Вот так будет выглядеть серийный минивэн Aurus

На данный момент из линейки «Ауруса» официально представлены только седан Senat S600 и его бронированная удлиненная версия с индексом L700. Впервые модель была показана в августе прошлого года на Московском автосалоне, а европейский дебют состоялся в марте 2019-го на моторшоу в Женеве.