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16:18

Вот так будет выглядеть серийный минивэн Aurus

Появились патентные изображения модели Arsenal

© Изображения с сайта Роспатента
В России запатентовали дизайн серийного минивэна марки Aurus, который будет называться Arsenal. Изображения автомобиля появились в апрельском бюллетене «Промышленные образцы», опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности («Роспатент»).
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На данный момент из линейки «Ауруса» официально представлены только седан Senat S600 и его бронированная удлиненная версия с индексом L700. Впервые модель была показана в августе прошлого года на Московском автосалоне, а европейский дебют состоялся в марте 2019-го на моторшоу в Женеве.

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Для всех моделей марки предусмотрена только одна силовая установка: 4,4-литровая «восьмерка» мощностью 598 сил, 40-сильный электромотор и девятидиапазонный «автомат» российской разработки. Обычный седан способен набирать первую «сотню» за шесть секунд, а удлиненная бронированная модификация, которая весит почти семь тонн, за девять секунд. Максимальная скорость – 250 километров в час.

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Впоследствии, помимо минивэна, гамма «Ауруса» пополнится внедорожником Komendant, мотоциклом и, возможно, «народным вседорожником». О разработке последнего в прошлом году сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Пока компания принимает заказы только на «Сенат». Первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года. По некоторым данным, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Стоимость машин – около 10 миллионов рублей.

Источник: Роспатент
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