Баварская рапсодия

Я-то думал это Mercedes-AMG GLC 63 S жестковат. Нет, по-настоящему дискомфортный автомобиль — это BMW X2 на огромных колесах и зажатой М-подвеской. На этом кроссовере я узнал правду о состоянии российских дорог — оказывается, ровного покрытия нет нигде. Вообще!

«ИксВторой» трясет везде, постоянно и на любой скорости: на дорожке около дома, на улицах в центре, на скоростных трассах и даже на свежеуложенном асфальте. Еще недавно ты проезжал по этой же улочке на AMG-кроссовере так, словно прошелся по ковру, однако на BMW узнаешь доселе невиданные подробности о каждом криво уложенном камушке и количестве использованного при укладке дорожного полотна щебня.