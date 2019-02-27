Мечтая о Camry

Вроде бы водительское кресло установлено аж на четыре сантиметра ниже, однако сидишь в традиционной для этого класса позе, и, в отличие от Camry, диапазон вылета у рулевой колонки остался довольно скромным. В целом удобно, и спасибо, что наконец-то добавили регулировку поясничной опоры, а боковые зеркала обрели нормальную форму и переехали на отдельные ножки, как в Camry.

Увы, в том, что касается состава комплектаций, Toyota с ее аскетичностью осталась верна себе. Базовая версия продается только с «механикой», и у нее нет ни штатной аудиосистемы, ни «шторок» безопасности, хотя цена — целых 1 173 000 рублей. К примеру, новый Kia Cerato, как ни крути, получается выгоднее.