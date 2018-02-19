Показан новый болид команды Формулы-1 Red Bull. И он черно-синий

Команда Red Bull представила болид для нового сезона Формулы-1 – RB14. Автомобиль окрашен в черно-синюю камуфляжную расцветку, однако это не окончательный вариант раскраски. Финальный дизайн покажут в Испании перед началом зимних тестов.

У болида появилась система защиты головы пилота – Halo, установленная над кокпитом. При этом у RB14 теперь нет «акульего плавника» сзади и T-крыльев.

Первым за руль нового болида сядет Даниэль Риккардо. Он будет управлять автомобилем во время съемочных дней на «Сильверстоуне», которые пройдут до начала тестов. Команды имеют право на два таких дня в году, однако за это время их машины не должны проехать более ста километров.

На прошлой неделе свою машину показала команда Williams, в которой будет выступать россиянин Сергей Сироткин. До этого болид для сезона 2018 года продемонстрировал коллектив Haas.

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