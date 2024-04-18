Great Wall H6

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Haval показал салон нового H6, который ждут в России
На российский рынок кроссовер может выйти в третьем квартале нынешнего года
Новости
Новый Haval H6 представлен официально
Новости
Посмотрите на Haval H6 с новым дизайном
Новости
Россиян попросили проголосовать за дизайн нового Haval H6
Видео: новый Haval H6
Пробуем в деле важный кроссовер, который ожидается в России в 2023 году
30 января 2023, 7:04
Тест-драйв
Михаил Конончук
Водитель Haval H6 проехал 500 километров на 100 км/ч из-за сбоя круиз-контроля
По ходу опасного движения владельцу автомобиля пытались помочь экстренные службы
8 декабря 2022, 20:11
Новости
Анастасия Мельник
Новый Haval H6
Что нужно знать о новом кроссовере Наval, который представили в Казахстане
6 декабря 2022, 7:02
Лаборатория
Лев Чесноков
27 ноября 2022, 11:11
Haval привез в Казахстан недорогой кроссовер, которого нет в России
У соседей скоро начнутся продажи абсолютного бестселлера рынка Китая
14 ноября 2022, 14:50
Появились фотографии неизвестного Haval. Возможно, это новый H6
Марка Haval вывела на тесты кроссовер с кодовым обозначением B11
2 октября 2022, 10:10
Haval начал продажи кроссовера с расходом топлива 1,55 л/100 км
Заряжаемый гибрид Haval H6 проезжает на электротяге до 110 километров
21 марта 2022, 13:40
До России может добраться новый Haval H6 со спортивным дизайном
Китайская марка запатентовала в стране модель H6 Supreme+
27 ноября 2021, 20:40
Кроссовер Haval стал бестселлером по итогам 100 месяцев продаж
Haval H6 — самый продаваемый кроссовер в Китае за восемь лет
28 августа 2021, 22:44
Представлен новый купеобразный кроссовер Haval
Haval H6S выделился гибридной силовой установкой, дизайном и оснащением
Рассекречен интерьер нового кросс-купе Haval
В салоне гибридного кроссовера обошлось без сюрпризов
20 августа 2021, 18:23
Новости
Мария Руцкая
18 июля 2021, 20:20
Haval намекнул на начало сборки нового кроссовера в Туле
В России могут локализовать Haval H6 третьего поколения
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