Жизнь в скольжении

Да что там, мы и сами не раз транслировали советы инструкторов через текст, вот только лучше один раз выехать на лед и попробовать, чем сто раз прочитать. Думаю, у многих на этом месте возникает один простой вопрос — для чего мне все это?

Неожиданно, что ни в школе Renault, которую проводят исключительно для корпоративных клиентов, ни в школе Audi, куда может записаться любой желающий, внимание на этом особенно не заостряют. А ведь конечная цель — это главное!