Правдивая история: формально дорожный автомобиль создали специально для дрэг-рейсинга

Напоминанием уникальности Ford была табличка на внутренней стороне крышки «бардачка», гласившая примерно следующее: «Этот автомобиль — специальный облегченный гоночный экземпляр, построенный с использованием стеклопластиковых и алюминиевых компонентов. Стандарты качества подгонки кузовных панелей и их внешнего вида, действующие в Ford Motor Company, не распространяются на данный автомобиль особого назначения». Впрочем, если читать между строк, в этом кокетливом извинении виделось совершенно другое послание: «Drive it at your own risk», гоняйте на свой страх и риск.