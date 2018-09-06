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13:21

Все модели «Кортежа» (включая внедорожник) на одной картинке

Вседорожник выпустят только через два года

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В неофициальном сообществе Aurus Motors во ВКонтакте появилось изображение всех автомобилей проекта «Кортеж». В их число входит седан Senat, минивэн Arsenal и внедорожник Komendant, первый прототип которого появится только в следующем году.

Как и остальные автомобили «Кортежа», внедорожник будет построен на Единой модульной платформе и получит гибридную силовую установку. В ее состав входит 598-сильная битурбо «восьмерка» объемом 4,4 литра, электромотор, комплект батарей и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, выпускаемая российской фирмой «КАТЕ». Все модели марки Aurus – полноприводные.

В серию внедорожник запустят только к 2020 году.

Публичный дебют седана Aurus Senat состоялся на Московском автосалоне, а его удлиненный бронированный вариант показали во время инаугурации президента РФ Владимира Путина. В будущем линейка моделей бренда, как ожидается, расширится за счет мотоцикла и «народного вседорожника».

Фото со страницы сообщества Aurus Motors
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