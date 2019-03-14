Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:19

Все модели Mercedes-AMG станут подключаемыми гибридами

Гибридный блок EQ Power+ настроят на большую отдачу

Вся линейка Mercedes-AMG в будущем будет электрифицирована за счет появления подключаемых гибридов. Начиная с 2020 года Mercedes-Benz будет предлагать «заряженные» модели с блоком EQ Power+, который повысит отдачу силовых установок и позволит проезжать на электротяге в среднем до 50 километров.
Загрузка...

Модели Mercеdes-AMG оснастят PHEV-системой третьего поколения с электромотором мощностью 122 лошадиные силы и 440 Нм крутящего моменте. Батарея и компоновка силовой установки будет какой же, как у подключаемых гибридов C-Class, E-Class и S-Class семейства EQ Power. Различия будут только в настройках: на AMG-машинах функциональность гибридного блока сместится в сторону повышения мощности, а не улучшения топливной экономичности.

При этом в линейке Mercedes-AMG уже есть так называемые умеренные гибриды. Среди них — Mercedes-AMG CLS 53 и кроссовер GLE 53. Обе модели оснащены трехлитровой рядной «шестерки» с турбонагнетателем, электрическим компрессором, 48-вольтовым стартер-генератора EQ Boost и девятидиапазонным «автоматом». Отдача — 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. При этом EQ Boost способен кратковременно повышать отдачу двигателя еще на 22 силы и 250 Нм.

«Гражданские» подключаемые гибриды, например, S 560 e, который заменил в модельном ряду модификацию S 500 e, оснащаются тем же 122-сильным электромотором, и способны проезжать на электротяге 50 километров. Расход S 560 e в смешанном цикле составляет 2,1 литра на 100 километров.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...