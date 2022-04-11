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Новый суперкар Lamborghini: первая фотография
Суперкар Huracan Tecnica дебютирует 12 апреля
Новости
700-сильный BMW 1-Series сравнили в гонке с Lamborghini Huracan STO
Новости
Внедорожный суперкар Lamborghini рассекретили до дебюта
Новости
Дрэг-гонка: «трековые» Ferrari и Lamborghini против Porsche 911
6 апреля, 14:09
Lamborghini продаст последний Aventador вместе с NFT-токеном
Итальянский производитель построил всего 600 суперкаров прощальной серии
Lamborghini показала тизер новой версии Huracan
Премьера Huracan Tecnica состоится 12 апреля
5 апреля, 11:02
Новости
Алексей Носаченко
3 апреля, 11:00
Миллиардер приехал в Лондон с коллекцией эксклюзивных гиперкаров
Обычные люди ездят в отпуск с чемоданом вещей, а богачи — с машинами
30 марта, 12:39
10-летним детям разрешать прокатиться за рулем суперкаров по гоночным трекам
Для юных водителей доступны Lamborghini Gallardo и Ferrari 458 Italia
27 марта, 11:00
Единственный в мире карбоновый Lamborghini Veneno выставили на продажу
Гиперкаров этой модели не так много, но и среди них есть особенно эксклюзивные
26 марта, 18:18
Дрэг-гонка: Brabus 850 против Lambo Urus и Tesla Model X
Суперкроссоверы устроили дуэль под проливным дождем
22 марта, 11:34
Lamborghini легко справится с потерей российского рынка, заявили в компании
В прошлом году итальянцы продали 8405 машин по всему миру, 200 из них – в России
19 марта, 17:17
Дрэг-гонка: BMW M5 CS против Aventador SVJ и Nissan GT-R Nismo
Суперседан, суперкар и «заряженное» купе сразились на мокром покрытии
18 марта, 15:23
Lamborghini, Bentley и Audi выпустят замену автомобилям, утонувшим в океане
Судно, перевозившее тысячи автомобилей марок, входящих в состав Volkswagen, потерпело крушение в начале марта
Реплику Lamborghini Aventador продают в Москве за 4,7 миллиона рублей
В прошлом году за этот же автомобиль просили в четыре раза меньше
15 марта, 12:22
Новости
Анастасия Мельник
12 марта, 20:00
Mcchip-DKR показал 838-сильный Lamborghini Urus
Тюнинг-ателье предложило пакет доработок для кроссовера
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