Браво, Bravo!

Разработку дизайн-проекта новой машины поручили ателье Bertone и лично Марчелло Гандини, который ранее работал над прототипами Countach и концептом Marzal. В Lamborghini хотели, чтобы автомобиль базировался на уже существующем шасси, поэтому для Bravo взяли укороченный монокок четырехместного Urraco P300. Именно Urraco предлагался в качестве доступного «Ламбо», но у компании не хватило денег довести его до ума. В книге The Book of the Lamborghini Urraco приводятся слова тест-пилота Боба Уоллеса: «Концепция Uracco была интересной, но сама машина не подходила Lamborghini. Да и конкурировать с Porsche без достаточных финансовых вливаний было невозможно».