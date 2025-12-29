Подводим «ездовые» итоги уходящего года.

## Самый технологичный: дизайнерский электрокроссовер Avatr 11

Парадокс премиум-электричек в том, что чем круче они выглядят, тем скучнее оказывается на них ездить. Это эффект высокой базы, когда своей вызывающей внешностью автомобиль обещает какой-то невероятный, отличный от всего прочего опыт.

А оказывается, что летать или телепортироваться машина не умеет, и сам процесс вождения плюс-минус такой же, как в любом другом электромобиле. Производители это осознают, и чтобы не разочаровать пользователя, докручивают продукт всякими футуристичными наворотами. В которых далеко не всегда есть хоть какая-то необходимость.

У Avatr 11 эпатажное всё — от названия и формата до внешности и салона. А какой автомобиль за всем этим кроется?