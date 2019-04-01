В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе Global Access (B0), при этом в разработке модели принимали участие в основном российские специалисты – от концепции, проектирования и испытаний, до оптимизации настроек и постановки на конвейер.
По предварительной информации, «Аркана» выйдет на рынок с турбомотором 1.33, разработанным совместно с Daimler, «механикой» или вариатором, а также передним или полным приводом.
Предсерийный Renault Arkana представили в прошлом году на Московском автосалоне. Сборку кроссовера планируют наладить на заводе «Рено» в Москве. Продажи модели начнутся в первой половине этого года.
В конце прошлого месяца южнокорейская Renault Samsung Motors представила на автосалоне в Сеуле адаптированную для местного рынка версию кросс-купе Renault Arkana. Samsung XM3 Inspire построен на более современной платформе CMF—B, отличается декором экстерьера и логотипами.