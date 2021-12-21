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Great Wall запатентовал в России роскошный рамный внедорожник
Внешность будущего флагмана суббренда Tank защитили в базе данных fips.ru
Новости
Great Wall оценил убытки тульского завода из-за кризиса в Украине
Новости
Китайские Great Wall и Haval останутся в России
Новости
Стартовали продажи китайского конкурента Toyota Land Cruiser Prado от Great Wall
5 марта, 12:00
Great Wall запустила производство «клона» Volkswagen Beetle
Немецкий концерн проверил модель на предмет кражи дизайна, но, по всей видимости, не нашел нарушений
Назван самый надежный внедорожник на вторичном рынке за 700 000 рублей
За эту сумму можно приобрести шестилетнюю модель с пробегом менее 100 000 километров
22 февраля, 15:52
Новости
Анастасия Мельник
18 февраля, 11:06
Great Wall попыталась замаскировать новый электрический седан, но не учла одну деталь
Новинку опознали по необычным колесным дискам
15 февраля, 10:34
Great Wall готовит электрокар с дизайном а-ля Porsche
Модель получила название Ora Lightning Cat
31 января, 16:26
Продажи китайского «клона» Beetle начнутся в марте, несмотря на проблемы с Volkswagen
Вероятно, уличить китайцев в плагиате Volkswagen пока не удалось
21 декабря 2021, 15:51
Пикап Great Wall Wingle 5 провалил краш-тесты
В испытаниях принял участие автомобиль для рынка Латинской Америки
10 декабря 2021, 14:01
Great Wall будет продавать «клона» Volkswagen Beetle
В Сети появились фотографии серийного хэтчбека в ретро-стиле
22 ноября 2021, 2:32
Great Wall показал свой первый суперкар среди пикапов
Дикий прототип китайского концерна не оставит никого равнодушным
21 ноября 2021, 19:19
Новый рамный внедорожник Great Wall оказался вчетверо дешевле Lexus LX
Брутальный вездеход Tank 500 предложил привлекательную цену
Весь тираж нового китайского седана от Great Wall раскупили за три с половиной часа
Mecha Dragon стал первой моделью нового бренда Salon
20 ноября 2021, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
19 ноября 2021, 13:35
В России может появиться премиальный пикап Great Wall с названием Кинг Конг
Модель, которая дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу, ждут на российском рынке
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