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Great Wall Haval Coupe
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Китайский премиум-бренд привез в Россию кросс-купе
Haval H6 Coupe будет продаваться только с передним приводом
22 апреля 2014, 17:08
Great Wall показал прототип глобального вседорожника
Предвестника модели Haval Sport оснастили гибридной силовой установкой
Great Wall построит "сексуального" конкурента BMW X6
Премьера нового кроссовера Haval пройдет на Пекинском автосалоне
18 апреля 2014, 17:27
Новости
Денис Гусев
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