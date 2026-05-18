Цена — 2,9 млн рублей. Вариантов, по сути, нет: автомобиль только лилового перламутра с чёрной крышей. Зато оснащение — богатое: адаптивный круиз-контроль (работает от 0 до 150 км/ч), ассистент удержания в полосе, мониторинг слепых зон, распознавание знаков и автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов. В салоне — 14,6-дюймовый экран мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, сиденья с искусственной кожей, подогревы всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Changan Uni-V

Рестайлинговый лифтбэк избавился от прежнего 1,5-литрового мотора. Теперь под капотом — 2,0-литровый турбомотор с чугунным блоком цилиндров, выдающий 235 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin. Привод — передний (полного официально нет, хотя на некоторых рынках встречается версия AWD).