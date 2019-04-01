В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе Global Access (B0), при этом в разработке модели принимали участие в основном российские специалисты – от концепции, проектирования и испытаний, до оптимизации настроек и постановки на конвейер.

По предварительной информации, «Аркана» выйдет на рынок с турбомотором 1.33, разработанным совместно с Daimler, «механикой» или вариатором, а также передним или полным приводом.