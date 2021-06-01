Ferrari 488 превратили в коллекционный суперкар Arese RH95

В названии суперкара зашифрованы местоположение штаб-квартиры Touring Superleggera — пригород Милана Арезе — возраст ателье и инициалы заказчика первой машины из 18 планируемых к выпуску. Стиль купе описывают как симбиоз объемных форм Disco Volante и агрессивного дизайна Aero 3, причем последнего здесь явно больше. Кузов, разумеется, полностью оригинальный, и изготовлен из армированного углеволокном пластика. В компании RH95 называют своей первой среднемоторной моделью, хотя таковым можно считать и концепт Gumpert Tornante.
я выбрал вместо рекламы.
При взгляде на Arese RH95 первым делом обращают на себя внимание раздутые задние крылья с воздухозаборниками, фирменное оформление передка и заходящие на крышу двери «крылья бабочки». Колеса созданы специально для суперкара одним из премиум-производителей и имеют уникальный рисунок. Первый экземпляр RH95 окрашен в зеленый колер Verde Pino в сочетании с серебристыми акцентами. Второй будет оформлен в стиле Alfa 8C Competizione и гоночных GTA 60-х годов; третий окрасят в знаменитую ливрею Gulf (вместо него ателье показало снимки четвертой машины с двойными красными полосами).
Разработчики суперкара не называют машину-донора, но её выдают заявленные характеристики. В движение купе приводит двигатель V8, развивающий 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента и совмещенный с семиступенчатым «роботом». Привод только на задние колеса. Плюс в арсенале машины есть активные аэродинамические элементы, которые пришлось разработать с учетом новых нагрузок и особенностей кузова. На основе только этих данных можно сделать вывод, что перед нами перелицованный Ferrari 488 Pista.
Превращение «Феррари» в Arese RH95 займет около полугода. Машину-донора можно приобрести самостоятельно или возложить эту обязанность на Touring Superleggera. Цену в компании готовы назвать только при личном обращении, но учитывая коллекционный статус купе, вряд ли стоит рассчитывать, что она будет низкой.