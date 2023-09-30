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Alfa Romeo 4C
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Alfa Romeo 4C реинкарнируется в формате электромобиля
Новая модель должна получить индекс 4E
Новости
Alfa Romeo превратили в холст для японской гравюры
Новости
Alfa Romeo снова выпустит купе 4С, от которого отказалась три года назад
Новости
Abarth выпустит пять уникальных родстеров на базе Alfa Romeo 4C
17 мая 2021, 11:08
Alfa Romeo 4C превратили в штучный спорткар Abarth 1000 SP
Спайдер посвятили модели 1960-х годов
Тюнеры добавили Alfa Romeo роскоши от Bentley и Porsche
Специалисты Pogea Racing перешили салон и увеличили мощность спорткара 4С
23 ноября 2019, 20:59
Новости
Сергей Ильин
21 января 2019, 15:41
Голландцы превратили купе Alfa Romeo 4C в ретроспорткар
Автомобиль считают современной интерпретацией 33 Stradale
8 августа 2018, 15:26
Тюнеры «смешали» в Alfa Romeo 4C цвет от Aston Martin и кожу от Lamborghini
Компания Pogea Racing прокачала купе до 332 сил
28 июня 2018, 13:00
Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C
Двухдверку сняли с конвейера из-за низкого спроса
24 апреля 2018, 13:57
Немцы разогнали Alfa Romeo 4C до 308 километров в час
Ателье Pogea Racing представило хардкорную версию купе
8 сентября 2016, 14:08
Alfa Romeo 4C превратили в 600-сильный гоночный автомобиль
Купе примет участие в итальянском чемпионате по подъему на гору
24 мая 2016, 18:01
Спорткар Alfa Romeo 4С заменят новым купе в 2020 году
Для заднеприводной двухдверки возродят название Brera
9 декабря 2015, 15:37
Alfa Romeo 4C научили разгоняться до 305 километров в час
Немецкие тюнеры увеличили мощность мотора купе до 314 сил
Серийный родстер Alfa Romeo 4C сфотографировали без камуфляжа
Новый спорткар выполнят в стилистике женевского прототипа
22 декабря 2014, 22:33
Новости
Ефим Репин
11 июня 2014, 18:02
Alfa Romeo вернется в США с 86 дилерами
Компания Alfa Romeo определилась с автосалонами для США и Канады
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