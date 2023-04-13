Ещё
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
Polestar 3
Новости
Салоны Volvo и Polestar будут освещать светодиоды нового поколения
На электрокарах Polestar 3 и EX90 появятся передовые модули SunLike LED
13 октября 2022, 18:57
Представлен новый роскошный кроссовер разработки Geely и Volvo
Новейший Polestar 3 отличился дизайном, оснащением и ценой
Раскрыт дизайн электрического кроссовера Polestar 3
Премьера модели состоится в октябре
7 июня 2022, 16:08
Новости
Алексей Носаченко
3 декабря 2021, 12:00
Polestar поделился первой фотографией нового кроссовера размером с Volvo XC90
Премьера новинки запланирована на 2022 год
Polestar раскрыл подробности о новом большом кроссовере, который превзойдет по мощности Volvo XC90
Суббренд Volvo, выпускающий электромобили, анонсировал появление модели с индексом 3
14 сентября 2021, 13:59
Новости
Лиза Будрина
16 июня 2021, 16:56
Polestar показала первое изображение нового электрического кроссовера
Модель «3» будут выпускать на американском заводе
× Отключить рекламу
Новости партнёров