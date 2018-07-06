Арабы потратят на «Кортеж» 8 миллиардов рублей

Инвестфонд компании Tawazun из ОАЭ вложит около 110 миллионов евро (8,1 миллиарда рублей по текущему курсу) в проект «Кортеж». Он станет партнером совместного предприятия, которое займется производством и продажами автомобилей на Единой модульной платформе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Арабский инвестфонд станет частью совместного предприятия, организованного НАМИ и компанией «Соллерс». Средства, выделяемые инвестфондом, будут направлены на разработку и выпуск автомобилей марки Aurus – как гражданских, так и бронированных. Детали сделки стороны планируют согласовать до конца этого года.

Работа над проектом «Кортеж» ведется с 2012 года. На разработку автомобилей из бюджета было выделено более 40 миллиардов рублей. Первую готовую машину – лимузин «Сенат» – показали в мае этого года на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Видео с YouTube-канала ЭмКи-Эм.

Помимо лимузина, в гамму моделей войдет обычный седан, большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант». Также предполагается появление мотоцикла и «народного вседорожника».

Первым на рынок выйдет седан. В свободной продаже он появится в 2019 году. Машины планируется собирать небольшими партиями – по 200 штук в год. Предполагаемая стоимость — около 10 миллионов рублей.