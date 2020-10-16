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Коллекционный McLaren Elva украсили знаменитой ливреей Gulf

Британская компания возобновила сотрудничество с брендом Gulf Oil

McLaren Elva Gulf Theme by MSO © McLaren
Алексей Носаченко
На мероприятии Goodwood SpeedWeek, которое в этот раз прошло за закрытыми дверями и транслировалось в прямом эфире, отделение McLaren Special Operations (MSO) представило коллекционный родстер Elva в знаменитой ливрее Gulf. Суперкар приурочен к возобновлению сотрудничества с брендом Gulf Oil, в рамках которого клиенты марки смогут легально заказывать у MSO машины в фирменной оранжево-голубой расцветке.

McLaren и Gulf Oil связывают давние отношения. В 1968 году американская нефтяная компания стала спонсором британцев в Can-Am, Indycar и Формуле-1. И партнерство, продлившееся вплоть до 1974-го, запомнилось чередой громких побед: за период с 1968 по 1972 год гоночные «Макларены» в ливрее Gulf выиграли 35 гонок Can-Am и семь раз становились победителями Гран-при Формулы-1.

Затем ливрея Gulf вновь появилась на McLaren в период с 1995 по 1997 год — ею были украшены несколько F1 GTR, один из которых выиграл Global GT Championship. А теперь, в июле 2020 года, компании объявили о возобновлении сотрудничества. В рамках нового соглашения клиенты McLaren смогут заказывать у MSO машины в фирменной оранжево-голубой расцветке, да ещё с логотипами Gulf.

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И первым таким автомобилем стал спидстер Elva, оснащенный битурбомотором V8 4.0 мощностью 815 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Коллекционный суперкар, начальный тираж которого урезали более чем вдвое, практически целиком сделан из углепластика. А его особенность — активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System), способная создавать воздушный «купол» над кокпитом.

Родстер в ливрее Gulf пополнит коллекцию ранее представленных спецверсий Elva. Одну из них выкрасили в цвет гоночного прототипа M6A, пять лет подряд блиставшего в серии Can-Am и ставшего первым оранжевым «Маклареном», другую украсили черно-серебристой ливреей винтажного M1A.