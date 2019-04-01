Вот так будет выглядеть серийный минивэн Aurus

Для всех моделей марки предусмотрена только одна силовая установка: 4,4-литровая «восьмерка» мощностью 598 сил, 40-сильный электромотор и девятидиапазонный «автомат» российской разработки. Обычный седан способен набирать первую «сотню» за шесть секунд, а удлиненная бронированная модификация, которая весит почти семь тонн, за девять секунд. Максимальная скорость – 250 километров в час.
Впоследствии, помимо минивэна, гамма «Ауруса» пополнится внедорожником Komendant, мотоциклом и, возможно, «народным вседорожником». О разработке последнего в прошлом году сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Пока компания принимает заказы только на «Сенат». Первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года. По некоторым данным, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Стоимость машин – около 10 миллионов рублей.