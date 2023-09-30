Alfa Romeo 4C

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Alfa Romeo 4C реинкарнируется в формате электромобиля
Новая модель должна получить индекс 4E
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Alfa Romeo превратили в холст для японской гравюры
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Alfa Romeo снова выпустит купе 4С, от которого отказалась три года назад
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Abarth выпустит пять уникальных родстеров на базе Alfa Romeo 4C
8 августа 2018, 15:26
Тюнеры «смешали» в Alfa Romeo 4C цвет от Aston Martin и кожу от Lamborghini
Компания Pogea Racing прокачала купе до 332 сил
28 июня 2018, 13:00
Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C
Двухдверку сняли с конвейера из-за низкого спроса
24 апреля 2018, 13:57
Немцы разогнали Alfa Romeo 4C до 308 километров в час
Ателье Pogea Racing представило хардкорную версию купе
8 сентября 2016, 14:08
Alfa Romeo 4C превратили в 600-сильный гоночный автомобиль
Купе примет участие в итальянском чемпионате по подъему на гору
24 мая 2016, 18:01
Спорткар Alfa Romeo 4С заменят новым купе в 2020 году
Для заднеприводной двухдверки возродят название Brera
9 декабря 2015, 15:37
Alfa Romeo 4C научили разгоняться до 305 километров в час
Немецкие тюнеры увеличили мощность мотора купе до 314 сил
11 июня 2014, 18:02
Alfa Romeo вернется в США с 86 дилерами
Компания Alfa Romeo определилась с автосалонами для США и Канады
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