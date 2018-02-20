Команда показала болид для сезона-2018

Пульс

Alfa Romeo вернулась в Формулу-1: вот так будет выглядеть болид

0f6d0c14e7606be5400427210b8bb79db933f809
20 февраля 2018

Команда Формулы-1 Alfa Romeo Sauber представила болид для сезона 2018 года. Раскраска автомобиля стала красно-белой, а на задней части нанесен крупный логотип итальянского автопроизводителя – титульного спонсора коллектива. «Альфа» вернулась в чемпионат после более чем 30 лет отсутствия.

[В Ф-1 запретили девушек: мы негодуем](https://motor.ru/selector/nomoregirls.htm)

В Ф-1 запретили девушек: мы негодуем

Болид будет комплектоваться новым двигателем Ferrari, тогда как в сезоне 2017-го команда использовала моторы в модификации 2016 года. Также у машины появилась система защиты головы пилота – Halo.

За команду в новом сезоне будут выступать Маркус Эрикссон и чемпион Формулы-2 Шарль Леклер.

В прошлом году команда Sauber заняла последнее, десятое, место Кубка конструкторов, заработав всего пять баллов. Их коллективу принес Паскаль Верляйн, который был напарником Маркуса Эрикссона.

1/4
2/4
3/4
4/4

Ранее свои новые болиды продемонстрировали команды Red Bull, Williams (за нее будет выступать россиянин Сергей Сироткин) и Haas.

Новый сезон Формулы-1 начнется 22 марта в Австралии.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

По шапке

Как могли бы выглядеть болиды Ф1 в раскрасках шлемов их пилотов

Теги:
Формула-1
Новости по теме
19 февраля 2018
Показан новый болид команды Формулы-1 Red Bull. И он черно-синий
16 февраля 2018
Команда российского пилота Формулы-1 показала новую машину
15 февраля 2018
Представлена первая боевая машина Формулы-1 с «нимбом»
16 января 2018
Сироткин стал боевым пилотом Williams в Формуле-1
29 ноября 2017
Alfa Romeo вернется в Формулу-1 вместе с «Заубером»