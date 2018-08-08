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Abarth выпустит пять уникальных родстеров на базе Alfa Romeo 4C
Речь идет о ретроспорткаре 1000 SP
Новости
Alfa Romeo 4C превратили в штучный спорткар Abarth 1000 SP
Новости
Тюнеры добавили Alfa Romeo роскоши от Bentley и Porsche
Новости
Голландцы превратили купе Alfa Romeo 4C в ретроспорткар
8 августа 2018, 15:26
Тюнеры «смешали» в Alfa Romeo 4C цвет от Aston Martin и кожу от Lamborghini
Компания Pogea Racing прокачала купе до 332 сил
Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C
Двухдверку сняли с конвейера из-за низкого спроса
28 июня 2018, 13:00
Новости
Ефим Репин
24 апреля 2018, 13:57
Немцы разогнали Alfa Romeo 4C до 308 километров в час
Ателье Pogea Racing представило хардкорную версию купе
8 сентября 2016, 14:08
Alfa Romeo 4C превратили в 600-сильный гоночный автомобиль
Купе примет участие в итальянском чемпионате по подъему на гору
24 мая 2016, 18:01
Спорткар Alfa Romeo 4С заменят новым купе в 2020 году
Для заднеприводной двухдверки возродят название Brera
9 декабря 2015, 15:37
Alfa Romeo 4C научили разгоняться до 305 километров в час
Немецкие тюнеры увеличили мощность мотора купе до 314 сил
22 декабря 2014, 22:33
Серийный родстер Alfa Romeo 4C сфотографировали без камуфляжа
Новый спорткар выполнят в стилистике женевского прототипа
11 июня 2014, 19:02
Alfa Romeo вернется в США с 86 дилерами
Компания Alfa Romeo определилась с автосалонами для США и Канады
2 апреля 2014, 18:09
Купе Alfa Romeo 4C оказалось в России дороже Porsche Cayman
В России 2 апреля начались официальные продажи машин Alfa Romeo
Купе Alfa Romeo 4С стало пейс-каром гонок WTCC
Дебют новинки состоится в середине апреля на Гран-при Марокко
13 марта 2014, 23:03
Новости
Денис Гусев
18 октября 2013, 19:56
Купе Alfa Romeo 4C установило рекорд Нюрбургринга
Спорткар проехал 20,8-километровую дистанцию за 8 минут 4 секунды
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