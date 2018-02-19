Коллектив продемонстрировал камуфляжную раскраску новой машины

Пульс

Показан новый болид команды Формулы-1 Red Bull. И он черно-синий

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19 февраля 2018

Команда Red Bull представила болид для нового сезона Формулы-1 – RB14. Автомобиль окрашен в черно-синюю камуфляжную расцветку, однако это не окончательный вариант раскраски. Финальный дизайн покажут в Испании перед началом зимних тестов.

У болида появилась система защиты головы пилота – Halo, установленная над кокпитом. При этом у RB14 теперь нет «акульего плавника» сзади и T-крыльев.

Видео: пилоты Формулы-1 гоняют на миникартах по штаб-квартире Red Bull

Первым за руль нового болида сядет Даниэль Риккардо. Он будет управлять автомобилем во время съемочных дней на «Сильверстоуне», которые пройдут до начала тестов. Команды имеют право на два таких дня в году, однако за это время их машины не должны проехать более ста километров.

На прошлой неделе свою машину показала команда Williams, в которой будет выступать россиянин Сергей Сироткин. До этого болид для сезона 2018 года продемонстрировал коллектив Haas.

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Теги:
Формула-1Red Bull
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