Браво, Bravo!

Lamborghini Bravo так и остался прототипом — плачевное финансовое положение и ряд технических проблем сделали его выпуск невозможным. Однако в 1976 году компания вывела на американский рынок двухместный спорткар Silhouette — идеологического преемника Bravo. Из-за низкого качества сборки он не пользовался популярностью, и в итоге было построено всего 54 экземпляра. В 1981 году на смену Silhouette пришла Jalpa. Более простая в управлении, чем Countach, с улучшенной обзорностью и пригодная для передвижения по городу Jalpa разошлась тиражом уже около 410 экземпляров. И лишь в 2003 году Lamborghini выпустила суперкар с тем самым клиновидным кузовом Bravo. Бельгийский дизайнер Люк Донкервольке трансформировал геометрическую строгость Гандини с учётом современных реалий, и на свет появился Gallardo — самая успешная модель в истории итальянской марки.