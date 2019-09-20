Совсем другой Volkswagen

В рамках франкфуртского автосалона действительно случилось какое-то помешательство — еще до его начала зеленые активисты Rocks in the Gearbox ломами и другими инструментами испортили сорок автомобилей, предназначенных для выставки.

При этом, словно предчувствуя неладное, от присутствия на автосалоне отказались десятки крупных брендов, начиная от Ситроена и Рено и заканчивая Феррари и Роллс-Ройсом.