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Новости
Гибридный кроссовер Wey V9X от Great Wall показали в Москве
Новости
Казахстанцы могут купить пикап GWM Poer на 760 тысяч рублей дешевле, чем россияне
Новости
Great Wall Poer в России станет дешевле на 250 тыс. рублей
Новости
В России назвали 10 главных автомобильных новинок мая
29 апреля, 17:02
Great Wall начнет продажи мотоциклов в России
Great Wall готовит масштабное вторжение в Европу
22 апреля, 10:49
Новости
Алексей Морозов
20 апреля, 13:04
Глава Great Wall пристыдил маркетологов Wey за халатность и отсутствие вкуса
13 апреля, 15:04
В России рухнул рынок пикапов
14 марта, 13:04
Названы проблем пикапа Great Wall Poer после 16 тысяч километров пробега
7 марта, 11:20
Рекламу китайского кроссовера Wey скопировали у Land Rover
5 марта, 16:52
Обновленный Tank 700 представлен в Китае
20 февраля, 9:52
Глава Great Wall Motor предупредил, что китайский автопром все еще отстает от мировых лидеров
7 февраля, 17:49
Встроенная нейросеть: раскрыты все данные о кроссовере Wey V9X
Какие китайские автомобили нельзя покупать подержанными
30 января, 7:40
Читальный зал
Алексей Морозов
,
Михаил Лобачёв
22 декабря 2025, 10:57
В стиле ревущих 1930-х: Great Wall выпустит ретромодель
Китайский автопроизводитель готовится удивить публику крайне необычным проектом.
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