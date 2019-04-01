Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:36

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

Продажи вседорожника начнутся уже в этом году

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России. Судя по документам, вседорожник будет выглядеть так же, как зарегистрированный в феврале вариант для Латинской Америки.
Загрузка...

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе Global Access (B0), при этом в разработке модели принимали участие в основном российские специалисты – от концепции, проектирования и испытаний, до оптимизации настроек и постановки на конвейер.

По предварительной информации, «Аркана» выйдет на рынок с турбомотором 1.33, разработанным совместно с Daimler, «механикой» или вариатором, а также передним или полным приводом.

Предсерийный Renault Arkana представили в прошлом году на Московском автосалоне. Сборку кроссовера планируют наладить на заводе «Рено» в Москве. Продажи модели начнутся в первой половине этого года.

В конце прошлого месяца южнокорейская Renault Samsung Motors представила на автосалоне в Сеуле адаптированную для местного рынка версию кросс-купе Renault Arkana. Samsung XM3 Inspire построен на более современной платформе CMF—B, отличается декором экстерьера и логотипами.

Источник: Роспатент
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...