Great Wall H6

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До России может добраться новый Haval H6 со спортивным дизайном
Китайская марка запатентовала в стране модель H6 Supreme+
Новости
Кроссовер Haval стал бестселлером по итогам 100 месяцев продаж
Новости
Представлен новый купеобразный кроссовер Haval
Новости
Рассекречен интерьер нового кросс-купе Haval
18 июля 2021, 20:20
Haval намекнул на начало сборки нового кроссовера в Туле
В России могут локализовать Haval H6 третьего поколения
Haval обновил кроссовер H6 второго поколения
В Китае уже продается H6 третьего поколения, однако рестайлингу подвергли предыдущую генерацию модели
24 марта 2021, 13:57
Новости
Лиза Будрина
25 декабря 2020, 16:55
Haval может привезти в Россию новый H6
Дизайн модели уже запатентован
5 октября 2020, 15:55
На российском заводе Haval сфотографировали новинку
Скорее всего, это внедорожник H6 третьего поколения
22 августа 2020, 22:44
У инновационного Haval H6 появится купеобразная версия
Дизайн кросс-купе на базе нового Haval H6 раскрыли китайские СМИ
18 июля 2020, 18:18
Новый Haval H6 отличился эффектным салоном и алюминиевым шасси
Состоялась премьера Haval H6 третьего поколения
7 июля 2020, 11:17
Haval H6 сменил поколение
В Китае дебютировал кроссовер третьего поколения
4 апреля 2020, 22:44
Самый популярный кроссовер Haval покинет российский рынок
Китайская фирма распродаёт остатки модели H6 — у дилеров осталось 500 машин
Китайский премиум-бренд привез в Россию кросс-купе
Haval H6 Coupe будет продаваться только с передним приводом
27 октября 2017, 13:16
Новости
Алексей Носаченко
6 августа 2013, 21:55
Начались российские продажи большого внедорожника Great Wall
Great Wall назвал российские цены модели H6
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