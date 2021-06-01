Ferrari 488 превратили в коллекционный суперкар Arese RH95

При взгляде на Arese RH95 первым делом обращают на себя внимание раздутые задние крылья с воздухозаборниками, фирменное оформление передка и заходящие на крышу двери «крылья бабочки». Колеса созданы специально для суперкара одним из премиум-производителей и имеют уникальный рисунок. Первый экземпляр RH95 окрашен в зеленый колер Verde Pino в сочетании с серебристыми акцентами. Второй будет оформлен в стиле Alfa 8C Competizione и гоночных GTA 60-х годов; третий окрасят в знаменитую ливрею Gulf (вместо него ателье показало снимки четвертой машины с двойными красными полосами).