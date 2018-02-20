Alfa Romeo вернулась в Формулу-1: вот так будет выглядеть болид

Команда Формулы-1 Alfa Romeo Sauber представила болид для сезона 2018 года. Раскраска автомобиля стала красно-белой, а на задней части нанесен крупный логотип итальянского автопроизводителя – титульного спонсора коллектива. «Альфа» вернулась в чемпионат после более чем 30 лет отсутствия.

Болид будет комплектоваться новым двигателем Ferrari, тогда как в сезоне 2017-го команда использовала моторы в модификации 2016 года. Также у машины появилась система защиты головы пилота – Halo.

За команду в новом сезоне будут выступать Маркус Эрикссон и чемпион Формулы-2 Шарль Леклер.

В прошлом году команда Sauber заняла последнее, десятое, место Кубка конструкторов, заработав всего пять баллов. Их коллективу принес Паскаль Верляйн, который был напарником Маркуса Эрикссона.

Ранее свои новые болиды продемонстрировали команды Red Bull, Williams (за нее будет выступать россиянин Сергей Сироткин) и Haas.

Новый сезон Формулы-1 начнется 22 марта в Австралии.

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