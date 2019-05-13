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Koleosница-2

Длительный тест Renault Koleos: подсчитываем стоимость владения, сравниваем с конкурентами и подводим итоги

© Вячеслав Крылов
Ефим Репин
В прошлой серии мы детально рассмотрели Renault Koleos снаружи и внутри, и первое впечатление об автомобиле было не самым приятным — ежедневное общение с ним омрачалось неудобной мультимедийной системой, которая никак не хотела работать так, как надо. В этой части мы поездим на Колеосе с бензиновым и дизельным двигателем, сравним его с конкурентами и подсчитаем стоимость владения.

Длительный тест Renault Koleos: часть первая

Первым нам на тест достался кроссовер с дизельным мотором. Колеос оснащается 177-сильным двухлитровым агрегатом и бесступенчатой трансмиссией Jatco. При размеренном движении двигатель в салоне практически не слышно, а вариатор очень старается имитировать переключения передач. Характерные зависания на одной ноте, которыми грешат и раздражают практически все коробки этого типа, появляются только при интенсивном разгоне «в пол». Так что за настройки вариатору можно поставить «зачет» — пара агрегатов вместе работает очень хорошо.

Тяги достаточно, шумоизоляция хорошая (вот бы еще шины шумели поменьше), подвеска очень энергоемкая, но излишне голосиста и чувствительна к мелочевке и колеям. Хотя до раздражающего дискомфорта дело не доходит — вполне себе такой среднестатистический уровень настроек.

Столько проехал Renault Koleos за первые две недели теста

Еще хотелось бы уменьшить крены и добавить обратной связи «ленивому» рулевому управлению (а заодно и спортрежим коробке передач), и тогда автомобиль смог бы полностью реабилитироваться за не самую удачную эргономику и откровенно провальную мультимедийку.

Бензиновый вариант — это 171-сильный атмосферный мотор объемом 2,5 литра, который можно заправлять 92-м топливом. Официальные динамические характеристики двух агрегатов близки — мотор на «тяжелом топливе» проигрывает всего лишь 0,3 секунды в разгоне до «сотни».

Но бензиновый кроссовер субъективно кажется чуточку бодрее и веселее, но лично для себя все же бы выбрал дизельную машину. Хотя бы за счет расхода топлива: за все время теста дизельный Колеос «съедал» по девять с небольшим литров на «сотню», тогда как средний показатель бензинового варианта — почти 12 литров.

А сколько придется придется потратить на автомобиль за первый год владения? Давайте посчитаем. Как обычно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Renault Koleos 2.0 DCI в первый год эксплуатации

Расходы
ОСАГО13 704 р.
Каско81 760 р.
Транспортный налог8 850 р.
ТО24 385 р.
Топливо80 910 р.
Итого209 609 р.
Километр пробега (только топливо)4,0 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)10,48 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)6,4 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега.

Техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега. Но некоторые дилеры рекомендуют приехать еще и на «нулевое» ТО — это нужно сделать не позже двух месяцев после покупки или по достижению 2000 километров. На сервисе заменят моторное масло и фильтр, а обойдется это в 8,6 тысячи рублей.

Такой расход показал Renault Koleos в первые две недели теста

Само первое ТО (на котором поменяют масло и фильтр еще раз) будет стоить 15,7 тысячи рублей. В сумме за первый год эксплуатации только на регламентное обслуживание придется отдать больше 24 тысяч рублей — не мало.

Тот же комплекс работ для автомобиля с бензиновым мотором будет стоить дешевле, но не намного — около 20,3 тысячи рублей.

При этом суммарная стоимость эксплуатации, за счет недорогого Каско и относительно небольших затрат на дизельное топливо, невелика — чуть больше 200 тысяч рублей. Для сравнения, владельцу Mazda CX-5, тоже побывавшей на нашем длительном тесте, в первый год придется расстаться с 224,3 тысячи рублей.

Теперь давайте посмотрим, какие еще полноприводные кроссоверы можно взять за два с небольшим миллиона рублей. В первой части мы уже рассказывали про оснащение наших машин — это топовые версии с опциями. За счет них стоимость бензинового Колеоса выросла с 2,17 миллиона рублей до 2,3 миллиона, а дизельный вариант (от 2,33 миллиона) на «полном фарше» оценен в 2,5 миллиона рублей.

Конкуренты Renault Koleos

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Honda CR-V

В качестве альтернативы редкому на наших дорогах Колеосу, можно рассмотреть не менее редкий и такой же неоднозначный Honda CR-V. Модель предлагается только с полным приводом и двумя бензиновыми моторами мощностью 150 и 186 сил. Но японский кроссовер недешев: базовый вариант обойдется минимум в 2,13 миллиона рублей, хорошо оснащенный — в 2,4 миллиона, а топовый — в почти 2,7 миллиона рублей.

Для тех, кто хочет именно дизельный кроссовер вариантов не так уж много: Peugeot кто-то не будет рассматривать из-за отсутствия полного привода (зато у него есть семиместная версия с тремя рядами кресел и космический интерьер), а кому-то не понравится, что цены на «корейцев» только начинаются там, где Колеос уже идет «в топе». Так что наиболее приемлемой альтернативой остается «Кодиак». А уж тем, для кого «тяжелое топливо» — не самый критичный параметр, точно есть из чего выбрать.

Колеос — стильный, редкий на дороге, достаточно тихий и комфортный вседорожник с просторным салоном и прекрасным соотношением цена-оснащение. Но едет он не «вкусно», а все, что связано с мультимедийными возможностями, эргономикой (как и «юзер-экспириенс» вообще) требует серьезной доработки. Тем не менее, машина забыта незаслуженно — выбрасывать ее из списка на покупку точно не стоит. В конце концов, Renault — это не только бюджетные Логаны и Дастеры.

Технические характеристики Renault Koleos

Дизель 2.0
Тип двигателяДизель I4
Рабочий объем1995 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин177/3750
Макс. момент, Нм/об/мин380/2000
Тип приводаПолный
ТрансмиссияВариатор
Передняя подвескаПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4672х1843х1586
Колесная база, мм2705
Масса, кг1742
Макс. скорость, км/ч201
Разгон 0-100 км/ч, с9,5
Расход топлива (комб.), л/100 км5,8
Емкость топливного бака, л60
Дорожный просвет, мм208
Объем багажного отделения, л538
Цена, рублей2 337 900

Renault Koleos

Нравится
Дизайн, «шумка» и энергоемкая подвеска
Не нравится
Все, что связано с мультимедией и удобством использования
Вердикт
Стильный и достаточно комфортный автомобиль, про который все незаслуженно забыли
icon engine
1995 см³, I4, 177 л.с., 380 Нм
icon transmission
Вариатор
icon speed
0–100 км/ч — 9,5, 201 км/ч
icon weightkg
1742 кг
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