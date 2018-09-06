Все модели «Кортежа» (включая внедорожник) на одной картинке

Как и остальные автомобили «Кортежа», внедорожник будет построен на Единой модульной платформе и получит гибридную силовую установку. В ее состав входит 598-сильная битурбо «восьмерка» объемом 4,4 литра, электромотор, комплект батарей и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, выпускаемая российской фирмой «КАТЕ». Все модели марки Aurus – полноприводные.
В серию внедорожник запустят только к 2020 году.
Публичный дебют седана Aurus Senat состоялся на Московском автосалоне, а его удлиненный бронированный вариант показали во время инаугурации президента РФ Владимира Путина. В будущем линейка моделей бренда, как ожидается, расширится за счет мотоцикла и «народного вседорожника».