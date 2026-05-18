Volga и Esteo: какие новые модели выставят в автосалонах через месяц
Geely Coolray
Компактный кроссовер пропал с радаров на несколько месяцев, но теперь вернулся — и в единственной комплектации (ранее мы писали о нем подробно). Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Расход топлива в смешанном цикле — около 6,5 л/100 км, что для города и трассы выглядит очень достойно.
Цена — 2,9 млн рублей. Вариантов, по сути, нет: автомобиль только лилового перламутра с чёрной крышей. Зато оснащение — богатое: адаптивный круиз-контроль (работает от 0 до 150 км/ч), ассистент удержания в полосе, мониторинг слепых зон, распознавание знаков и автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов. В салоне — 14,6-дюймовый экран мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, сиденья с искусственной кожей, подогревы всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.
Changan Uni-V
Рестайлинговый лифтбэк избавился от прежнего 1,5-литрового мотора. Теперь под капотом — 2,0-литровый турбомотор с чугунным блоком цилиндров, выдающий 235 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin. Привод — передний (полного официально нет, хотя на некоторых рынках встречается версия AWD).
Главная фишка обновления — активный задний спойлер, который автоматически поднимается на скорости. В салоне — спортивный руль с алюминиевыми лепестками, чёрный потолок и вставки из искусственной замши. Для России предусмотрены подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стёкол. В базе — шесть подушек безопасности, видеорегистратор и электропривод крышки багажника.
Volga
О возрождении отечественного бренда объявили в апреле 2026 года, старт продаж — летом 2026-го. Седан C50, кроссоверы K40 и K50 — это технически близнецы Geely Preface, Atlas и Monjaro. Отличаются только декором и эмблемами.
У кроссовера K40 два двигателя на выбор: 1.5 (147 л.с., 7-ступенчатый «робот») и 2.0 (200 л.с., 8-ступенчатый «автомат»). У седана C50 — два варианта 2,0-литрового мотора: 150 л.с. и 200 л.с. Флагманский K50 получит 2,0-литровый двигатель на 238 л.с. и 8-ступенчатую АКП.
Hongqi Guoya
Премьера флагманского седана Hongqi в России — конец мая 2026 года. Длина автомобиля достигает 6 метров. Это прямой ответ немецким представительским седанам, которые официально в страну больше не поставляются.
Ожидаемый мотор — V6 3.0 мощностью 380 л.с., 8-ступенчатый «автомат», полный привод. В салоне — индивидуальные кресла второго ряда с многоточечным массажем, раскладные столики, премиальная аудиосистема. Отделка — шпон редких пород дерева и кожа Nappa. Для водителя — виртуальная приборная панель, проекционный дисплей, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.
Tenet T4L
Новый кроссовер калужской сборки (завод холдинга «АГР») построен на базе Chery Tiggo 7 Pro Max до обновления. Передняя часть унифицирована с младшей моделью Tenet T4. Длина T4L — 4506 мм, колёсная база — 2650 мм.
В салоне — два 10-дюймовых экрана (приборная панель и мультимедиа), а на центральной консоли — отдельный 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления двухзонным климат-контролем. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Esteo MX
Лето 2026 года — выход нового бренда Esteo. Производство по полному циклу развернут в Шушарах под Санкт-Петербургом. Длина — 4775 мм, колёсная база — 2800 мм. Двигатель — 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с., 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», полный привод.
По сути, Esteo MX — это глубоко обновлённый Exeed TXL. На китайском рынке аналог продаётся под именем Exeed Sterra E05 (в том числе в гибридной версии).
Haval F7
Тульский кроссовер обновил агрегаты и оснащение. Переднеприводная версия получила новый 1,5-литровый турбомотор российского производства. Мощность осталась 150 л.с., но крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм, а разгон до 100 км/ч сократился с 10,9 до 9,3 секунды.
Полноприводная версия — с 2,0-литровым двигателем на 200 л.с. Оба мотора работают с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цены: от 3 млн рублей за передний привод, от 3,4 млн — за полный.
В салоне — новый руль с утолщённым ободом, беспроводная зарядка для смартфонов с охлаждением, передние сиденья с электрорегулировками в восьми направлениях. «Зимний пакет» для России включает обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений. Плюс антикоррозийная обработка кузова.
