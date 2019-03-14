Все модели Mercedes-AMG станут подключаемыми гибридами

Модели Mercеdes-AMG оснастят PHEV-системой третьего поколения с электромотором мощностью 122 лошадиные силы и 440 Нм крутящего моменте. Батарея и компоновка силовой установки будет какой же, как у подключаемых гибридов C-Class, E-Class и S-Class семейства EQ Power. Различия будут только в настройках: на AMG-машинах функциональность гибридного блока сместится в сторону повышения мощности, а не улучшения топливной экономичности.

При этом в линейке Mercedes-AMG уже есть так называемые умеренные гибриды. Среди них — Mercedes-AMG CLS 53 и кроссовер GLE 53. Обе модели оснащены трехлитровой рядной «шестерки» с турбонагнетателем, электрическим компрессором, 48-вольтовым стартер-генератора EQ Boost и девятидиапазонным «автоматом». Отдача — 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. При этом EQ Boost способен кратковременно повышать отдачу двигателя еще на 22 силы и 250 Нм.