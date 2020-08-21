Полноприводный итальянский хэтчбек, самый дорогой Citroen в России и ещё шесть машин, причастных к ралли

Конечно, были и дорожные Delta HF Integrale. Сейчас они ходят по рукам коллекционеров. Полтора десятка полноприводных «Дельт» находятся в России, и одну недавно выставили на продажу. Правда, с ней всё совсем не очевидно. Диски OZ Racing, широкие колёсные арки и вентиляционные отверстия на капоте говорят о том, что перед нами HF Integrale, но текст объявления этому противоречит. Передний привод, 75 лошадиных сил… А матовая зелёная плёнка скрывает оригинальную синюю краску. С этим точно надо разобраться! Запаситесь суммой в 4,5 миллиона рублей, звоните хозяину из Москвы — и вперёд.

Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition

Как этот седан только ни называли: Evolution 6½, Evolution 6.5, Evolution TME… У него столько отличий от оригинального «Эво», что сегодня это назвали бы полноценным рестайлингом. Но все доработки были посвящены одному человеку — финскому гонщику Томми Мякинену, который шесть лет приносил Mitsubishi раллийные победы.