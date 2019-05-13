Koleosница-2

Первым нам на тест достался кроссовер с дизельным мотором. Колеос оснащается 177-сильным двухлитровым агрегатом и бесступенчатой трансмиссией Jatco. При размеренном движении двигатель в салоне практически не слышно, а вариатор очень старается имитировать переключения передач. Характерные зависания на одной ноте, которыми грешат и раздражают практически все коробки этого типа, появляются только при интенсивном разгоне «в пол». Так что за настройки вариатору можно поставить «зачет» — пара агрегатов вместе работает очень хорошо.
Тяги достаточно, шумоизоляция хорошая (вот бы еще шины шумели поменьше), подвеска очень энергоемкая, но излишне голосиста и чувствительна к мелочевке и колеям. Хотя до раздражающего дискомфорта дело не доходит — вполне себе такой среднестатистический уровень настроек.
Еще хотелось бы уменьшить крены и добавить обратной связи «ленивому» рулевому управлению (а заодно и спортрежим коробке передач), и тогда автомобиль смог бы полностью реабилитироваться за не самую удачную эргономику и откровенно провальную мультимедийку.
Бензиновый вариант — это 171-сильный атмосферный мотор объемом 2,5 литра, который можно заправлять 92-м топливом. Официальные динамические характеристики двух агрегатов близки — мотор на «тяжелом топливе» проигрывает всего лишь 0,3 секунды в разгоне до «сотни».
Но бензиновый кроссовер субъективно кажется чуточку бодрее и веселее, но лично для себя все же бы выбрал дизельную машину. Хотя бы за счет расхода топлива: за все время теста дизельный Колеос «съедал» по девять с небольшим литров на «сотню», тогда как средний показатель бензинового варианта — почти 12 литров.
А сколько придется придется потратить на автомобиль за первый год владения? Давайте посчитаем. Как обычно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Расходы владельца Renault Koleos 2.0 DCI в первый год эксплуатации
|Расходы
|ОСАГО
|13 704 р.
|Каско
|81 760 р.
|Транспортный налог
|8 850 р.
|ТО
|24 385 р.
|Топливо
|80 910 р.
|Итого
|209 609 р.
|Километр пробега (только топливо)
|4,0 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|10,48 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|6,4 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега.
Техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега. Но некоторые дилеры рекомендуют приехать еще и на «нулевое» ТО — это нужно сделать не позже двух месяцев после покупки или по достижению 2000 километров. На сервисе заменят моторное масло и фильтр, а обойдется это в 8,6 тысячи рублей.
Само первое ТО (на котором поменяют масло и фильтр еще раз) будет стоить 15,7 тысячи рублей. В сумме за первый год эксплуатации только на регламентное обслуживание придется отдать больше 24 тысяч рублей — не мало.
Тот же комплекс работ для автомобиля с бензиновым мотором будет стоить дешевле, но не намного — около 20,3 тысячи рублей.
При этом суммарная стоимость эксплуатации, за счет недорогого Каско и относительно небольших затрат на дизельное топливо, невелика — чуть больше 200 тысяч рублей. Для сравнения, владельцу Mazda CX-5, тоже побывавшей на нашем длительном тесте, в первый год придется расстаться с 224,3 тысячи рублей.
Теперь давайте посмотрим, какие еще полноприводные кроссоверы можно взять за два с небольшим миллиона рублей. В первой части мы уже рассказывали про оснащение наших машин — это топовые версии с опциями. За счет них стоимость бензинового Колеоса выросла с 2,17 миллиона рублей до 2,3 миллиона, а дизельный вариант (от 2,33 миллиона) на «полном фарше» оценен в 2,5 миллиона рублей.
Конкуренты Renault Koleos
Для тех, кто хочет именно дизельный кроссовер вариантов не так уж много: Peugeot кто-то не будет рассматривать из-за отсутствия полного привода (зато у него есть семиместная версия с тремя рядами кресел и космический интерьер), а кому-то не понравится, что цены на «корейцев» только начинаются там, где Колеос уже идет «в топе». Так что наиболее приемлемой альтернативой остается «Кодиак». А уж тем, для кого «тяжелое топливо» — не самый критичный параметр, точно есть из чего выбрать.
Колеос — стильный, редкий на дороге, достаточно тихий и комфортный вседорожник с просторным салоном и прекрасным соотношением цена-оснащение. Но едет он не «вкусно», а все, что связано с мультимедийными возможностями, эргономикой (как и «юзер-экспириенс» вообще) требует серьезной доработки. Тем не менее, машина забыта незаслуженно — выбрасывать ее из списка на покупку точно не стоит. В конце концов, Renault — это не только бюджетные Логаны и Дастеры.
Технические характеристики Renault Koleos
|Дизель 2.0
|Тип двигателя
|Дизель I4
|Рабочий объем
|1995 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|177/3750
|Макс. момент, Нм/об/мин
|380/2000
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|Вариатор
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4672х1843х1586
|Колесная база, мм
|2705
|Масса, кг
|1742
|Макс. скорость, км/ч
|201
|Разгон 0-100 км/ч, с
|9,5
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|5,8
|Емкость топливного бака, л
|60
|Дорожный просвет, мм
|208
|Объем багажного отделения, л
|538
|Цена, рублей
|2 337 900