini, за который просят 3,35 миллиона рублей. Даже 231-сильный Mini JCW стоит на миллион меньше! Что ж, такова цена владения раритетом.

Ford Escort RS Cosworth

Escort RS Cosworth — единственный автомобиль за всю историю WRC, который одновременно можно назвать провальным и успешным. С 1993 по 1998 год он ни разу не смог победить ни в личном зачёте, ни в зачёте производителей. Его постоянно все обходили: то полноприводная Celica, то Lancer Томми Мякинена, то Subaru Impreza с тремя пятёрками на боковине… А знаете, сколько раз за эти годы Escort поднимался на подиум?

Сорок два. Из них одиннадцать раз пилоты «Эскортов» брали сразу два кубка. И винить в отсутствии титулов можно разве что судьбу. У него было всё для победы: 227-сильный мотор, полный привод, независимая подвеска… И это огромное антикрыло, которое разглядывали пилоты отстающих экипажей. Думаем, им это даже нравилось.

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Но карма — вещь сложная. Она не подарила Escort RS Cosworth желанную победу, хотя взамен он получил любовь покупателей и прессы. Для омологации надо было собрать 2500 машин, но из-за повального спроса Ford пришлось собрать больше семи тысяч! И стоимость в 25 тысяч фунтов людей не останавливала. А сегодня его можно купить и в России — по Москве катается ярко-синий экземпляр с белыми колёсными дисками. И машина в таком состоянии, что её надо срочно спасать и приводить в заводской вид. Надеемся, что цена в 2,5 миллиона рублей вас не напугает.

Citroen DS

Представить знаменитую «Богиню» в ралли так же трудно, как участие Моники Беллуччи в женском реслинге. Тем не менее, французская пятидверка не гнушалась гонок по гравию и даже в них преуспела.

Но, конечно, создавали её для другого. DS должна была стать более просторным и быстрым наследником Citroen Traction Avant. Работа над ней началась в 1937 году, но вскоре после начала Второй Мировой все документы и чертежи были спрятаны. Кто-нибудь другой решил бы подождать до лучших времён и заняться насущными делами, но инженеры Citroen решили иначе. Они продолжали разработку, несмотря на голод, отсутствие зарплаты и нацистскую оккупацию. Даже после окончания войны гриф секретности не сняли: вплоть до премьеры в 1955 году французы старались пресечь любую утечку информации.

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И поводов для этого было предостаточно: представленный автомобиль оказался революционным. Гидропневматическая подвеска, обилие пластмассы в салоне, кнопка вместо педали тормоза, обтекаемый кузов — французская публика оказалась к этому просто не готова. Он даже ездил не так, как другие машины. Благодаря сложной гидросистеме кузов DS медленно поднимался при разгоне и так же плавно опускался после остановки. До мерседесовской «прыгающей» подвески оставалось больше полувека… Уже спустя год после премьеры «Богиня» начала штурмовать спецучастки. 1956 год ознаменовался победой в ралли Монте-Карло, в 1960 — ещё две победы (ралли Desert в Эмиратах и гонка Tour Bally). Затем список триумфов пополнился Грецией, Скандинавией и международным ралли Alpine.

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А один из знаменитых седанов занесло в Москву. И это самый дорогой Citroen, который можно купить в России: 5,9 миллиона рублей! За такую сумму вы получите коричневый DS 23 в «близком к идеальному» состоянии, с пробегом в 84 тысячи километров и золотистыми шильдиками.

Mitsubishi Pajero Evolution

Помимо Lancer Evolution, в России можно купить и другую машину семейства: Pajero Evolution. И это — самый незаслуженно забытый омологационный автомобиль.

А ведь помнить его было за что. Пусть в WRC внедорожникам дорога закрыта, в суровом ралли «Дакар» рады всем. Именно там в 1998 году маленький и мощный «ПаджЭво» занял первое, второе, третье и четвёртое места! Но перед этим японцам пришлось выполнить норму в 2500 проданных гражданских машин. Мощность 3,5-литрового V8 ограничили на 276 л.с., так как в те годы в Японии было запрещено выпускать машины мощнее 280 сил. Большой мотор, усиленная подвеска и расширенная на 10 сантиметров колея довели массу машины до почти двух тонн. Но ни масса, ни аэродинамика серванта не помешали ему разгоняться до «сотни» за восемь секунд.

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Самый богатый выбор Pajero Evolution, как нетрудно догадаться, во Владивостоке. Один из хозяев предлагает купить машину за 700 тысяч рублей. Она хвастает классическим белым цветом, полностью заводским салоном, «механикой» и колёсными дисками RAYS TE 37 — объект любви любого адепта JDM.