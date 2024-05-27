Монстры с четырехзначными лошадиными силами для прыжков сквозь время и пространство

«Ultima мчится как по рельсам, точно входя в повороты и с впечатляющей легкостью удерживая траекторию», — пел дифирамбы Unique Cars Magazine. А это уже Evo Magazine: «Последняя Ultima, вероятно, самый недооцененный автомобиль на планете. Имеет соотношение цены и качества, которое большинство производителей суперкаров не считают возможным. Однако это не обученный лишь одному трюку снаряд. Вы почувствуете работу шасси, оцените уровень сцепления с дорогой через обод рулевого колеса и сиденье, а также сможете использовать это настолько, насколько вам удобно. Здесь нет ни электронного контроля тяги, ни АБС, ни гидроусилителя руля — и знаете что? Вы не будете по ним скучать. Торможение очень эффективное. Сцепление с дорожным покрытием тоже хорошее, а плавность хода на удивление адекватная».

Ferrari FXX K

Уникальное купе из Маранелло — тот еще читер! Перед нами трековая версия гибридного LaFerrari без доступа на дороги общего пользования для заводской клиентской программы XX. Казалось бы, в хит-параде ему не место, но мимо такой хайтек-красоты не пройдешь!