Первый тест обновленного VW Passat

Поэтому пока у него есть еще шанс «проапгрейдиться»: только что вышел обновленный Passat восьмого поколения, который доберется до России к концу этого года. Мы покатались на первых автомобилях (увы, но на европейский запуск модели привезли только универсалы — не было ни одного седана) по немецким автобанам и сейчас расскажем, что же такого случилось с Пассатом, что Фольксваген называет его самым инновационным за всю историю.

Так это же старая машина. Или нет?

Нет, мы ничего не перепутали и это действительно фотографии обновленного Пассата. Без микроскопа отличить его от предшественника практически невозможно — правки лишь косметические. Появились подстраивающиеся под режим движения матричные светодиодные фары, способные подсвечивать обочину, изменились бамперы, которые увеличили длину автомобиля на восемь миллиметров, стала другой решетка радиатора, блоки противотуманок, а также задние LED-фонари.