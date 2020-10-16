Коллекционный McLaren Elva украсили знаменитой ливреей Gulf

Затем ливрея Gulf вновь появилась на McLaren в период с 1995 по 1997 год — ею были украшены несколько F1 GTR, один из которых выиграл Global GT Championship. А теперь, в июле 2020 года, компании объявили о возобновлении сотрудничества. В рамках нового соглашения клиенты McLaren смогут заказывать у MSO машины в фирменной оранжево-голубой расцветке, да ещё с логотипами Gulf.