Правдивая история: формально дорожный автомобиль создали специально для дрэг-рейсинга

В 1960-м стало веселее — на свет появился 360-сильный мотор 352 Special или 352 Interceptor. С каждым годом мощность и рабочий объем росли, но для доминирования над Chevy Impala 409, прославленной в песне группы Beach Boys «409», а также Dodge и Plymouth требовалось нечто большее, если говорить о моторе и меньшее в плане веса. И тогда фордовцы пошли ва-банк: в 1963-м они явили изголодавшимся по победам пилотам и болельщикам двигатель FE V8 на 427 кубических дюйма (7,0 литра).

Мотор-монстр изначально проектировался именно как гоночный, а не подкормленный дорожный агрегат и соответствовал тогдашним регламентным требованиям дрэгового первенства, проводимого под эгидой NHRA (National Hot Rod Association), и, разумеется, правилам гонок NASCAR. Предельно допустимый объем в 7 литров, усиленные внутренние компоненты, распредвал с «агрессивным» профилем кулачков и алюминиевый впускной коллектор с одним или двумя четырехкамерными карбюраторами, позволявшими доводить отдачу до 410 и 425 лошадей соответственно.