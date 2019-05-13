Koleosница-2

Первым нам на тест достался кроссовер с дизельным мотором. Колеос оснащается 177-сильным двухлитровым агрегатом и бесступенчатой трансмиссией Jatco. При размеренном движении двигатель в салоне практически не слышно, а вариатор очень старается имитировать переключения передач. Характерные зависания на одной ноте, которыми грешат и раздражают практически все коробки этого типа, появляются только при интенсивном разгоне «в пол». Так что за настройки вариатору можно поставить «зачет» — пара агрегатов вместе работает очень хорошо.

Тяги достаточно, шумоизоляция хорошая (вот бы еще шины шумели поменьше), подвеска очень энергоемкая, но излишне голосиста и чувствительна к мелочевке и колеям. Хотя до раздражающего дискомфорта дело не доходит — вполне себе такой среднестатистический уровень настроек.